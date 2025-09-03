Seznamte se s přednášejícími konference Požární bezpečnost staveb 2025
Nenechte si ujít nejnovější poznatky a odborné komentáře k problematice stavění ze dřeva, stabilních hasicích zařízení a detekce na střechách a v garážích, prostupů VZT a další. Na konferenci, která se koná 18. září v PVA Letňany, se stále můžete přihlásit.
Registrace na konferenci Požární bezpečnost staveb 2025
18. září 2025, čas 9–17 hod
Přihlaste se na 10. ročník konference včas. Příslušníci HZS ČR a studenti mají účast zdarma.
Všichni účastníci získají volnou vstupenku na veletrh FOR ARCH.
ONLINE přihláška na konferenci
Anotace přednášek a profily přednášejících:
Vyšší dřevostavby: Nová pravidla hry v příloze K ČSN 73 0802
Petr Hejtmánek
Příloha K kmenové normy ČSN 73 0802 otevřela cestu k výstavbě vícepodlažních dřevostaveb až do požární výšky 22,5 m. Tento průlom v oblasti požární bezpečnosti však přináší nové požadavky. Jak to tedy je? Jaké konstrukční zásady je třeba dodržet? Na co si dát pozor při projektování?
Stanovení požárně nebezpečného prostoru se zohledněním vlivu dřevěného fasádního obkladu – návrh na analytické řešení – krok 1
Jakub Šejna
Stanovení požárně nebezpečného prostoru (PNP) představuje klíčový prvek při navrhování staveb z hlediska požární bezpečnosti. Při použití dřevěných obkladů na nehořlavých obvodových stěnách se může vlivem tepelného sálání z požárně otevřených ploch výrazně změnit chování fasády při požáru. Tato studie se zaměřuje na situaci, kdy je hořlavý obklad umístěn pouze v pásu odpovídajícím výšce okna, a tedy přímo ovlivněn intenzivním sáláním. Vlivem zapálení obkladu dochází ke zvětšení sálavé plochy a rozšíření účinků požáru do šířky obkladu, čímž se může zásadně změnit velikost PNP. Cílem této studie je proto navrhnout analytický přístup pro zpřesněné stanovení PNP zohledňující vliv šlehajících plamenů a dodatečné sálání z hořícího dřevěného obkladu. Příspěvek popisuje první fázi řešení, zaměřenou na model jednoho okna, a přináší návrh rovnice pro úpravu PNP s ohledem na typické vstupní parametry požárního zatížení a rozměrů otvoru.
Současné i nové způsoby požárního větrání hromadných garáží
Stanislav Toman
Přednáška bude zaměřena na současnou situaci, týkající se požárního větrání garáží. Prezentace se soustředí na popis hlavních větracích systémů a jejich aktivaci od detekce požáru, přes vyhlášení poplachu, evakuaci osob, přes součinnost se sprinklery, vlastní odvětrávání kouře a tepla, roli při zásahu hasičů až po uhašení požáru a následném vyvětrání garáže. Budou předvedeny video ukázky CFD simulací větrání s proudovými ventilátory. V přednášce budou uvedeny poznámky k existujícím i nově připravovaným předpisům.
HELUZ a požární bezpečnost: Spolehlivá řešení pro moderní stavebnictví
Pavel Heinrich, HELUZ cihlářský průmysl
Průřez přístupem skupiny HELUZ k problematice požární bezpečnosti stavebních konstrukcí. HELUZ GROUP dnes již není jen tradiční výrobce cihel, ale také izolačního skla a komínů. Zásadním principem je udržení vysokého standardu požární odolnosti, který přesahuje základní legislativní požadavky. Představíme si portfolio výrobků a moderních konstrukčních řešení z pohledu požární odolnosti. Prakticky zaměřený přehled bude doplněn výsledky ověřování a výzkumu, které potvrzují, že s produkty HELUZ lze navrhovat požárně bezpečné stavby.
Aktuální vývoj požadavků na požární bezpečnost hromadných garáží, koordinace požárně bezpečnostních zařízení
Josef Král
Přednáška se bude věnovat aktuálnímu vývoji požadavků na hromadné garáže z hlediska rizik moderních automobilů a jejich pohonů vč. vybavení hromadných garáží požárně bezpečnostními zařízeními a jejich vzájemnou koordinací.
Požární bezpečnost dřevostaveb – od detailu po realizaci
Jaroslav Benák, James Hardie
Cílem příspěvku je představení problematiky konstrukcí na bázi dřeva a jejich požární odolnosti a bezpečnosti. V příspěvku se podíváme na jednotlivé systémy dřevostaveb, jejich zkoušení a certifikaci, provádění detailů spojů a napojení. Dále bude představeno téma požárních pásů a ucpávek s přesahem do realizace.
Sádrokartonové desky Rigips a součinitel požárně ochranné účinnosti v oblasti dřevostaveb
Tomáš Korecký, Saint-Gobain
Přednáška popisuje spolupráci společnosti Rigips a UCEEB ČVUT na testování metodiky měření součinitele požárně ochranné účinnosti sádrokartonových materiálů a první dvě provedené akreditované zkoušky na součinitel K2 v ČR ve zkušební laboratoři Pavus.
Fotovoltaické elektrárny PV na plochých střechách ve vztahu k podkladní konstrukci a požární bezpečnosti
Pavel Rydlo, Saint-Gobain
Zrychlený rozvoj fotovoltaiky na plochých střechách sebou nese absenci potřebných norem. A tak např. otázka „Jak moc se může patka PV zabořit za 10 let do povlakové hydroizolace, aby byly na hydroizolaci poskytnuty záruky“ je stále noční můrou projektantů a investorů. Jak tedy správně nadimenzovat založení PV systému při splnění požadavků požární bezpečnosti?
Prostupy VZT – nejkritičtější místo z hlediska požární ochrany
Aleš Havel, Hilti
Přednáška se zaměří na současný stav požární ochrany z hlediska VZT zařízení. Jaký vliv má současná legislativa na realizaci VZT zařízení. V čem jsou ta největší rizika šíření požáru. Jaká opatření předepisuje současná legislativa k zamezení šíření požáru VZT zařízeními a jaký to má dopad na realizaci a provoz budov.
Požární odolnost a chování konstrukcí suché výstavby často popírá zažitou logiku i statická pravidla. Snad právě proto jsou tak účinné a bezpečné.
Miroslav Nyč, Knauf Praha
Přehledné tabulky výsledků zkoušek jsou jedna věc, ale znalost skutečného chování konstrukcí při reálném požáru, resp. požárních zkouškách věc druhá. Přináší nejedno překvapení v pozitivním i negativním smyslu, ale v každém případě pomáhá pochopit důležitost konstrukce, skladby i detailů rozhodujících o bezpečnosti konstrukcí suché výstavby.
Požárněbezpečnostní řešení pro malé prostupy VZT v konstrukci a revize
Martin Jelínek, Systemair
Švédská společnost Systemair je přední výrobce v oblasti vzduchotechniky a požární bezpečnosti staveb. Pružně reaguje na potřeby trhu a legislativy. Z požárního pohledu přinášíme řešení, jak zajistit malé vzduchotechnické prostupy ve stěnách a stropech pomocí stěnových uzávěrů a požárních klapek.
Analýza se zhodnocením požární odolnosti konstrukcí s foukanou celulózou Climatizer Plus
Miroslav Straka, CIUR, ředitel prodeje tepelných a akustických izolací
K požární odolnosti konstrukcí se staví společnosti CIUR velmi zodpovědně, zvláště pak k ošetření detailů, především v místě komínových těles. Mýtů o hoření papírů je mnoho. Teplota hoření je známá z bestselleru známého spisovatele Ray Bradburyho s názvem 451 stupňů Fahrenheita. Přitom požární odolnost foukané celulózové izolace je zcela překvapující. Pro požární odolnost materiálů jsou běžně používány přísady na bázi bóru, a to napříč pestrostí zateplovacích materiálů. Foukaná celulózová izolace Climatizer Plus zajišťuje požární stabilitu konstrukcí, ačkoliv je zařazena do třídy reakce na oheň C nebo v lepším případě B. Přitom požární odolnost odzkoušené dřevostavby se díky celulózovému vláknu vyšplhala na neuvěřitelných REI 60 (konstrukce odolala neuvěřitelných 72 minut). Závěrem je apel na prověřování a návrh celistvých konstrukčních systémů, nikoliv vytvářet tlak na třídu reakce na oheň, která se může v praxi stát zavádějícím faktorem.
Zabezpečení fotovoltaické elektrárny - přepětí, požár
Pavel Hrzina
Přednáška seznámí posluchače s možnostmi zabezpečení FV elektrárny proti poškození přepětím, dále uvedeme správnou praxi (jak normativní, tak i Best Practice) pro montáže FV systémů s ohledem na požární bezpečnost. Přednáška bude určena především pro budoucí majitele FV systémů, ale přivítáme i závěrečnou diskusi se zástupci firem a projektanty.
Možnosti požárního zabezpečení v aplikacích OZE
Michal Roubíček, Siemens
Přednáška nabídne stručné představení protipožárního zabezpečení v souvislosti s přechodem na nové zdroje energie – zejména velkokapacitní střešní fotovoltaické panely, bateriová úložiště energie a garáže pro elektromobily.
Požární bezpečnost ve fotovoltaických a bateriových systémech v C&I
Martin Hodek, Huawei Technologies (Czech) s.r.o.
Požární bezpečnost fotovoltaických a bateriových systémů nelze řešit zpětně. Přednáška ukáže, jak lze při správné volbě technologických opatření – od monitoringu článků a rozvodů, až po rychlé odpojení na AC i DC straně – zabránit nejčastějším scénářům havárií a zajistit tak bezpečnost osob i majetku.
Instalace požárních klapek do nenormových konstrukcí
Karel Veselý, Mandík, a.s.
Přednáška je zaměřena na rozdělení konstrukcí na normové a nenormové. Jedná se o problematiku přípravy, zkoušení, klasifikovaní a certifikace požárních klapek do těchto konstrukcí dle platných norem. Podrobně se bude věnovat přípravě zkoušek a následnému využití v praxi.
