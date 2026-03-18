I přes vysoké ceny na burze dodavatelé energií nezdražují. Někteří dokonce zlevňují
Aktuální přehled cen elektřiny a plynu na burzách v ČR doplňuje krátký komentář k vývoji trhu. Obchodník FONERGY nově nabízí velmi výhodnou cenu plynu s fixací až do konce roku 2029. Podívejte se také, co přesně obsahuje detail nabídky v Kalkulátoru cen energií TZB-info a které tarify se nyní vyplatí při změně dodavatele.
Uplynulý týden byl ve znamení vysokých cen zemního plynu na burze PXE* u kontraktů sjednaných pro tento rok. Ceny dlouhodobých kontraktů na následující roky se zatím příliš výrazně nemění, a podobné to je po celé Evropě.
Zatímco ceny plynu na duben se nyní pohybují mírně nad 50 eury za megawatthodinu, ještě před měsícem klesaly až k 30 eurům. Trend vývoje cen silové elektřiny kopíruje ceny plynu, i když v absolutních cenách se zatím nejedná o nijak dramatický růst.
V následujícím grafu je vidět, jak ceny plynu a elektřiny se měnily od začátku konfliktu v Íránu.
Na vývoj cen energií dodavatelé svými cenami zatím nereagují. V uplynulém týdnu jen jeden dodavatel vyměnil nový ceník plynu za starší s vyšší cenou. Jinak zatím žádný obchodník nepřistoupil na zvýšení cen s odůvodněním aktuálních vysokých cen na burze.
V článcích se věnuji především nabídkám pro nové zákazníky, kteří chtějí změnit dodavatele a vybírají si konkurenční nabídky jiných dodavatelů než těch, kteří jim nyní dodávají. Počet získaných zákazníků u většiny dodavatelů je však v porovnání s počtem stávajících zákazníků dodavatele malý, a tak ani velmi levné nabídky nemohou ovlivnit rentabilitu prodeje, v případě, že dodavatel rozlišuje mezi nabídkami pro nové a pro stávající zákazníky.
Solidní dodavatelé nakupují energie dlouhodobě postupně s ohledem na minimalizaci rizik při výkyvech velkoobchodních cen. Takže z krátkodobého hlediska výrazné zvyšování cen hlavně plynu pro domácnosti zatím nehrozí. To by hrozilo, pokud by konflikt v Íránu pokračoval delší dobu a bylo by nutné postupně nakupovat energie za vyšší ceny. To by obchodníci museli postupně zdražit všem svým zákazníkům bez fixace.
Následující tabulka ukazuje ceny na burzách v ČR, za povšimnutí stojí jednak to, že ceny na PXE na následující roky jsou výrazně nižší než na několik měsíců dopředu a také to, že ceny na spotovém trhu za poslední měsíc rostou a i na Českomoravské komoditní burze nakupují organizace zatím jen mírně dráž než před týdnem. Dodavatelé jsou stále schopni prodávat energie za velmi nízké ceny.
Tab. 1: Přehled cen na burzách v ČR za poslední týden s procentuální změnou
Výhodná nabídka plynu s fixní cenou až do konce roku 2029
Jediným dodavatelem, který kompletně aktualizoval nabídky elektřiny a plynu v uplynulém týdnu, byla společnost FONERGY, která dlouhodobě patří k levnějším dodavatelům energií. Výhodné nabídky oceňují především zákazníci s nižší spotřebou. Dodavatel dříve nabízel energie s nízkým stálým platem bez závazků, dokonce s měsíční výpovědní lhůtou. V období po energetické krizi však začal ztrácet zákazníky. Řešením bylo podstatné rozšíření nabídky i o tarify s fixní cenou komodity a se závazkem maximálně na dva roky, vždy do konce kalendářního roku.
Nyní od začátku března má obchodník čtyři nabídky s fixní cenou a se závazkem do konce let 2026, 27, 28 a 29. V porovnání s tarify z roku 2025 jsou letošní ceny shodné. Dodavatel ale výrazně snížil cenu elektřiny a plynu u nabídek na nejdelší dobu. U plynu dokonce o 136 Kč/MWh proti předchozí verzi s nejdelší dobou fixace s fixní cenou do konce roku 2027. Naproti tomu tarif s fixní cenou a se závazkem do konce roku 2026 by slušný obchodník již neměl nabízet. Mimo klasické produkty jsem ještě v tabulce uvedl ceny měsíčních tarifů s květnovými cenami jako upozornění pro zákazníky, kteří tento produkt ještě mají, aby se zajímali o nabídku s fixní cenou.
Tab. 2: Přehled nových tarifů za poslední týden (červeně – pokles ceny proti srovnatelné minulé verzi ceníku)
Co obsahuje detail nabídek elektřiny a plynu Kalkulátoru cen energií TZB-info
Ve srovnání jsou u jednotlivých nabídek v Kalkulátoru cen energií TZB-info uváděny nejpodstatnější údaje, pokud je obchodník uvádí na svých stránkách. Další doplňující údaje nalezne zájemce v detailu nabídky. Jsou to informace, které doplňují parametry ze srovnání, a které poskytují jen určité nabídky, proto se nedají srovnávat.
Informační charakter má i výpočet měsíčních záloh, sloužící ke kontrole dodavatele, zda si dodavatel neúčtuje zbytečně vysoké zálohy.
Zákazník si může také ověřit, zda došlá faktura je správně vypočítaná v našem rozpisu dodávek elektřiny a regulovaných služeb.
Další informací je kruhový graf s podíly regulované a neregulované elektřiny. To je pro případ, když je změna regulovaných cen a čtenář chce vědět, jak toto opatření na něj dopadne. Tento graf se liší u jednotlivých nabídek podle ceny komodity a spotřeby energie.
Následuje kruhový graf s průběhem spotřeby v jednotlivých měsících roku. To je dobrý nástroj pro to, aby si zájemci spočítali při různých cenách energie v jednotlivých částech roku.
V nejspodnější části detailu je přehled vývoje počtu zákazníka dodavatele. Tento graf může naznačit, zda se jedná o dlouhodobě úspěšného dodavatele nebo se jen snaží nepříznivý trend v počtu zákazníků výhodnou nabídkou změnit.
Nejvýhodnější nabídky na trhu s energiemi pro domácnosti
V následující tabulce naleznete přehled nejvýhodnějších nabídek za uplynulý týden. Sice toto pořadí se s časem zatím příliš nemění, ale přeci jenom je potřeba se řídit vždy pouze nejnovějším srovnáním. Údaje v tabulce mají platnost pouze do následujícího článku.
Chtěl bych upozornit na nabídky, které v názvu obsahují slovo „online“. Není to nové, ale občas se stane, že si zákazník neuvědomí, že u online nabídky se většinou vyžaduje elektronická komunikace. Ostatní způsob komunikace je u mnoha dodavatelů zpoplatněn a to někdy ne zrovna malou částkou. Vždy je třeba si ještě pečlivě prostudovat smluvní podmínky.
* PXE (Power Exchange Central Europe) je pražská energetická burza, která se specializuje na obchodování s elektřinou a plynem v České republice a ve střední a východní Evropě.