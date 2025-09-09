Těšíme se na vás na veletrhu FOR ARCH 2025!
Zveme vás na 36. ročník mezinárodního stavebního veletrhu FOR ARCH, který proběhne ve dnech 16.–20. září 2025 v PVA EXPO Praha. Veletrh se již tradičně pyšní stovkami vystavovatelů prezentujících své novinky v sedmi výstavních halách. Portál TZB-info Vás zve na živé vysílání ze stánku a na 10. ročník konference Požární bezpečnost staveb.
Nomenklatura veletrhu FOR ARCH zahrnuje celou šíři stavebního oboru, od stavebních materiálů, výroby oken, dveří, podlah a stínění, po dřevostavby, bazény, zahradu a technická zařízení včetně vytápění, větrání, fotovoltaiky, elektro a zabezpečení. V rámci souběžného veletrhu FOR INTERIOR se můžete inspirovat a vybírat dodavatele interiérového vybavení, zejména nábytku, textilu, interiérových dveří atd.
Živé vysílání a diskuse na stánku TZB-info
Portál TZB-info Vás zve na svůj stánek v hale 2 (číslo stánku 2B11), ze kterého budeme celý první den veletrhu 16. září živě vysílat rozhovory s experty ze stavebnictví, energetiky, zástupci odborných asociací a zástupci předních výrobců stavebních materiálů. Živé vysílání budete moci sledovat na domovské stránce TZB-info a na youtube. Od středy do konce veletrhu můžete na stánku TZB-info kromě jiného sledovat výběr referenčních videí ze stavebnictví, ukázky technologií a instruktážních videí z produkce TZB-info a ESTAV.tv.
10. ročník konference Požární bezpečnost staveb
Součástí doprovodného programu FOR ARCH je i 10. ročník odborné konference Požární bezpečnost staveb, pořádané portálem TZB-info ve spolupráci s PKPO, která se uskuteční 18. září 2025, v Kongresovém sále PVA EXPO Praha (vstupní hala III).
Konference je určena především pro projektanty, architekty, facility manažery, hasiče a další odborníky – tedy široké odborné publikum, které se chce informovat o aktuálních trendech v požární bezpečnosti staveb.
Program konference je nabitý odbornými příspěvky předních expertů v oboru z akademické i obchodní sféry. Mezi připravená témata patří definitivní podoba přílohy K ČSN 73 0802, fotovoltaika v souvislosti s hromosvody a konstrukcí střechy, konstrukční řešení staveb a zkoušení z pohledu požární bezpečnosti, koordinace PBZ v garážích a mnoho dalšího. Celý program naleznete na stránkách konference Požární bezpečnost staveb.
Na konferenci se stále můžete přihlásit. Zástupci HZS a studenti mají vstup zdarma. Vstupenka na konferenci je zároveň vstupenkou na veletrh FOR ARCH.
|Událost
|Datum
|Místo
|FOR ARCH 2025
|16.–20. září 2025
|PVA EXPO Praha, Beranových 667, Praha – Letňany
|Konference
Požární bezpečnost staveb
|18. září 2025
|PVA EXPO Praha, Kongresový sál, Vstupní hala III, 1. patro
|Stánek TZB-info – živé vysílání
|16. září 2025
|Na stánku TZB-info v hale 2, na portálu TZB-info a na youtube
|Stánek TZB-info – poradenství
|16.–20. září 2025
|Na stánku TZB-info v hale 2, číslo 2B11 – poradenské centrum
Odkaz na vstupenku od redakce TZB-info – vstup zdarma na FOR ARCH a FOR INTERIOR 2025
Veškeré další informace k veletrhu včetně plánku výstaviště na webu FOR ARCH.