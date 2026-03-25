Nejvýhodnější nabídky energií: vyberte si rychle, než bude pozdě
Nejvýhodnější nabídky energií: vyberte si rychle, než bude pozdě
Domácí trh s energiemi reaguje na aktuální vývoj kolem íránské krize a první kroky dodavatelů už naznačují další zdražování. Ceny elektřiny i plynu na burzách v ČR výrazně rostou, proto přinášíme přehled aktuálně nejvýhodnějších nabídek, které se vyplatí sjednat co nejdříve. Součástí je i detailní vývoj cen na PXE pro nadcházející měsíc den po dni, roční srovnání počtu odběratelů u jednotlivých obchodníků a žebříček deseti největších dodavatelů za únor.
Zatím na trhu s energiemi pro domácnosti je klid, ceny se prakticky nehýbou, přesto se začínají objevovat první signály, že se možná blíží změna. Snad jsem si toho dříve nevšímal, ale u jednoho velkého alternativního dodavatele jsem zaregistroval informaci pro zákazníky v režimu DPI (dodavatel poslední instance), že je připraven nabídnout těmto zákazníkům elektřinu i plyn za výhodné ceny.
Také náš největší dodavatel plynu, společnost innogy Energie přidala do svého portfolia nový produkt. Tarif plyn Patron má nabídnout zákazníkům, kterým skončil režim DPI, slušnou cenu 1 570 Kč/MWh se stálým platem 130 Kč/měsíc. Zákazníci v režimu DPI mají spotové ceny, které jsou sice spravedlivé, ale v krizi dosti vysoké. Již dnešní ceny vycházející z burzy včetně poplatků obchodníkům jsou vyšší, proto ceny produktu Patron v tomto okamžiku považuji za slušné.
Dodavatelé zatím nezdražují nabídky pro nové zákazníky přímo tím, že vydávají méně výhodné ceníky, ale využívají možnosti znovu obnovit starší nabídku, která dříve byla ukončena a vyměněna za levnější a nyní zase začíná opět platit starší ceník. Ale nejedná se o hromadný jev, pouze několik málo dodavatelů toho občas využije.
Místo zvyšování ceny lze také snížit bonus za sjednání. V uplynulém týdnu Pražská plynárenská snížila bonusy za sjednání, čímž se lze elegantně vyhnout zdražování pro potencionální zákazníky. Tato změna se sice nedotkne již podepsaných smluv, ale působí stejně, jako kdyby obchodník zvýšil nabídkové ceny.
Nové ceny plynu měsíčních fixů na květen se pohybují již mezi 1 600 a téměř 1 800 Kč/MWh a u později zveřejňovaných ceníků bude cena ještě vyšší.
Stoupající ceny plynu táhnou nahoru i ceny elektřiny na burze, které se též poměrně výrazně zvyšují. Porovnání cen na burzách v ČR je v následující tabulce. Nepřehlédnutelnou změnou je ve srovnání s předchozím týdnem nárůst ceny kontraktů na roky 2027, 28 a 29. Ještě minule byl nárůst minimální a nyní ceny na následující roky také výrazně rostou. Asi již je jasné, že současný konflikt nemá rychlé řešení.
Na Českomoravské komoditní burze Kladno se rovněž významně zvýšily ceny posledních aukcí. A to i přesto, že tamní ceny, podobně jako na trhu pro domácnosti, reagují se zpožděním. Pro mne to je dobrá informace o možnostech cen na trhu, protože členové burzy jsou i dodavatelé pro domácnosti.
Tab. 1: Přehled cen na burzách v ČR uplynulý týden s procentuálním vývojem proti předchozímu týdnu
Pokud vám končí závazek tento rok, neváhejte a vyberte si tarif již nyní, i když vám končí závazek třeba koncem tohoto roku
Podle předchozího textu předpokládám, že při dlouhém konfliktu v Íránu budou ceny energií růst a zákazník si bude muset zvyknout na výrazně vyšší ceny. Je to stejné jako v době před energetickou krizí v roce 2021. Ještě v září toho roku se nechala uzavřít smlouva na dodávku plynu s cenou mírně přes 600 Kč/MWh. Bohužel zákazníci byli ovlivněni médii, kdy jim bylo sdělováno, že krize nebude trvat dlouho a že nemá smysl si cenu dlouhodobě fixovat. Většina zákazníků si energie nezafixovala a jak dopadla.
V následujícím přehledu jsem vybral nejlepší oficiální nabídky na trhu. Zákazník již nyní může uzavřít smlouvu na dodávku energií i s tím, že původní smlouva mu končí až koncem tohoto roku. Jen málo dodavatelů si určuje datum, do kdy musí zákazník začít energie odebírat. Znám tři, a ti mají lhůtu pro začátek odběru přibližně do jednoho roku od sepsání smlouvy.
Vzhledem k současné situaci na burzách nově neuvádím nabídky s flexibilní cenou bez závazku, protože ty se v době krize mohou rychle změnit. Již delší dobu také tabulka neobsahuje fixní ceny na měsíc nebo spotové ceny, protože ty jsou již nyní značně vyšší než klasické fixní tarify. V přehledu dále neuvádím nabídky s fixací kratší než 12 měsíců, obvykle jsou ceny nabízeny do určitého data a také čtenář nenajde nabídky s klesající cenou. U tarifů s rozdílnou cenou v různých částech roku je doplněn vážený cenový průměr.
Mimo využití tohoto přehledu k uzavření smlouvy, může tabulka také sloužit k porovnání ceny při cenovém vyjednávání na následující období.
Přehled má omezenou platnost pouze do vydání dalšího článku s novým srovnáním. Na doporučené tarify ve starších článcích se nelze odkazovat u dodavatele. I u aktuální nabídky je třeba, aby si zájemce ceny i případně bonusy u dodavatele ověřil.
Tab. 2: Nejvýhodnější nabídky na dodávku energií za poslední týden, pořadí včetně započítaných bonusů
Deset největších dodavatelů elektřiny a plynu v únoru 2026
Operátor trhu zveřejnil počty odběrných a předávacích míst podle dodavatelů za únor letošního roku, které jsem využil k sestavení tabulky, ve které porovnávám změny proti stavu v únoru 2025 a také proti lednu 2026. Jako prvotní volím roční srovnání, protože to lépe zobrazuje trend v počtu přípojek jednotlivých dodavatelů, je lépe vidět, zda obchodník získává nebo ztrácí zákazníky, bez dalších vlivů, jako jsou akvizice jiných dodavatelů.
V tabulce jsou dodavatelé, které čtenáři Kalkulátoru cen energií TZB-info znají, nejsou zde podniky nebo dodavatelé jen pro firmy. V přehledu také nejsou obchodníci, kteří mají méně než 100 odběrných míst.
Více jak polovina dodavatelů elektřiny za uplynulých 12 měsíců zvýšila počet odběrných míst. Situace je jiná u plynu, kde pouze pouhá třetina dodavatelů zvýšila počet zákazníků. Nejvíce se dařilo většině velkých dodavatelů a také obchodníkům s jasnou a dlouhodobě výhodnou obchodní strategií.
* PXE (Power Exchange Central Europe) je pražská energetická burza, která se specializuje na obchodování s elektřinou a plynem v České republice a ve střední a východní Evropě.