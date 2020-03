TZB-info / FOR ARCH / Veletrh FOR ARCH v září zahájí novou dekádu plnou novinek a přinese premiérový souběh

31. ročník mezinárodního stavebního veletrhu FOR ARCH se bude odehrávat od 22. do 26. září 2020 v areálu PVA EXPO PRAHA v Letňanech. Konat se bude i TECHNOLOGICKÉ FÓRUM a další odborné konference, prezentace Stavby roku, kontraktační den pro odborníky, techniky, řemeslníky a architekty. Návštěvníci poznají nejnovější technologie a trendy oboru.

V souběhu s FOR ARCH se premiérově představí veletrh FOR CITY. Oficiálními vozy veletrhu jsou automobily značky FORD.

„Ve spolupráci s odbornými partnery rozvíjíme nový, specifický veletrh FOR CITY, který přinese inovativní a technologická řešení a také podpůrné služby pro česká města, obce i regiony,“ říká ředitel veletrhu FOR ARCH Matěj Chvojka.

Pro municipalitu, vystavovatele i odbornou veřejnost připravují organizátoři třídenní program sestavený na základě příkladů dobré praxe. Moderní technologie stále více pronikají do oblasti řízení měst, obcí a regionů a v různých formách a míře zastupují koncept Smart-City. Veletrh FOR CITY, který proběhne od 22.–24. 9. 2020 souběžně s veletrhem FOR ARCH, má za cíl akcentovat inteligentní městskou energetiku a infrastrukturu, urbanismus, městskou zeleň, vodní prvky a služby, informační a komunikační technologie, infrastrukturu a řízení dopravy, urbanismus, městskou zeleň a vodní prvky a související obory. Jakkoliv se může zdát koncept moderního města módní vlnou mimo realitu malé obce, například snížení světelného smogu a energetické náročnosti veřejného osvětlení či provozních nákladů v objektech škol, školek a úřadů mohou být příkladem, že i zde dokáží nové technologie přispět k lepšímu bydlení a přinést zajímavé finanční efekty. Aktuální informace přinese i program Svazu měst a obcí.

Roste zájem odborníků i veřejnosti

„Těší nás vysoký zájem vystavovatelů i to, že se rovným dílem hlásí hrubá stavba a další části stavebních prvků jako schody, dveře, vytápění, bazény a další,“ říká Matěj Chvojka, ředitel OT stavebnictví a pokračuje: „Důležitým signálem byla pro nás i rekordní návštěvnost veletrhu FOR PASIV nyní v únoru. Vidíme, jak se s novými požadavky pro budovy s téměř nulovou spotřebou energie (NZEB) prolínají cesty běžné výstavby a pasivních domů. Máme řadu podnětů od vystavovatelů i návštěvníků, s nimiž v rámci přípravy FOR ARCH pracujeme.“

Velké stavební společnosti v roce 2020 predikují v ČR růst o 2 % a potvrzují tak zhruba trend roku předešlého. Růst v evropském stavebním sektoru o 1,5–2,0 % představuje sedmý rok expanze tohoto odvětví po růstu kolem 2 % v roce 2019.

Značný podíl exponátů na veletrhu FOR ARCH tvoří nabídka pro stavby pro bydlení. Energetická náročnost nových rodinných domů je podle údajů ČSÚ stále častěji velmi úsporná, podíl mimořádně úsporných domů je dlouhodobě zhruba 6 %. Pětina bytových domů byla dokončena v Praze a intenzivně se bytové domy stavěly také v kraji Středočeském, Jihomoravském a Plzeňském. Téměř dvě třetiny bytových domů byly postaveny jako velmi úsporné. Co se týká formy bydlení, je jedno, zda noví a stávající obyvatelé budou poptávat vlastní či nájemní bydlení. Zjednodušeně chybí oboje.

Rekodifikace a digitalizace stále aktuální

Již čtvrtý rok po sobě je tématem na veletrhu rekodifikace stavebního práva, dopady a očekávání. Je hodně žalostné, že zřejmě i v době FOR ARCH 2020 bude stavební zákon velké téma, a to bez jasného řešení alespoň na dohled. A jakkoliv je tento stav neutěšený, i v letošním roce je nutné se tématu věnovat. Problémy stavebního řízení v ČR se bytostně dotýkají jak vystavovatelů, tak návštěvníků a velmi ovlivňují stavebnictví jako celek. Na toto téma budou diskutovat odborníci i zástupci zainteresovaných vládních resortů na konferenci TECHNOLOGICKÉ FÓRUM: DIGITALIZACE_STAVEBNÍ PRÁVO, a to první den veletrhu 22. září 2020.

Právě tento den bude po úspěšné loňské premiéře ryze kontraktační ve spolupráci s Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě – ČKAIT, s odbornými svazy a cechy s cílem dosažení co nejvyšší návštěvnosti odborné veřejnosti. První den veletrhu budou mít registrovaní odborníci vstup i parkovné zdarma včetně upoutávky na technologické novinky na veletrhu. FOR ARCH tak naplňuje jeden ze základních smyslů své existence, a to propojení profesí, firem a lidí. „Předpokládáme, že v ještě větší míře se na veletrhu projeví energetické úspory, hospodaření s vodou, zlepšení prostředí staveb z pohledu hluku, vlhkosti a kvality vzduchu a cirkulární ekonomika a ekologie jako trendy napříč obory a designová a unikátní řešení, která i malým a novým firmám umožňují vyniknout,“ říká Matěj Chvojka.

