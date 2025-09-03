Nejnavštěvovanější odborný web
Seznamte se s přednášejícími konference Požární bezpečnost staveb 2025

3.9.2025
redakce

Nenechte si ujít nejnovější poznatky a odborné komentáře k problematice stavění ze dřeva, stabilních hasicích zařízení a detekce na střechách a v garážích, prostupů VZT a další. Na konferenci, která se koná 18. září v PVA Letňany, se stále můžete přihlásit.

18. září 2025, čas 9–17 hod

Anotace přednášek a profily přednášejících:

Vyšší dřevostavby: Nová pravidla hry v příloze K ČSN 73 0802

Petr Hejtmánek

Příloha K kmenové normy ČSN 73 0802 otevřela cestu k výstavbě vícepodlažních dřevostaveb až do požární výšky 22,5 m. Tento průlom v oblasti požární bezpečnosti však přináší nové požadavky. Jak to tedy je? Jaké konstrukční zásady je třeba dodržet? Na co si dát pozor při projektování?

hejtmanek
Ing. arch. Petr Hejtmánek, Ph.D., absolvoval Fakultu stavební ČVUT v Praze, obor Architektura a stavitelství. V roce 2019 získal titul Ph.D. s tématem Odstupové vzdálenosti požárně otevřených fasád. Od 2019 je odborným asistentem na katedře konstrukcí pozemních staveb Fakulty stavební ČVUT v  Praze, kde se specializuje na požární bezpečnost staveb. Členem FireLAB na Univerzitním centru energeticky efektivních budov ČVUT v Praze je od 2013. Je autorizovaným inženýrem pro pozemní stavby a pro požární bezpečnost staveb.

Stanovení požárně nebezpečného prostoru se zohledněním vlivu dřevěného fasádního obkladu – návrh na analytické řešení – krok 1

Jakub Šejna

Stanovení požárně nebezpečného prostoru (PNP) představuje klíčový prvek při navrhování staveb z hlediska požární bezpečnosti. Při použití dřevěných obkladů na nehořlavých obvodových stěnách se může vlivem tepelného sálání z požárně otevřených ploch výrazně změnit chování fasády při požáru. Tato studie se zaměřuje na situaci, kdy je hořlavý obklad umístěn pouze v pásu odpovídajícím výšce okna, a tedy přímo ovlivněn intenzivním sáláním. Vlivem zapálení obkladu dochází ke zvětšení sálavé plochy a rozšíření účinků požáru do šířky obkladu, čímž se může zásadně změnit velikost PNP. Cílem této studie je proto navrhnout analytický přístup pro zpřesněné stanovení PNP zohledňující vliv šlehajících plamenů a dodatečné sálání z  hořícího dřevěného obkladu. Příspěvek popisuje první fázi řešení, zaměřenou na model jednoho okna, a přináší návrh rovnice pro úpravu PNP s ohledem na typické vstupní parametry požárního zatížení a rozměrů otvoru.

sejna
Ing. Jakub Šejna, Ph.D., je vědec působící na Katedře ocelových a dřevěných konstrukcí na Fakultě stavební ČVUT v Praze a autorizovaným inženýrem požární bezpečnosti staveb (PBS). Specializuje se na pokročilé modelování dřevěných konstrukcí při požáru, numerické modely požáru a přestupu tepla do konstrukcí, vývoj pasivní ochrany oceli a na rizikové analýzy a konstrukce po požáru.

Současné i nové způsoby požárního větrání hromadných garáží

Stanislav Toman

Přednáška bude zaměřena na současnou situaci, týkající se požárního větrání garáží. Prezentace se soustředí na popis hlavních větracích systémů a jejich aktivaci od detekce požáru, přes vyhlášení poplachu, evakuaci osob, přes součinnost se sprinklery, vlastní odvětrávání kouře a tepla, roli při zásahu hasičů až po uhašení požáru a následném vyvětrání garáže. Budou předvedeny video ukázky CFD simulací větrání s proudovými ventilátory. V přednášce budou uvedeny poznámky k existujícím i nově připravovaným předpisům.

toman
Ing. Stanislav Toman absolvoval ČVUT Fakultu strojní v roce 1980. Dlouhodobě se specializuje na požární větrání budov, tj. na větrání chráněných únikových cest a na zařízení pro odvod kouře a tepla (ZOKT) jako projektant. Aktivně spolupracuje s Odborem prevence Generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. Je členem technických normalizačních komisí TNK 27 – Požární bezpečnost staveb a TNK 132 – Technické prostředky a zařízení požární ochrany. Publikuje v odborných časopisech, na internetu, přednáší na tematických seminářích a konferencích.

HELUZ a požární bezpečnost: Spolehlivá řešení pro moderní stavebnictví

Pavel Heinrich, HELUZ cihlářský průmysl

Průřez přístupem skupiny HELUZ k problematice požární bezpečnosti stavebních konstrukcí. HELUZ GROUP dnes již není jen tradiční výrobce cihel, ale také izolačního skla a komínů. Zásadním principem je udržení vysokého standardu požární odolnosti, který přesahuje základní legislativní požadavky. Představíme si portfolio výrobků a moderních konstrukčních řešení z pohledu požární odolnosti. Prakticky zaměřený přehled bude doplněn výsledky ověřování a výzkumu, které potvrzují, že s produkty HELUZ lze navrhovat požárně bezpečné stavby.

heinrich
Ing. Pavel Heinrich je absolventem Fakulty stavební ČVUT v Praze, obor materiálové inženýrství. V  současnosti je produkt manažerem společnosti HELUZ cihlářský průmysl a.s. Od roku 2010 působí na oddělení technického rozvoje společnosti HELUZ. Věnuje se vývoji nových výrobků, ověřování vlastností konstrukcí z nich postavených a tvorbě technických podkladů.


Aktuální vývoj požadavků na požární bezpečnost hromadných garáží, koordinace požárně bezpečnostních zařízení

Josef Král

Přednáška se bude věnovat aktuálnímu vývoji požadavků na hromadné garáže z hlediska rizik moderních automobilů a jejich pohonů vč. vybavení hromadných garáží požárně bezpečnostními zařízeními a jejich vzájemnou koordinací.

kral
Ing. et Ing. Josef Král je absolventem Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava (VŠB-TUO), Fakulty stavební, obor Průmyslové a pozemní stavitelství a Fakulty bezpečnostního inženýrství, obor Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu. V letech 2008 - 2023 pracoval jako projektant požární bezpečnosti staveb ve společnosti Bilfinger Tebodin Czech Republic, s.r.o. se zaměřením zejména na průmysl, logistiku a energetiku. V současnosti pracuje jako projektant požární bezpečnosti staveb na volné noze. Je předsedou Profesního aktivu oboru Požární bezpečnost staveb ČKAIT a členem Technické normalizační komice 27 Požární bezpečnost staveb.

Požární bezpečnost dřevostaveb – od detailu po realizaci

Jaroslav Benák, James Hardie

Cílem příspěvku je představení problematiky konstrukcí na bázi dřeva a jejich požární odolnosti a bezpečnosti. V příspěvku se podíváme na jednotlivé systémy dřevostaveb, jejich zkoušení a certifikaci, provádění detailů spojů a napojení. Dále bude představeno téma požárních pásů a ucpávek s přesahem do realizace.

benak
Dipl.-Ing. Jaroslav Benák absolvoval obor Dřevařské inženýrství na Vysoké škole užitých věd a umění v  německém Hildesheimu (Dolní Sasko). V roce 2004 nastoupil do společnosti Fermacell jako projekční konzultant, v současnosti zde působí ve funkci technického ředitele u firmy James Hardie GmbH.


Sádrokartonové desky Rigips a součinitel požárně ochranné účinnosti v oblasti dřevostaveb

Tomáš Korecký, Saint-Gobain

Přednáška popisuje spolupráci společnosti Rigips a UCEEB ČVUT na testování metodiky měření součinitele požárně ochranné účinnosti sádrokartonových materiálů a první dvě provedené akreditované zkoušky na součinitel K2 v ČR ve zkušební laboratoři Pavus.

korecky
Ing. Tomáš Korecký je absolventem Fakulty stavební ČVUT v Praze. Po dokončení doktorského studia na katedře Materiálového inženýrství a chemie nastoupil do praxe v oboru dodavatelů stavebních materiálů. Nyní působí jako produkt manager konstrukčních deskových materiálů Rigips zejména pro dřevostavby ve společnosti Saint-Gobain.


Fotovoltaické elektrárny PV na plochých střechách ve vztahu k podkladní konstrukci a požární bezpečnosti

Pavel Rydlo, Saint-Gobain

Zrychlený rozvoj fotovoltaiky na plochých střechách sebou nese absenci potřebných norem. A tak např. otázka „Jak moc se může patka PV zabořit za 10 let do povlakové hydroizolace, aby byly na hydroizolaci poskytnuty záruky“ je stále noční můrou projektantů a investorů. Jak tedy správně nadimenzovat založení PV systému při splnění požadavků požární bezpečnosti?

rydlo
Ing. Pavel Rydlo pracuje jako produktový manažer Isover ve společnosti Saint-Gobain. Vystudoval ČVUT v Praze, je autorizovaným inženýrem v oboru pozemní stavby. Od roku 1996 se aktivně zabývá vývojem a aplikacemi tepelných izolací.



Prostupy VZT – nejkritičtější místo z hlediska požární ochrany

Aleš Havel, Hilti

Přednáška se zaměří na současný stav požární ochrany z hlediska VZT zařízení. Jaký vliv má současná legislativa na realizaci VZT zařízení. V čem jsou ta největší rizika šíření požáru. Jaká opatření předepisuje současná legislativa k zamezení šíření požáru VZT zařízeními a jaký to má dopad na realizaci a provoz budov.

Ing. Aleš Havel je absolventem fakulty stavební ČVUT v Praze, oboru požární bezpečnost staveb. Požární ochraně se pracovně věnuje 8 let. Pracuje u společnosti Hilti jako specialista na pasivní požární ochranu se zaměřením na těsnění prostupů.



Požární odolnost a chování konstrukcí suché výstavby často popírá zažitou logiku i statická pravidla. Snad právě proto jsou tak účinné a bezpečné.

Miroslav Nyč, Knauf Praha

Přehledné tabulky výsledků zkoušek jsou jedna věc, ale znalost skutečného chování konstrukcí při reálném požáru, resp. požárních zkouškách věc druhá. Přináší nejedno překvapení v pozitivním i negativním smyslu, ale v každém případě pomáhá pochopit důležitost konstrukce, skladby i detailů rozhodujících o bezpečnosti konstrukcí suché výstavby.

Ing. Miroslav Nyč je absolventem ČVUT Fakulty pozemních staveb a je vedoucím produktového managementu firmy Knauf Praha spol. s r.o. K jeho povinným dlouholetým zálibám plynoucím z jeho funkce patří mimo jiné ověřování a vylepšování požárních vlastností konstrukcí především v oboru suché výstavby a protipožárních omítek na národní i mezinárodní úrovni.

Požárněbezpečnostní řešení pro malé prostupy VZT v konstrukci a revize

Martin Jelínek, Systemair

Švédská společnost Systemair je přední výrobce v oblasti vzduchotechniky a požární bezpečnosti staveb. Pružně reaguje na potřeby trhu a legislativy. Z požárního pohledu přinášíme řešení, jak zajistit malé vzduchotechnické prostupy ve stěnách a stropech pomocí stěnových uzávěrů a požárních klapek.

Ing. Martin Jelínek je absolventem Fakulty strojní ČVUT, oboru Technika prostředí. Po studiích se několik let věnoval projektové činnosti. Ve společnosti Systemair a.s. působí již 16 let na pozici obchodně-technického zástupce. Specializuje se na prvky požární ochrany a sortiment distribučních elementů. Přednáší na tematických konferencích a seminářích. Pravidelně vede školení v rámci odborného vzdělávacího projektu Systemair Akademie.

Analýza se zhodnocením požární odolnosti konstrukcí s foukanou celulózou Climatizer Plus

Miroslav Straka, CIUR, ředitel prodeje tepelných a akustických izolací

K požární odolnosti konstrukcí se staví společnosti CIUR velmi zodpovědně, zvláště pak k ošetření detailů, především v místě komínových těles. Mýtů o hoření papírů je mnoho. Teplota hoření je známá z bestselleru známého spisovatele Ray Bradburyho s názvem 451 stupňů Fahrenheita. Přitom požární odolnost foukané celulózové izolace je zcela překvapující. Pro požární odolnost materiálů jsou běžně používány přísady na bázi bóru, a to napříč pestrostí zateplovacích materiálů. Foukaná celulózová izolace Climatizer Plus zajišťuje požární stabilitu konstrukcí, ačkoliv je zařazena do třídy reakce na oheň C nebo v lepším případě B. Přitom požární odolnost odzkoušené dřevostavby se díky celulózovému vláknu vyšplhala na neuvěřitelných REI 60 (konstrukce odolala neuvěřitelných 72 minut). Závěrem je apel na prověřování a návrh celistvých konstrukčních systémů, nikoliv vytvářet tlak na třídu reakce na oheň, která se může v praxi stát zavádějícím faktorem.

straka
Ing. Miroslav Straka je ředitel prodeje tepelných a akustických izolací ve společnosti CIUR. Obchodním ředitelem se stal v roce 2024, předtím pracoval na pozici vedoucího obchodu foukaných izolací. Do společnosti CIUR přišel po studiu na vysoké škole ČVUT v Praze, kterou zakončil státní zkouškou a byl mu udělen titul Ing. Ve společnosti CIUR pracuje od roku 2009. Jeho velkou pracovní vášní je nejen zateplování foukanou izolací Climatizer Plus, ale stavební fyzika v praxi.

Zabezpečení fotovoltaické elektrárny - přepětí, požár

Pavel Hrzina

Přednáška seznámí posluchače s možnostmi zabezpečení FV elektrárny proti poškození přepětím, dále uvedeme správnou praxi (jak normativní, tak i Best Practice) pro montáže FV systémů s ohledem na požární bezpečnost. Přednáška bude určena především pro budoucí majitele FV systémů, ale přivítáme i závěrečnou diskusi se zástupci firem a projektanty.

hrzina
Ing. Pavel Hrzina, Ph.D., vystudoval ČVUT v Praze FEL. Od roku 2010 se zabývá fotovoltaikou, dnes především s přesahem do oblasti bezpečnosti FV a bateriových systémů. Je manažerem kvality akreditované Laboratoře diagnostiky fotovoltaických systémů, při katedře elektrotechnologie ČVUT FEL, dále působí v Solární asociaci jako vedoucí skupiny pro střešní FVE.

Možnosti požárního zabezpečení v aplikacích OZE

Michal Roubíček, Siemens

Přednáška nabídne stručné představení protipožárního zabezpečení v souvislosti s přechodem na nové zdroje energie – zejména velkokapacitní střešní fotovoltaické panely, bateriová úložiště energie a garáže pro elektromobily.

roubicek
Michal Roubíček působí v oboru požární signalizace téměř 40 let, z toho 26 let ve společnosti Siemens. Má rozsáhlé zkušenosti z technických i obchodních rolí a aktivně se podílí na tvorbě legislativy a odborných standardů.



Požární bezpečnost ve fotovoltaických a bateriových systémech v C&I

Martin Hodek, Huawei Technologies (Czech) s.r.o.

Požární bezpečnost fotovoltaických a bateriových systémů nelze řešit zpětně. Přednáška ukáže, jak lze při správné volbě technologických opatření – od monitoringu článků a rozvodů, až po rychlé odpojení na AC i DC straně – zabránit nejčastějším scénářům havárií a zajistit tak bezpečnost osob i majetku.

hodek
Ing. Martin Hodek je specialistou obnovitelných zdrojů, se zaměřením na fotovoltaické a bateriové systémy jak v komerčním, tak i utilitním sektoru. Zodpovídá za technický design projektů v řádech desítek megawatt, k čemu neodmyslitelně patří i téma požární bezpečnosti.



Instalace požárních klapek do nenormových konstrukcí

Karel Veselý, Mandík, a.s.

Přednáška je zaměřena na rozdělení konstrukcí na normové a nenormové. Jedná se o problematiku přípravy, zkoušení, klasifikovaní a certifikace požárních klapek do těchto konstrukcí dle platných norem. Podrobně se bude věnovat přípravě zkoušek a následnému využití v praxi.

vesely
Karel Veselý působí ve společnosti Mandík, a.s., od roku 1993. Začínal pracovat na pozici týkající se přípravy výroby, technologie, konstrukce a řízení výroby. Od roku 1999 pracoval jako obchodně-technický manažer VZT a od roku 2018 působí na pozici obchodního ředitele. Od roku 1999 má na starosti školení montážních firem v oblasti požární techniky.


