Těšíme se na vás na veletrhu FOR ARCH 2025!

9.9.2025
redakce

Zveme vás na 36. ročník mezinárodního stavebního veletrhu FOR ARCH, který proběhne ve dnech 16.–20. září 2025 v PVA EXPO Praha. Veletrh se již tradičně pyšní stovkami vystavovatelů prezentujících své novinky v sedmi výstavních halách. Portál TZB-info Vás zve na živé vysílání ze stánku a na 10. ročník konference Požární bezpečnost staveb.


Nomenklatura veletrhu FOR ARCH zahrnuje celou šíři stavebního oboru, od stavebních materiálů, výroby oken, dveří, podlah a stínění, po dřevostavby, bazény, zahradu a technická zařízení včetně vytápění, větrání, fotovoltaiky, elektro a zabezpečení. V rámci souběžného veletrhu FOR INTERIOR se můžete inspirovat a vybírat dodavatele interiérového vybavení, zejména nábytku, textilu, interiérových dveří atd.

Živé vysílání a diskuse na stánku TZB-info

Portál TZB-info Vás zve na svůj stánek v hale 2 (číslo stánku 2B11), ze kterého budeme celý první den veletrhu 16. září živě vysílat rozhovory s experty ze stavebnictví, energetiky, zástupci odborných asociací a zástupci předních výrobců stavebních materiálů. Živé vysílání budete moci sledovat na domovské stránce TZB-info a na youtube. Od středy do konce veletrhu můžete na stánku TZB-info kromě jiného sledovat výběr referenčních videí ze stavebnictví, ukázky technologií a instruktážních videí z produkce TZB-info a ESTAV.tv.







10. ročník konference Požární bezpečnost staveb

Součástí doprovodného programu FOR ARCH je i 10. ročník odborné konference Požární bezpečnost staveb, pořádané portálem TZB-info ve spolupráci s PKPO, která se uskuteční 18. září 2025, v Kongresovém sále PVA EXPO Praha (vstupní hala III).




Konference je určena především pro projektanty, architekty, facility manažery, hasiče a další odborníky – tedy široké odborné publikum, které se chce informovat o aktuálních trendech v požární bezpečnosti staveb.




Program konference je nabitý odbornými příspěvky předních expertů v oboru z akademické i obchodní sféry. Mezi připravená témata patří definitivní podoba přílohy K ČSN 73 0802, fotovoltaika v souvislosti s hromosvody a konstrukcí střechy, konstrukční řešení staveb a zkoušení z pohledu požární bezpečnosti, koordinace PBZ v garážích a mnoho dalšího. Celý program naleznete na stránkách konference Požární bezpečnost staveb.





Na konferenci se stále můžete přihlásit. Zástupci HZS a studenti mají vstup zdarma. Vstupenka na konferenci je zároveň vstupenkou na veletrh FOR ARCH.

Praktické informace
UdálostDatumMísto
FOR ARCH 202516.–20. září 2025PVA EXPO Praha, Beranových 667, Praha – Letňany
Konference
Požární bezpečnost staveb		18. září 2025PVA EXPO Praha, Kongresový sál, Vstupní hala III, 1. patro
Stánek TZB-info – živé vysílání16. září 2025Na stánku TZB-info v hale 2, na portálu TZB-info a na youtube
Stánek TZB-info – poradenství16.–20. září 2025Na stánku TZB-info v hale 2, číslo 2B11 – poradenské centrum

Odkaz na vstupenku od redakce TZB-info – vstup zdarma na FOR ARCH a FOR INTERIOR 2025

Veškeré další informace k veletrhu včetně plánku výstaviště na webu FOR ARCH.

 
 
