TZB-info / Bezpečnost budov / Přístupové systémy / Domovním zvonkům odzvonilo – český CertiCon mění způsob přístupu do objektů

Domovním zvonkům odzvonilo – český CertiCon mění způsob přístupu do objektů

Co se stane, když si firma, která pomáhá inovovat softwarová řešení pro nadnárodní společnosti Airbus, BOSCH nebo Medtronic vezme do parády tak obyčejnou věc, jako je domovní zvonek? Vznikne řešení, které nad rámec propojení s uživatelem nemovitosti nabídne zcela unikátní vlastnosti a funkce.

Zvonek nebo zvonkové tablo je mnohdy jediným kontaktním bodem mezi lidmi vně a uvnitř budovy. O to důležitější je udržet jej aktuální a funkční. To sice nezní jako úkol pro raketové inženýry, ale reálné příklady z praxe dokazují, že zas tak snadné to také není. Proto experti CertiConu vyvinuli Q-RUNE: nízkonákladové digitální řešení pro přístup do budov pomocí mobilních zařízení, které může poslat konvenční zvonky do propadliště dějin.

„Ať už máte klasický zvonek nebo zvonek s komunikátorem, spojí se s vámi návštěvník, když nejste v objektu? Můžete mu zanechat telefonní číslo, ale to u neznámého člověka nechcete, že? A co při výpadku proudu? Nebo až nastane přírodní katastrofa? Jak by přístupový systém mohl pomoci hasičům při zásahu v objektu? Během prvotní analýzy padlo mnoho otázek a na většinu jsme našli pomocí Q-RUNE odpovědi. Nesoustředili jsme se totiž jen na samotné zařízení, ale zejména na jeho využití v dnešní, trochu uspěchané, době. Základem při vývoji ale byla myšlenka plné digitalizace přístupového systému s využitím mobilního telefonu, a to bez nutnosti instalovat další komponenty. Žádná nákladná ústředna, žádná kabeláž,“ říká ředitel divize Business Solutions společnosti CertiCon a. s., Vladimír Mařík mladší.

V jednoduchosti je krása

Myšlenka Q-RUNE je vcelku jednoduchá: místo hledání jména na klasickém zvonkovém tablu si návštěvník jednoduše u vchodu načte pomocí mobilního zařízení unikátní QR kód, přes který si následně zobrazí digitální, a navíc stále aktuální, zvonkové tablo na mobilním zařízení. Je přitom jedno, zda se jedná o rozlehlý areál s mnoha objekty, komplex se čtyřmi sty bytovými jednotkami nebo o rozsáhlou administrativní budovu – příchozí si zkrátka vybere přesně tu osobu, kterou chce kontaktovat. Příjemců pro přijetí zvonění může být definováno více najednou. Výrazně se tak zvyšuje šance na propojení s návštěvníkem i v případě, že nikdo „není doma” a odbavení může provést více členů rodiny nebo například kanceláře. Současně lze u větších objektů hovořit s několika návštěvníky najednou (virtuálních terminálů je neomezeně, kdežto konvenční řešení má pouze jeden terminál). A to odkudkoliv na světě.

Za Q-RUNE stojí několik let vývoje a nyní zahrnuje patentově chráněnou technologii. Uživatel se tak může spolehnout na náležité zabezpečení systému a dnes velmi žádanou anonymitu. Při užívání systému nedochází k zobrazování telefonního čísla, e-mailu ani osobních dat propojených uživatelů.

Mnoho požadavků, jedno řešení

Systémem Q-RUNE lze nahradit stávající zvonková tabla a zvonky nebo je rovnou zahrnout do stavební přípravy nových objektů, případně jím elegantně rozšířit stávající zvonková tabla. Jednoduchost tohoto řešení oceňují zejména developeři, kteří za zlomek ceny konvenčního zvonkového tabla nabídnou svým klientům moderní a velmi snadno provozovatelný systém pro přístup do rezidenčních i komerčních objektů, který se snadno aktualizuje přímo pomocí online rozhraní. Zároveň se eliminuje riziko poškození zvonku a situace, kdy na zvoncích zůstávají nájemníci, kteří jsou již řadu let odstěhovaní.

V případě, že objekt disponuje garážemi nebo například vjezdovou bránou, lze velmi jednoduše používat Q-RUNE pomocí moderních ovládacích systémů a uživatel je může ovládat z displeje automobilu.

„Jsem přesvědčen, že Q-RUNE výrazně zjednoduší komunikaci v rámci přístupu do objektů a poskytne uživateli mnohem více svobody, protože získá kontrolu nad svým objektem odkudkoliv a kdykoliv,” doplňuje Mařík.