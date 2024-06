TZB-info / Bezpečnost budov / Přístupové systémy / Revoluce v bezpečnosti: umělá inteligence chrání naše domovy a firmy

Revoluce v bezpečnosti: umělá inteligence chrání naše domovy a firmy

Nahlédněte s námi pod pokličku inovativního technologického řešení české společnosti CertiCon a. s. Revoluční systém, jež spojuje umělou inteligenci (AI) a moderní technologie, posouvá bezpečnost našich domovů a firem na zcela novou úroveň.

V době raketového nárůstu hrozeb v technologické oblasti je potřeba neustále vyvíjet řešení, která nám umožní cítit se v bezpečí. To je ovšem, zejména s příchodem systémů na bázi umělé inteligence, často velmi složitý úkol. Jako odpověď na tyto výzvy vyvinul CertiCon pokročilý systém pro přístup do objektů. A aby dokázali vývojáři držet krok se všemi současnými i budoucími výzvami, integrovali dovnitř technologie na bázi pokročilé umělé inteligence.

Při vstupu do objektů dnes nahrazují tradiční způsoby identifikace příchozích (zpravidla zvonky či interkomy) modernější a sofistikovanější technologie. Pro vývojáře CertiConu bylo hlavním úkolem skloubit špičkové technologie, maximální bezpečnost, nízké pořizovací náklady a zejména příjemný uživatelský zážitek. Tak vzniklo doslova revoluční řešení.

Nyní si, namísto zdlouhavého hledání jmen na tradičních zvonkových tabulích, návštěvník jednoduše naskenuje pomocí mobilního zařízení unikátní QR kód umístěný u vchodu do objektu. Následně si přímo na svém mobilním zařízení zobrazí digitální zvonkovou tabuli a získá okamžitý přehled o obyvatelích či firmách v objektu. Tento systém navíc není omezen ani rozsahem objektu, ani počtem jednotek. Ať už se jedná o menší bytový komplex nebo rozsáhlou administrativní budovu, návštěvník si může vybrat přesně tu osobu, kterou chce kontaktovat. Pro přijetí zvonění může být navíc definováno více příjemců, což zvyšuje šanci na propojení s návštěvníkem i v případě, kdy vybraná osoba není aktuálně kontaktní.

Kombinace inovativních přístupových systémů a umělé inteligence ale otevírá zcela nové možnosti a funkce. Systém může například analyzovat chování návštěvníků a přizpůsobit prezentaci digitální zvonkové tabule podle času a dne v týdnu nebo podle frekvence předchozích návštěv. To vše přispívá k lepší uživatelské zkušenosti a efektivitě systému. Ve větších objektech může tento systém umožňovat komunikaci s více návštěvníky najednou, což je funkcionalita, kterou klasické zvonkové terminály obvykle neposkytují. To znamená, že i v případě většího počtu návštěv lze efektivně a rychle komunikovat s každým jednotlivcem. Kombinace QR kódů s umělou inteligencí nejen zjednodušuje a zefektivňuje vstupní proces do objektů, ale také otevírá nové možnosti personalizace a interakce. Společnost CertiCon opět ukazuje, že budoucnost bezpečnosti spočívá ve spojení inteligentních technologií s uživatelskou přívětivostí.

„Díky AI můžeme dosáhnout efektivních a inteligentních bezpečnostních opatření, která reagují v reálném čase na různé nebezpečné situace,“ říká ředitel divize Business Solutions společnosti CertiCon, Vladimír Mařík ml. „Náš digitální přístupový systém má potenciál nahradit zastaralé a drahé systémy, a to nejen díky nízkým pořizovacím nákladům. Uživatelé mohou otevírat dveře pomocí zabezpečené aplikace v chytrém telefonu, přičemž biometrický přístup zabraňuje zneužití čipů či karet. Vzhledem ke cloudové architektuře je systém flexibilní a dostupný z jakéhokoliv místa,“ doplňuje Mařík. Unikátní architektura zajišťuje bezpečnost a spolehlivost dat, což je klíčové pro úspěšnou ochranu. Za pomocí analytického AI řešení lze detekovat různé nebezpečné situace. Detekce osob, pád osob či odložené zavazadlo jsou některé z funkcí, které systém nabízí.

Přístupový digitální ekosystém lze využít i v mnoha dalších oblastech:

Systém lze integrovat do firemních prostor, kde může sledovat přístup zaměstnanců a pomáhat při řízení krizových situací. Analytické možnosti umělé inteligence identifikují neobvyklé chování nebo potenciální hrozby v reálném čase a umožní včasný zásah.

Města a obce se nabízí využití systému k monitorování veřejných prostor a zvyšování bezpečnosti občanů. Detekce pohybu osob a identifikace nebezpečných situací mohou pomoci v prevenci kriminality a zajištění bezpečnějšího prostředí pro obyvatele.

V nemocnicích a domovech pro seniory může systém pomoci sledovat pohyb pacientů a detekovat neobvyklé události jako je pád nebo ztráta vědomí. To umožní rychlejší poskytnutí pomoci a zvýší bezpečnost pacientů.

Systém lze využít i pro inteligentní požární ochranu. Díky integrované aplikaci může velitel zásahu v případě požáru okamžitě informovat a vyzvat obyvatele domu nebo zaměstnance firmy k neprodlené evakuaci. To umožňuje rychlou reakci a minimalizuje ohrožení životů nebo ztráty majetku.

Součástí systému je také možnost informovat majitele bytu a nemovitosti, kteří nejsou v objektu, o hrozícím nebezpečí. Majitele lze vyzvat k bezprostřednímu poskytnutí informací o tom, zda se v objektu nachází nějaký člen rodiny, domácí mazlíček nebo nebezpečné materiály. Součástí systému mohou být i elektronické evakuační plány a dispozice domu, které usnadňují práci hasičskému sboru. Systém je schopen on-line monitorovat společné garáže a obzvláště u elektromobilů včas informovat majitele a hasičský sbor o začínajícím požáru.

Tyto nové technologie umožňují využití širokého spektra aplikací a zaručují schopnost přizpůsobit se různým potřebám a prostředím. Inovace v oblasti bezpečnosti se tak stávají nejen efektivnější, ale také více přístupné a integrované do každodenního života lidí.