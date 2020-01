TZB-info / Bezpečnost budov / Poplachové a zabezpečovací systémy / Vykradači bytů kořist hledají na sociálních sítích nebo v odpadcích

Vykradači bytů kořist hledají na sociálních sítích nebo v odpadcích

Policie ČR za rok 2018 zaregistrovala celkem 2171 krádeží vloupáním do bytu. Každoročně nejvíce vloupaček šetří v letním období, kdy jsou lidé na dovolené, počet vloupání do bytů ale stoupá i v zimě.

Ohlédnutí za svátky

Podle UNIQA pojišťovny mezi svátky byty lákají zloděje na čerstvě rozbalené vánoční dárky, jimiž se obdarovaní neobezřetně chlubí i na sociálních sítích. A protože jsou obyvatelé bytů během svátků na návštěvách, mají lupiči dost příležitostí. „V souvislosti s Ježíškem a přesuny lidí k příbuzným, na návštěvy a na hory stoupá počet vloupání. Zloději „pasou“ po zcela novém zboží, které jsou schopni si vysledovat, například podle odkládání balících kartónů ke kontejnerům po Štědrém dnu, podle informací na sociálních sítích apod. Termín mezi svátky a Novým rokem odpovídá výkyvu vloupaček,“ říká Eva Svobodová z UNIQA pojišťovny.

Prevence

Podle odborníků na bezpečnost je dnes poměrně složité vypozorovat signály, že se něčí domácnost ocitla v hledáčku lupičů. „Doby dávání sušenek pod rohožky jsou již dávno pryč. Dnes se zájem sofistikované organizované zločinecké skupiny o náš majetek dá odhalit stěží. Takové skupiny využívají skryté prostředky ke sledování na vysoké úrovni o miniaturních rozměrech. Pořád ale platí to, že výskyt neznámých osob u bytu je podezřelý,“ říká Oldřich Rutar, bezpečnostní expert M2C.

Jako prevenci doporučuje Rutar hlavně vyhnout se jakémukoliv zveřejňování informací o tom, co obyvatel bytu drží ve vlastnictví, a také nepodávat informace o opuštění bytu ať už ústně či na sociálních sítích. „Takovým případem může být i jedna fotka z dovolené umístěná na jakoukoliv sociální síť. Další dobrou prevencí je zabezpečení, tedy bezpečností dveře, zámky, fyzická ostraha celého objektu, ale dobře může posloužit i spolehlivý soused. Není nad to, když si lidé v této otázce vycházejí vstříc a byty si kontrolují navzájem,“ říká Rutar a zdůrazňuje, že v případě, kdy majitel dorazí do vyloupeného bytu, je nutné v první řadě okamžitě přivolat na místo Policii. S tím souhlasí i Svobodová, podle které může pojistitel přistoupit na odmítnutí či snížení plnění, není-li událost šetřena Policií ČR, případně je-li v záznamu uvedeno, že nebyly překonány násilně překážky k zabránění vstupu do bytu.

V dnešní době, kdy spousta domácností využívá úklidových a podobných služeb, je třeba personál důkladně poučit o situaci, kdy najdou byt v nezvyklém stavu. „Stalo se již mnohokrát, kdy si pracovník úklidové firmy myslel, že majitelé před odjezdem na dovolenou nechali byt ve značném nepořádku a s ohledem, že se brzy již vrátí, výtečně uklidil – samozřejmě s veškerými stopami pachatelů,“ líčí Rutar.

Do průměrně zabezpečeného bytu se lupič dostane během několika vteřin, maximálně několika minut.

Pokud doma člověk vlastní i cennější předměty, a chce mít více jistoty, není od věci sjednat si kvůli nim pojištění. „Je třeba vždy myslet na to, co mimořádného doma člověk má a zda to jde extra připojistit, případně jak to lépe zajistit (sejf apod.). Vždy mít u nákladnějších předmětů nákupní dokumentaci, fotografie, posudky. Neukládat cennější věci ve sklepě, na balkonech nebo společných prostorách,“ říká Svobodová z UNIQA a dodává, že v souvislosti s rychlým vzestupem hodnoty bytu a pořizování nového vybavení je třeba pojistné smlouvy pravidelně aktualizovat alespoň jedenkrát za tři čtyři roky, neboť by původně stanovené pojistné částky už nemusely stačit.

V zimě jsou lupiči hojně vyhledávány i chaty a letní sídla, jež jsou mimo sezónu opouštěná. „V zimních měsících jsou rekreační objekty prázdné a případní zloději je mohou nejen napadat, ale také využívat k přenocování,“ říká tiskový mluvčí Policie ČR David Schön a odkazuje na volně dostupnou mobilní aplikaci „Zabezpečte se“, která obsahuje informace a návody na zabezpečení majetku, jako jsou rodinné domy, byty, kanceláře nebo sklepní kóje.