Kybernetická bezpečnost CCTV a síťových zařízení v praxi instalací
Veletrh AMPER, to letos nebyla jen problematika přepěťových ochran a obnovitelných zdrojů, ale nově také AI a kyberbezpečnost. Speciálně na dvě poslední oblasti byl zaměřen doprovodný program TZB-info s názvem „Bezpečnost budov a kamerové systémy“. Vy, kteří jste neměli možnost vyrazit v březnu do Brna, si můžete jednotlivé přednášky poslechnout nyní ze záznamu. Tou dnešní je vystoupení Ing. Martina Simona z firmy ALARM ABSOLON.
Jsou témata, u kterých není jednoduché posoudit, co je mýtus a co realita. Jedním z nich je už více než půl roku médii propíraná „bezpečnost bezpečnosti“ aneb používání čínských technologií. Nejznámější oblastí jsou, jak jinak, všudypřítomné kamerové systémy.
A právě na kamerové systémy a informace o reálných rizicích jejich provozu byla zaměřena přednáška Ing. Martina Simona z firmy ALARM ABSOLON. Obsahem jeho půlhodinového vystoupení byla nejen již zmíněná kybernetická bezpečnost a s ní související softwarové zabezpečení, ale také přehled nejčastějších chyb a základní doporučení vedoucí k jejich nápravě. Nechyběl ani přehled nejčastějších bezpečnostních hrozeb a aktuálních trendů v oblasti provozování kamerových systémů.
Mezi nejzajímavější části přednášky patřila doporučení k tzv. softwarovému zabezpečení. Zmíněna byla základní pravidla týkající se fyzického oddělení sítí (VLAN), vzdáleného přístupu s využitím VPN a vícefázového ověřování. K informacím o nastavení patřilo i blokování nepotřebných funkcí, pravidelná aktualizace firmwaru, omezování rozsahu IP adres, změna defaultních nastavení portů, oddělení IT a OT provozních technologií, a hlavně opomíjený význam vyhodnocování událostí.
Pokud bychom si z přednášky měli odnést, byť jen jedinou větu, měla by to být tato: „NÚKIB neříká: zakažte výrobce. Říká: řiďte riziko.“