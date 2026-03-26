Ceny energií se rychle mění: aktuální přehled změn dodavatelů
Rostoucí ceny energií nutí dodavatele měnit i ceníky pro zákazníky. Změny cen elektřiny a plynu v tomto týdnu probíhají velmi rychle a článek jednou týdně by nemusel vystihovat, co se na trhu děje. Proto jsem se rozhodl dočasně ve stručnosti popisovat změny v cenících, tak i v přehledu nejvýhodnějších nabídek pro nové zákazníky.
Společnost innogy velmi rychle zareagovala na rostoucí ceny a zvýšila ceny elektřiny i plynu zatím pouze pro nové zákazníky a také omezila počet nabízených tarifů elektřiny.
SPP (Slovenský plynárenský priemysel) na rozdíl od ostatních obchodníků zvýšil cenu pouze v prolongačních cenících určených pro zákazníky, kterým vypršela smlouva a kteří si nevybrali jinou nabídku.
I Lama měnila po dlouhé době ceníky určené novým zákazníkům. Má podobnou nabídkovou řadu jako sesterská společnost Fonergy, jež zveřejnila ceníky týden předtím. Stejně nabízí tři produkty se závazkem vždy do konce roku 2027, 2028, 2029 s tím, že proti Fonergy jsou asi o 200 Kč/MWh dražší, ale s ohlédnutím na současnou situaci jsou nové tarify stále skvělé.
ARMEX rovněž aktualizoval portfolio nabídek určených pro nové zákazníky. Na rozdíl od minulých nabídek obchodník na první pohled razantně snížil počet nabídek, nově již nenajdeme fixní nabídku na dva roky nebo tarify, které lze sjednat jen online. Potěšující je, že u tarifu s klesající cenou jsou ceny pro první dva roky vysoké, ale pro další roky klesají téměř na předchozí úroveň. S tím jsem se u jiných dodavatelů u nabídek s klesající cenou zatím nesetkal.
Teplárny Brno ukončily akci na dodávku plynu a nyní jediným nabízeným tarifem je dodávka plynu i elektřiny do konce roku 2028. Cenu elektřiny obchodník zatím neměnil, plyn zdražil na 1 069 z 999 Kč/MWh.
Dobrá energie a EPET zvýšily ceny elektřiny pouze pro podnikatele.
Tab. 1: Nové ceníky (červeně – zvýšení ceny, pokud tarif lze porovnat, * – vážený průměr cen u tarifů s klesající cenou)
Ve srovnání nejvýhodnějších nabídek ke sjednání novými zákazníky došlo k několika škrtům, protože obchodníci nabídky přestali nabízet. I přes aktualizaci je nutné si konkrétní nabídku ještě s vybraným obchodníkem ověřit.