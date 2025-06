Pozvánka na konferenci Požární bezpečnost staveb 2025

Definitivní podoba přílohy K ČSN 73 0802, fotovoltaika v souvislosti s hromosvody a konstrukcí střechy, konstrukční řešení staveb a zkoušení z pohledu požární bezpečnosti, koordinace PBZ v garážích, to je jen část témat letošní konference Požární bezpečnost staveb, kterou na veletrhu FOR ARCH pořádá portál TZB-info. Ještě do 30. června máte možnost přihlášení se zvýhodněným vložným.