Výstava FOR CITY na veletrhu FOR ARCH představí inovace pro města, obce i regiony

Jaká inovativní řešení, která pomocí moderních technologií zvýší kvalitu života obyvatel měst, obcí nebo regionů, v současnosti existují? Jaká očekáváme v blízké budoucnosti? Čím je možné zkvalitnit služby veřejnosti? Nejen na tyto otázky nastíní odpověď jednodenní odborná výstava FOR CITY, která se uskuteční v pátek 25. září 2020 souběžně s odbornou konferencí SMART CITY FOR ARCH.