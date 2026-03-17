Pozvánka na odborný seminář Novinky ve zdravotní technice 2026
Přehrát audio verzi
00:00
00:00
1x
- 0.25x
- 0.5x
- 0.75x
- 1x
- 1.25x
- 1.5x
- 2x
Tradiční odborný seminář je určen pro všechny, kdo projektují a schvalují projekty zdravotních instalací a mají na starost provoz vnitřních vodovodů a kanalizací včetně návaznosti na hospodaření s dešťovou vodou, šedou vodou, odvodnění střech a návrh a provoz zdrojů vody pro jednotlivé objekty. V Praze se letos koná 8. dubna a v Brně 9. dubna.
8. 4. 2026
Masarykova kolej ČVUT, Thákurova 1, Praha 6 – Dejvice
9. 4. 2026
Hotel Continental Brno, Kounicova 6, Brno
Program semináře přináší přehled nejnovějších trendů, legislativních změn i praktických zkušeností z realizací v oblasti zdravotně nezávadného zásobování vodou, úspor vody, přípravy teplé vody a využívání obnovitelných zdrojů.
Součástí programu budou také informace o nedávno účinných novelách technických norem, které mají zásadní dopad na projektování a provoz vodovodních systémů.
Seminář nabídne nejen odborné přednášky, ale také prostor pro sdílení zkušeností, diskusi nad praktickými problémy a setkání odborníků z praxe, projektantů, provozovatelů i investorů.
Těšíme se na Vaši účast. Ing. Dagmar Kopačková, Ph.D., odborná garantka semináře
Program semináře
|8.30
|Prezence účastníků
|9.00
|Zahájení semináře – Ing. Dagmar Kopačková, Ph.D., TZB-info, estav.tv, STP
|9.10
|Jak navrhovat systémy, které šetří vodu – Mikuláš Pavela, Aquarising
Zajištění dálkového odečtu s produkty ista – Jaroslav Plšek, ista ČR
|9.50
|Přestávka
Umyvadlové a sprchové armatury SCHELL pro veřejný sektor se zaměřením na zdravotnické, pečovatelské a školní objekty – Ing. Aleš Řezáč, Armatury Schell
Moderní kondenzační průtokové ohřívače vody – Miroslav Škoda, Quantum
Zařízení pro využívání dešťové vody – Ing. Petr Bradáč, Wilo CS
Zajištění zdravotní nezávadnosti vnitřního vodovodu – Ing. Tomáš Uchytil a Ing. Miroslav Bezděk, Viega
ČSN EN 1717 Ochrana proti znečištění pitné vody ve vnitřních vodovodech a obecné požadavky na zařízení na ochranu proti znečištění zpětným průtokem, novela s účinností od 1. 12. 2025 – Ing. Jakub Vrána, Ph.D., VUT Brno
|12.00
|Přestávka
Synergie OZE a plynu v přípravě teplé vody: Od hybridních řešení po zajištění hygieny – Robert Hasil, DZD Dražice
Odtokové systémy podlahových vpustí a sprchových žlabů systém Primus Blue, návaznost na ČSN EN 1253-8. Nové těsnicí manžety HL pro svislé prostupy potrubí izolací základové desky – Ing. Jaroslav Maňas, HL Hutterer &Lechner
Akustika budov a Tiché odpadní potrubí – Václav Svačina, Pipelife Czech
Úprava vany pro snadný přístup. Zkušenost investora. – Ing. Zdeněk Žabička
ČSN EN 805 Vodárenství – Požadavky na vnější vodovodní sítě a jejich součásti. Novela s účinností od 1. 11. 2025
|13.45
|Diskuse a závěr semináře
Partneři semináře
Informace pro účastníky
Datum a místo konání
8. 4. 2026 – Praha – Masarykova kolej ČVUT, Thákurova 1
9. 4. 2026 – Brno – Hotel Continental Brno, Kounicova 6
Účastnický poplatek
Pro členy STP 300 Kč, pro ostatní 600 Kč.
Pedagogové vyučující příslušný odborný předmět a jejich studenti mají vstup na seminář zdarma.
Cena semináře je stanovena dohodou mezi pořadatelem a účastníkem semináře. Součástí účastnického poplatku jsou náklady na organizaci semináře, materiály k semináři a občerstvení v průběhu semináře.
Více informací o členství v STP najdete na www.stpcr.cz, tel. 221 082 353.
Závazná přihláška
Pokud máte zájem o účast, odešlete závaznou přihlášku nejpozději do 1. 4. 2026.
Pro přihlášení můžete využít:
- online přihlášku na konci článku
- poslat přihlášku na e-mail stp@stpcr.cz
Přijetí přihlášek nepotvrzujeme, vyrozumíme Vás pouze, nebudeme-li moci Vašemu požadavku vyhovět.
Nezúčastníte-li se po přihlášení a zaplacení akce a nepošlete za sebe náhradníka, účastnický poplatek nevracíme.
Na jednu přihlášku lze přihlásit více účastníků, uveďte však jejich jména.
Úhrada poplatku
Na základě zaslání závazné přihlášky Vám bude vystavena faktura, kterou prosím uhraďte na konto Společnosti pro techniku prostředí:
Komerční banka, číslo účtu 43837011/0100
Variabilní symbol = číslo faktury
Ostatní informace
V programu je počítáno s přestávkou na občerstvení.
Upozorňujeme, že pořadí přednášek se může operativně změnit. Děkujeme za pochopení.
Seminář je zařazen do Projektu celoživotního vzdělávání členů ČKAIT. Vzdělávací program je ohodnocen 1 kreditním bodem.
Současně je seminář zařazen do vzdělávacích akcí průběžného vzdělávání energetických specialistů, přidělený počet kreditů 3.