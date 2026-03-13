Konec topné sezóny? Ideální čas, kdy začít řešit novou smlouvu
Změnit smlouvu na poslední chvíli se může domácnostem vymstít. Obvykle je totiž dobré počítat s lhůtou 1 až 3 měsíců od podání výpovědi.
Každý odběratel elektřiny a plynu by se měl aktivně zajímat o své smlouvy. Ceny energií se totiž mění, a to i vlivem geopolitických událostí ve světě. S koncem topné sezóny zároveň přichází ideální čas na to, aby se domácnosti poohlédly po nové smlouvě a zajistili si tak lepší ceny plynu i elektřiny už od následujícího podzimu.
Ceny na konci topné sezóny v důsledku snížené poptávky po plynu obvykle klesají. Pomocí plynu se navíc vyrábí elektřina, takže změna cen se může týkat obou komodit. Na začátku topné sezóny pak poptávka opět stoupá, a to znovu ceny zvyšuje.
Důvod, proč právě zrovna na konci topné sezóny řešit smlouvu, je ale ještě jeden. Změnou je vhodné se zabývat dostatečně dopředu, tedy alespoň 6 měsícům před výpovědí smlouvy na dobu určitou. Pokud zákazníkům končí smlouva na konci léta či začátkem podzimu, měli by si už nyní zjišťovat, jaká je nabídka u aktuálního dodavatele a konkurence.
Změna smlouvy chvíli trvá
Změnit smlouvu na poslední chvíli se může domácnostem vymstít. Obvykle je totiž dobré počítat s lhůtou 1 až 3 měsíců od podání výpovědi.
Vzhledem k tomu, že následující topná sezóna obvykle začíná už v září, je období března, dubna a května ideální k revizi smlouvy a kontrole nabídek. O úmyslu vypovědět smlouvu by měl být dodavatel energií informován, zejména, pokud se jedná o výpověď smlouvy na dobu určitou.
Konkurenční dodavatel také často předloží tzv. akviziční nabídku, tedy takovou, ke které se běžní zákazníci nedostanou. I na tom se dá výrazně ušetřit.
Je vhodné fixovat energie?
S ohledem na geopolitické potíže ve světě je ideální zajistit si fixaci cen ve smlouvě už nyní. Jak se už mnohokrát ukázalo, energie mohou na trhu skokově zdražit například vlivem válečné události. I když se toto zdražení promítne do ceníků pro zákazníky o něco později, bývá obvykle dramatické.
Fixace znamená určité zmrazení obchodní části ceny za předem dohodnutých podmínek. Fixaci je možné podepsat na 1, 2 nebo 3 roky. V rámci fixace narůstá pouze regulovaná část ceny, kterou každý rok určuje stát přes Energetický regulační úřad. Pro rok 2026 však nebyl nárůst regulované části nikterak dramatický.
Fixace se hodí těm odběratelům, kteří chtějí mít jistotu nižších cen i v případě, že energie na trhu a u dodavateůulů zdraží, nebo se zkrátka nechtějí o jakékoliv dění na trhu starat. Fixace je v posledních dvou letech oblíbeným řešením českých odběratelů, protože přináší určitý klid a jistotu stabilních cen.
Změna dodavatele ušetří několik tisíc ročně
Přechod k jinému dodavateli už dnes není náročnou záležitostí, kvůli které by musel zákazník pracně obíhat pobočky. I když přechod nějaký čas zabere, výsledek se domácnotem vyplatí. Průměrně se díky pouhé změně dodavatele dá v Česku ročně ušetřit okolo 4 500 Kč u elektřiny a 6 500 Kč u plynu.
Pro lepší orientaci v nabídkách dodavatelů můžou zákazníci pravidelně využívat online srovnávače. Ty nabízí jednoduchou kalkulačku, kam uživatel zadá údaje o svém odběrném místě a spotřebě. Některé navíc, jako například kalkulačka od společnosti Ušetřeno.cz, nabízí možnost vložení posledního vyúčtování. Díky tomu kalkulačka automaticky spočítá celkovou úsporu oproti aktuálně využívanému produktu.
Srovnávač po výpočtu nabídne produkty a ceny různých dodavatelů pro dané odběrné místo a uživatel si jen vybírá podle vlastních preferencí a finančních možností. Kalkulačku je možné použít kdykoliv, jelikož jde o nezávazný krok, který je zcela zdarma.
Portál Ušetřeno.cz porovnává produkty a služby a pomáhá tak šetřit čas i peníze. Jen u nás naleznete nejvýhodnější nabídky dodavatelů plynu, elektřiny a poskytovatelů hypoték, půjček či mobilních tarifů a internetu.