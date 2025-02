TZB-info / Bezpečnost budov / Povodně / Ekologická organizace Děti Země podala žalobu proti přehradě Nové Heřminovy

Ekologická organizace Děti Země podala žalobu proti přehradě Nové Heřminovy

Ministerstvo životního prostředí od doby představení kompromisní studie s projektem dlouhodobě a opakovaně souhlasí, řekl ministr Hladík v rozhovoru pro estav.tv v lednu na Infothermě.

Spolek Děti Země podal 36 připomínek a důvodem žaloby je to, že ministerstvo řádně nevypořádalo připomínky k pěti závazným stanoviskům. Ministr zemědělství Marek Výborný uvedl, že jde o další pokus zabránit stavbě přehrady. „Doporučil bych Dětem Země, ať jedou do Zátoru, Brantic nebo Krnova. Ať se baví s tamními obyvateli. Za mě to je nehorázné,“ řekl. 1)

Ovlivní žaloba zahájení stavby?

Žaloba je ve stavu vyřizování úvodních formalit. Soud bude mít na rozhodnutí devadesát dnů od okamžiku, kdy budou odstraněny případné vady a zaplacený soudní poplatek.

Ministr Výborný řekl, že se bude pokračovat v přípravných pracích podle připraveného harmonogramu a věří v rychlé rozhodnutí soudu.

„Bojíme se, že to může znamenat další odložení výstavby přehrady,“ reagoval starosta Krnova Tomáš Hradil. Právě Krnov patří mezi města těžce zasažená zářijovými povodněmi a budoucí přehrada v Nových Heřminovech jej má proti podobné zkáze ochránit. Dodal, že na podání žaloby mají Děti Země právo. „Žijeme v právním státě. Tady v Krnově ale trneme každý den, kdy přehrada nestojí,“ podotkl Hradil.1)

I na Nové Heřminovy jsme se ptali ministra Petra Hladíka v rozhovoru na slavnostním zahájení výstavy Infotherma, tedy v regionu, kterého se povodně v září 2024 týkaly.

„Ministerstvo životního prostředí od doby představení kompromisní studie s projektem dlouhodobě a opakovaně souhlasí, protože ty hodnoty ochrany lidských životů, majetku a území jsou převažující veřejný zájem,“ řekl mimo jiné ministr Hladík a dodal, že ministerstvo dotacemi 30 miliard podporuje protipovodňová opatření. „Zmiňuje se nejvíce postižený region, ale už zapomínáme, že srážky se týkaly celé republiky a práve realizovaná protipovodňová opatření zabránila dalším škodám na jiných uzemích,“ dodal Hladík.

