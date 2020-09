Doprovodný program veletrhu FOR ARCH 2020

Poněkud skromnější aranžmá doprovodného programu dalo příležitost konkrétním individuálním dotazům a přehlednějšímu výběru témat. Poradenská centra se mohla v klidu věnovat problémům stavitelů. Nejběžnějším reklamním předmětem byla rouška.

Veletržní průvodce lákal návštěvníky na konference, přednášky, semináře i na společenská setkání na stáncích vystavovatelů a nabádal přítomné, aby byli k sobě ohleduplní a dodržovali hygienická pravidla. Také slavnostní zahájení veletrhu bylo poněkud skromnější, kvůli epidemiologické situaci se neuskutečnil slavnostní galavečer a oceněné exponáty GRAND PRIX i výstavní expozice TOP EXPO byly zveřejněny na internetových stránkách veletrhu (zde).

Exponáty, které se ucházely o prestižní ocenění najdete (zde)

Další sledované soutěže

Soutěžili také mladí architekti a se svými výsledky se pochlubili i na veletrhu. Vyhlášení soutěže Young Architect Award se konalo 8. 9. 2020 v Centru architektury a městského plánování CAMP v Praze. Tématem letošního ročníku byla Architektura a krajina ve městě.

Na výsledky, včetně obrazové dokumentace, se můžete podívat (zde)

Společně s vyhlášením soutěže byla vyhlášena také prestižní ocenění:

Architekt roku (zde) a Architekt obci (zde)

Tradičně se na veletrhu FOR ARCH představuje také Stavba roku. Ve 28. ročníku se uchází o titul 87 staveb a stavebních děl, z toho 3 stavby jsou přihlášené do Zahraniční stavby roku 2020. Porota v letošním ročníku navštívila spolu s filmovým štábem všech 84 přihlášených staveb. Výsledkem jsou nominace (zde). Slavnostní udělování titulů a Zvláštních cen proběhne, pokud hygienická situace dovolí, 15. října 2020 v Betlémské kapli v Praze.

Sledované produkty

Mezi oceněnými (Cena GRAND PRIX) byla například společnost BAUMIT, která společně s firmou VEKRA a Institutem zdravého bydlení prezentovala své výrobky na tiskové konferenci týden před veletrhem. Baumit IonitColor získal i zde velký respekt. „Snahou je zvýšit koncentraci záporně nabitých iontů pomocí vysoce paropropustné minerální barvy. Ionizované částice vzduchu na sebe vážou prach a pyl, který posléze padá k zemi, čímž přispívá ke zdravějšímu vnitřnímu ovzduší,“ popsal inovativní přístup k řešení povrchové úpravy stěn s deklarovaným dopadem na kvalitu vnitřního prostředí v oblasti elektroiontového mikroklimatu Tomáš Korecký, produktový manager společnosti Baumit.

Tiskovou konferenci v sídle firmy v den konání veletrhu zvolila také firma PREFA. Na setkání s novináři představila stavby s použitím střešních systémů z hliníku a novinky v oblasti ochrany v extrémním počasí. Konkrétně se jedná o protipovodňové systémy PREFA, což jsou speciální profily z hliníku, hrázní bloky, montážní sloupky a upínací svorky pro ochranu objektů a krajiny. Výhodou je jejich použití prakticky kdekoli a rychlé sestavení celého systému. Před povodní lze utěsnit dveře, vrata i okna. Délku i výšku protipovodňové stěny lze individuálně přizpůsobit.

Sledované akce

Mezi sledovanými akcemi doprovodného programu veletrhu vyčnívala konference POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB z dílny portálu TZB info a seminář ZABEZPEČTE SE – BEZPEČNÝ DOMOV – TRENDY A MOŽNOSTI PRO MODERNÍ ZABEZPEČENÍ BYTŮ A RODINNÝCH DOMŮ, který pořádalo Ministerstvo vnitra ČR, Policie ČR a CMZS ČR.

V případě odborné konference se jednalo již o 5. ročník a tentokrát se organizátoři zaměřili na tuzemské realizace významných staveb, větrání chráněných únikových cest, realizace požárně technického řešení, simulace větrání a evakuace. Její rekapitulaci si můžete prohlédnout na stránkách TZB info (zde) společně se záznamy rozhovorů, které se při příležitosti veletrhu FOR ARCH 2020 dosud uskutečnily (zde).

Odborný seminář s názvem ZABEZPEČTE SE – BEZPEČNÝ DOMOV – TRENDY A MOŽNOSTI PRO MODERNÍ ZABEZPEČENÍ BYTŮ A RODINNÝCH DOMŮ přináší důležité informace zejména k problematice zabezpečení bytů a domů a je součástí ostře sledovaného preventivního projektu s názvem „Zabezpečte se, chraňte majetek sobě i svým sousedům“. V roce 2020 půjde již o III. etapu projektu a zároveň i rozšíření mobilní aplikace o elektronické prvky zabezpečení majetku. Více se o vylepšené aplikaci můžete dozvědět (zde).

V nabídce veletrhu FOR ARCH 2020 najdete stejně jako v předešlých letech zcela jistě daleko více akcí, které budu vyhovovat vašim potřebám a zaměření. Výhodou v neutěšené situaci může být to, že jsou více provázány s mobilními aplikacemi, mají zpravidla i své vlastní internetové stránky – jako například další odborná konference s názvem Smart City FOR ARCH (http://www.smartcityvpraxi.cz/konference.php), která si zcela jistě své posluchače a návštěvníky také najde. Určitě stojí za to některou z akcí navštívit.