Náhradní pozemky pro výstavbu rodinných a bytových domů

Ministr zemědělství: Nesmíme opakovat chyby a stavět domy v místech, kde je ohrožují povodně. Obce měly možnost požádat zdarma o náhradní pozemky pro výstavbu.

Ministerstvo zemědělství (MZe) ve spolupráci se Státním pozemkovým úřadem (SPÚ) vytipovalo v oblastech nejvíce zasažených povodněmi pozemky státu v intravilánu obcí mimo záplavové území, na kterých bude možné postavit bydlení pro lidi, kterým povodeň zničila nebo výrazně poškodila domy. Tyto pozemky SPÚ zdarma převede na obce, které je budou moci poskytnout svým občanům nebo využít pro novou výstavbu v bezpečných částech obce. Obce mohly projevit zájem o konkrétní pozemky do 31. října 2024.

„Nesmíme opakovat chyby z minulosti, kdy se domy postavily či opravily v blízkosti vodních toků, kde je opětovně ohrožovala povodeň. Proto obcím v nejvíce postižených lokalitách bezplatně převedeme pozemky pro novou výstavbu rodinných a bytových domů. Chceme, aby lidé v postižených obcích zůstali, současně ale není možné, aby své domy znovu postavili v místech, kde je ohrožuje velká voda. Obce budou moci na těchto pozemcích stavět jak obecní byty, tak je budou moci nabídnout lidem, kterým nedávné povodně domy zničily,“ řekl ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL).

V nejvíce zasažených oblastech České republiky vytipoval v minulých dnech SPÚ na podnět MZe vhodné pozemky ve vlastnictví státu, na kterých bude možno v budoucnu postavit rodinné či bytové domy. Pozemky jsou v zastavitelném území obcí a nacházejí se mimo aktivní zóny záplavových území.

Výstavba na převedených pozemcích bude muset začít do dvou let

K jejímu dokončení formou kolaudace nebo oznámení stavebnímu úřadu o dokončení stavby musí dojít nejpozději do pěti let ode dne provedení vkladu vlastnického práva k pozemku do katastru nemovitostí ve prospěch dotčené obce.

Naopak pozemky v aktivních záplavových zónách, kde se nacházely zaplavené nemovitosti, budou využity buď příslušnou obcí nebo státem např. k realizaci protipovodňových opatření.

Kritéria pro vytipované pozemky

Všechny pozemky splňují následující kritéria: