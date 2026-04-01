Ceny energií pro domácnost: méně nových nabídek, bonusy mizí a někteří dodavatelé zdražují
Ceny energií pro domácnost: méně nových nabídek, bonusy mizí a někteří dodavatelé zdražují
Jak se v uplynulém týdnu vyvíjely ceny elektřiny a plynu pro domácnosti? Přinášíme přehled změn, pohled na dění na energetických burzách v ČR i aktuální komentář EGU k dalšímu vývoji cen plynu.
Růst cen na trzích začíná ovlivňovat i ceny energií u nás
Zatím se zvýšení velkoobchodních cen projevuje omezením nabídky pro nové zákazníky (akviziční nabídky), případně zvýšením ceny akvizičních ceníků. Většina obchodníků již neposkytuje bonusy. Co je ale důležité, ceny elektřiny a plynu u fixních a flexibilních tarifů zatím žádný dodavatel neměnil. Zaznamenal jsem pouze u jednoho dodavatele zvýšení ceny u prolongačních ceníků, ale aktivní zákazník se vyšším cenám může ještě vyhnout změnou dodavatele nebo vyjednáváním. Očekávám, že někteří dodavatelé budou zvyšovat ceny u prolongačních ceníků. Zvyšování cen u základních ceníků by museli dodavatelé oznámit 30 dní předem, takže změna cen by přicházela v úvahu až od května.
RIGHT POWER aktualizoval nabídky na dodávku elektřiny a plynu. Obchodník od srpna loňského roku nabízel dodávky nejlevnější elektřiny a plynu na trhu. Fixní cenu elektřiny na tři roky nabízel za 1 890 Kč/MWh a plyn se stejnými podmínkami za 850 Kč/MWh. V nových cenících je plyn dražší pouze o 100 Kč/MWh a elektřina o 400 Kč/MWh.
E.ON Energie ukončila nabídku nejlevnější elektřiny a plynu pro nové zákazníky Ceník Online elektřina PRO na 2 roky 1/26 a Ceník Online plyn PRO na 2 roky 1/26. Nově také neposkytuje bonusy za online sjednání dodávek elektřiny pro nové zákazníky.
MND Energie již nemají pro nové zákazníky nejlevnější nabídku plynu (Ceník Červenec 28) a také již nenabízí bonusy pro nové zákazníky.
Pražská plynárenská stáhla řadu akvizičních produktů pod názvem KLID NA ROK (2, 3 ROKY) pro obě komodity. Rovněž bonus za sjednání již neinzeruje. Místo těchto v portfoliu dlouhodobých ceníků se vrátila k původní nabídce před touto řadou FIX NA ROK (2 ROKY).
VEMEX Energie ukončila nabídku plynu na 36 měsíců a vydala nové tarify na dodávku elektřiny a plynu pro nové zákazníky na 12 a na 24 měsíců. Ceny jsou ale výrazně vyšší než současné zveřejňované nové ceny konkurence. Navíc obchodník u plynu znevýhodňuje zákazníky s vyšší spotřebou, nad 25 MWh. Domácnosti s vyšší spotřebou budou platit více a s rostoucí spotřebou se cena ještě zvyšuje.
Náš nejvýznamnější dodavatel elektřiny a nejúspěšnější dodavatel plynu společnost ČEZ Prodej již informuje na svých stránkách vysokým zájmem o dodávky za poslední dny a s tím spojeným zahlcením zákaznického centra.
Ceny na energetických burzách v ČR
Ceny elektřiny a plynu na burze PXE v případě měsíčních kontraktů výrazně nerostou ve srovnání s předcházejícím týdnem, spíš klesají. Nárůst vidíme v cenách na rok 2029, což je ovlivněno pesimistickým výhledem ohledně brzkého ukončení bojů na Blízkém východě.
Průměrné spotové ceny za měsíc rostou až do dorovnání aktuálních cen na burze. Na Českomoravské komoditní burze se uplynulý týden nekonaly aukce pro dodávky elektřiny v nízkém napětí a ani pro dodávky plynu v maloodběru, ze kterých odečítám data.
Tab. 2: Přehled cen na burzách v ČR za poslední týden s jejich vývojem
EGU: Růst ceny plynu ve druhé polovině roku je nevyhnutelný. Ceníky se rychle změní
Pokračující konflikt s Íránem a riziko delšího omezení dodávek plynu z Blízkého východu zvyšují tlak na světové i evropské ceny zemního plynu. Podle poradenské společnosti EGU je již nyní zřejmé, že v roce 2026 dojde k nedodávce LNG z Kataru minimálně na úrovni 23 miliard kubíků, přičemž každý další měsíc bez vývozu navýší manko o dalších 8 miliard kubíků. Náhrada tohoto výpadku bude možná pouze částečně a ceny plynu tak mohou zůstat zvýšené delší dobu.
„Plné nahrazení chybějících dodávek z Kataru nebude možné okamžitě. Situaci mohou zmírnit plánovaná navýšení exportu z budovaných LNG terminálů v USA, Kanadě a Austrálii. Jejich kapacita však umožní během roku 2026 pokrýt přibližně jen polovinu hypotetického celoročního výpadku katarské produkce,“ řekl Michal Kocůrek, projektový ředitel EGU, a dodal: „Postupné zprovozňování dalších exportních kapacit v průběhu roku 2027 by pak mohlo pokrýt zhruba 80 % dnešní katarské kapacity.“
Vývoj cen bude podle Kocůrka záviset především na tom, zda se podaří navyšovat nové exportní kapacity bez komplikací, ale také na reakci jednotlivých regionálních trhů. Významnou roli může podle něj sehrát zejména Asie, kde mohou některé země reagovat snížením poptávky po plynu například vyšším využitím jiných paliv a zdrojů při výrobě elektřiny. V Evropě pak bude důležitým faktorem přístup k plnění zásobníků před zimní sezónou.
„Pokud se budou evropské země snažit maximálně naplnit zásobníky za každou cenu, porostou ceny plynu nejvýrazněji zejména ve druhém a třetím kvartále. Naopak menší ochota plnit cíle naplněnosti zásobníků může udržet ceny v následujících měsících na relativně nižší úrovni, avšak problém se zajištěním dostatku plynu se tím jen přesune do zimních měsíců a na začátek roku 2027. To by znamenalo delší období zvýšené cenové hladiny v Evropské unii,“ vysvětlil M. Kocůrek. Oba přístupy tedy podle něj vedou k vyšším cenám a liší se pouze načasováním i mírou rizika nedostatečných dodávek, které je během zimní sezóny přirozeně oceňováno výrazně výš.
Dopad na ČR a doporučení EGU
Z pohledu českého trhu je podle EGU důležité, že většina velkých obchodníků má poptávku svých zákazníků pro rok 2026 z velké části zajištěnou dřívějšími nákupy. Pro rok 2027 však budou ve výhodě ti obchodníci, kteří si dokázali zajistit větší část očekávané poptávky ještě před letošním březnem. Strategie nákupu zbývajících objemů plynu pro rok 2027 tak bude záviset na dalším vývoji íránského konfliktu, který zůstává velmi dynamický.
„Zbytek roku 2026 se nyní na trhu prodává za ceny přibližně o 90 % vyšší než těsně před vypuknutím konfliktu. Druhá polovina roku 2027 je přitom dražší zhruba ‚jen‘ o 60 %, přičemž i tento vzdálenější horizont s pokračováním konfliktu dále cenově posiluje. Domácnostem a firmám, kterým v letošním roce končí fixace ceny, se proto vyplatí pokusit se o co nejrychlejší refixaci podle aktuálně platných ceníků dodavatelů,“ upozorňuje M. Kocůrek s tím, že nové ceníky, které se budou v průběhu letošního roku objevovat, budou velmi pravděpodobně již odrážet vyšší cenovou hladinu na trhu.