Počet krádeží vloupáním už zase roste, důležitá je prevence

Letos se zatím počet krádeží vloupáním do bytů, rodinných domů nebo víkendových chat od začátku roku každým měsícem zvyšuje. Od lednových 433 případů se v dubnu počet krádeží vyšplhal na 2 000 případů.

Ačkoliv rok 2020 sledoval dlouhodobě se snižující trend kriminality, kterému také napomohl pandemický stav, letní měsíce v některých zločinech převyšovaly roční průměry. Statistika kriminality, kterou každoročně vydává Policie České republiky, ukazuje například mírný nárůst krádeží v bytech. Zatímco celorepublikový měsíční průměr v roce 2020 byl 146 případů, průměr v období červen až srpen vzrostl o 20 procent na 176. Stejně vzrůstající trend zaznamenaly také krádeže vloupáním do rodinných domů, kde čísla v červenci a srpnu vzrostly o 13 procent.

2020 měsíční průměr červen červenec srpen krádeže v bytech 1 748 146 189 163 176 krádeže vloupáním do rodinných domů 2 199 183 165 201 214

Zdroj: Policie ČR

Nejvíce krádeží vloupáním je za rok 2020 registrováno v Praze, a to 4 889 případy, následuje Moravskoslezský kraj s 2 534 případy. Nejméně jich bylo v Královéhradeckém kraji, kde policisté registrovali 503 případů.

Letos se zatím počet krádeží vloupáním do bytů, rodinných domů nebo víkendových chat od začátku roku každým měsícem zvyšuje. V lednu se jednalo o 433 případů, v únoru už to byl téměř dvojnásobek, v březnu překonal počet krádeží vloupáním tisícovku. Za duben pak policie eviduje na 1 575 případů a v květnu se číslo vyšplhalo až téměř ke dvou tisícům. Nejvíce krádeží vloupáním se ve všech měsících uskutečnilo v rodinných domech, nejméně pak ve víkendových chatách. Většina letošních případů navíc zůstává neobjasněna.

Nepodceňujte zabezpečení domácnosti během celého roku

Ať už se jedná o čas dovolené nebo jinou situaci, kdy jste mimo domov, vždy je dobré začít úplným základem. Náhradní klíče, respektive jejich kopii, nechat u sousedů, rodiny nebo blízkých přátel. Můžete zároveň sousedům oznámit, že se chystáte na nějaký čas odjet a požádat je, zda by si mohli více všímat pohybu osob u vaší nemovitosti.

„Trendem již není udělat z domu na první pohled nedobytnou pevnost, ale mnohdy jsou systémy nastaveny tak, aby vše nasvědčovalo tomu, že někdo doma pobývá. Prostřednictvím inteligentních systémů řízení domu a internetu se dají ovládat (venkovní) žaluzie, osvětlení a v neposlední řadě i řada dalších praktických věcí jako zalévaní zahrady a pokojových květin či krmení zvířat,“ radí Martin Protiva ze společnosti Ekonomické stavby. Oblíbené, a stále cenově dostupnější, jsou také kamerové systémy či PIR čidla – vše lze navíc spárovat s chytrým zařízením. „V dnešní době existuje nepřeberné množství možností – od elektronických bezpečnostních systémů až po vzdálenou správu prostřednictvím mobilních telefonů,” dodává Protiva.

Garáž, druhé nejslabší místo, kam se zloděj může dostat

Pouze kvalitní pojištění se vztahuje i na majetek uložený v neobytných částech nemovitosti, tedy například právě v garáži, prádelně či kočárkárně. Výjimkou tak nejsou ani krádeže kol, na které se často pojistka nevztahuje, ačkoliv jde mnohdy o věci s hodnotou desítek tisíc korun.

Dveře do garáží či sklepů jsou statisticky nejvíc vystaveny útokům zlodějů. Zcela opodstatněně si myslí, že za těmito dveřmi mohou najít leccos zpeněžitelného. To však na takovéto dveře klade nárok, že by měly splňovat bezpečnostní třídu RC2. To znamená, že by takové dveře měly vydržet odolávat průměrně vybavenému zloději alespoň tři minuty. Podle studií, ze kterých společnost Hörmann vychází, běžná krádež trvá právě tři minuty. Pokud pokus o vloupání nevyjde, pachatel úsilí většinou po třech minutách vzdá, aby nebudil pozornost a neriskoval dopadení.

Sejf, trezor a bezpečnostní schránka

Do průměrně zabezpečeného bytu se lupič dostane během několika vteřin, maximálně několika minut. Pokud doma člověk vlastní i cennější předměty, a chce mít více jistoty, není od věci sjednat si kvůli nim pojištění. „Je třeba vždy myslet na to, co mimořádného doma člověk má a zda to jde extra připojistit, případně jak to lépe zajistit (sejf apod.). Vždy mít u nákladnějších předmětů nákupní dokumentaci, fotografie, posudky. Neukládat cennější věci ve sklepě, na balkonech nebo společných prostorách,“ říká Svobodová z UNIQA a dodává, že v souvislosti s rychlým vzestupem hodnoty bytu a pořizování nového vybavení je třeba pojistné smlouvy pravidelně aktualizovat alespoň jedenkrát za tři čtyři roky, neboť by původně stanovené pojistné částky už nemusely stačit.

Vedle inteligentních systémů jsou na trhu k dostání také další bezpečnostní prvky, jako jsou bezpečnostní úschovny. Doma je možné instalovat malý, bohužel pouze do jisté míry účinný trezor. „Při koupi je potřeba zvážit, co klienti vlastně kupují a k jakému účelu to potřebují. V první řadě je důležité vědět, jestli chci koupit sejf nebo trezor. Toto je ideální řešit podle hodnoty uschovaných věcí. Sejfem se rozumí plechová schránka, která sice má bezpečnostní zámek a klíč, ale nižší bezpečnostní ochranu a k jejímu prolomení je potřeba řádově několika minut. Oproti tomu trezory, které se prodávají v několika bezpečnostních třídách, nabízí již dostatečnou ochranu uschovaného majetku. Rovněž prolomení trezorových dveří trvá podstatně déle a je mnohem komplikovanější,“ upozorňuje Slavomír Kovalčík, který v Brně provozuje službu SafeBoxes.

Právě bezpečnostní schránky jsou domácím trezorům řádnou alternativou. Jejich zásadní rozdíl je v nepřetržitém monitoringu, u části společností i automatizovanou anonymní bezpečnostní technologií. To je velkou ekonomickou i bezpečnostní výhodou především pro ty, kteří nechtějí investovat do domácího trezoru, ale chtějí si uschovat své cennosti i kdyby jen na pár letních měsíců za měsíční pronájem pár set korun.

V současné chvíli na trhu zprostředkovávají bezpečnostní schránky dva typy podniků. Prvním z nich jsou bankovní firmy, které se samotným nápadem schránek přišly před více než 150 lety. Banky tuto službu nabízí téměř ve všech větších městech po celé republice a jejich úroveň zabezpečení je vysoká.

Druhým typem jsou soukromé nebankovní firmy. Ty nabízí stejnou službu jako banky, jejich výhodou bývá neomezená časová dostupnost. „U bezpečnostních schránek se není potřeba obávat žádné hrozby. Jsou zabezpečené tím nejkvalitnějším systémem a některé soukromé společnosti umožňují také neomezený přístup klienta ke své schránce bez asistence zaměstnanců bank,“ říká Slavomír Kovalčík ze SafeBoxes. Ta nabízí pronájem bezpečnostních schránek v Brně, které majitelům cenností nabízí zcela automatizované nadstandardní zabezpečení.

Dovolená jako příležitost pro hackery

Chránit musíme nejen majetek, ale i další cennosti, mezi které patří i data – pracovní i soukromá. Fyzické dokumenty, které můžeme schovat do trezoru, jsou v důsledku digitalizace a i pandemii koronaviru dosti na ústupu. Měli bychom si uvědomit, že vyšší míra digitalizace a využívání vzdálených úložišť s sebou nese i více příležitostí pro hackery. Bohužel stále malé množství lidí je si vědomo potencionálních rizik. Tato mezera a nedostatek povědomí nechává otevřené dveře potenciálním bezpečnostním hrozbám. Zabezpečení v létě, kdy spousta lidí pracuje právě z dovolených s nejrůznějším typem připojení, je tak důležitější než kdy jindy předtím.

Firma Xerox se snaží bezpečnostním problémům co nejvíce předcházet a doporučuje, aby lidé při cestování co nejvíce snížili možná rizika „Bezpečnost dat na dovolených je stejně klíčová jako doma. Mobilní telefon je pro nás na cestách nepostradatelné zařízení, proto bychom měli dodržovat základní pravidla. Zabezpečit si vstup do zařízení například pomocí hesla, nepřipojovat se na neznámé veřejné wifi síti a především mít stažený ochranný software,“ doporučuje Peter Halmo, generální ředitel společnosti Xerox.

Komentář: Martin Protiva, Ekonomické stavby V letních měsících se zvyšuje frekvence vloupání do domů a rekreačních objektů. K takovým událostem dochází i z důvodu, že lidé své nemovitosti opustí na delší čas, a to nedostatečně zabezpečené či připravené na možné slídily. Řada chyb jde tedy i na vrub samotným majitelům, kteří si dostatečně neuvědomují možná rizika spojená s odjezdem na dovolenou. Naprosto klíčové je uklidit a schovat veškeré nářadí a předměty, které by případný pachatel mohl použít pro vniknutí do objektu – ať už je to zahradní nábytek nebo nářadí, vždy by mělo být vše bezpečně uzamčeno. Dalším z nástrojů, jenž umožňuje majiteli chránit obydlí i na dálku, je alarm a kamerový systém. Moderní technologie jsou v těchto případech nanejvýš přínosné. Skrze aplikace lze sledovat pohyb kolem domu, ovládat okenní žaluzie či nastavovat světlo v domě. To vše může případné zloděje zmást a na váš dům si tak netroufnou ze strachu, že je někdo chytí při činu.

Inteligentní domácnost představuje ideální systém, jak dále zabezpečit nemovitost a zároveň snadno simulovat vaši aktivitu v ní. Inteligentní domácnost představuje ideální systém, jak dále zabezpečit nemovitost a zároveň snadno simulovat vaši aktivitu v ní.

Mnohdy zloděje odradí i překážka v podobě venkovních žaluzií – ač nejde o bezpečností prvek, jde o další komplikaci, která vniknutí do domu ztíží. Mnohdy zloděje odradí i překážka v podobě venkovních žaluzií – ač nejde o bezpečností prvek, jde o další komplikaci, která vniknutí do domu ztíží.