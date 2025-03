TZB-info / Ceny energií a paliv / Yello díky akvizici SolidSun Energie vstupuje na spotový trh

Alternativní dodavatel energií Yello oznamuje významný milník ve své historii. Poprvé vstupuje na spotový trh s elektřinou, a to prostřednictvím akvizice firmy SolidSun Energie, kterou v loňském roce provedla skupina PRE, pod níž značka Yello spadá. Díky tomuto kroku Yello v březnu rozšířilo své produktové portfolio a přináší novou flexibilní možnost odběru elektřiny pro své zákazníky. Tím jim poskytne ještě více služeb na míru.

„Akvizice SolidSun Energie je pro nás strategickým krokem, kterým posilujeme naši pozici na trhu a rozšiřujeme nabídku služeb. Spotový produkt je ideální volbou pro zákazníky, kteří chtějí využívat dynamicky se měnící ceny elektřiny ve svůj prospěch,“ uvedl Michal Kulig, ředitel společnosti Yello v České republice. Skupina PRE, pod níž spadá i Yello, loni v říjnu finančně vstoupila do značky SolidSun, jejíž součástí byla právě i firma SolidSun Energie. Ta byla nyní integrována do Yello, do které v rámci skupiny PRE strategicky zapadá.

Spotový produkt Yello: co přinese nového

Spotový produkt Yello nabízí zákazníkům možnost platit za elektřinu podle aktuálních cen na trhu. „V době, kdy jsou ceny nízké – typicky při slunečném počasí nebo silné výrobě z obnovitelných zdrojů –, mohou odběratelé elektřiny výrazně ušetřit. Na druhou stranu je potřeba si uvědomit, že když na trhu nastane nedostatek elektřiny (nejčastěji vlivem zatažené oblohy a bezvětří), může spotová cena elektřiny okamžitě růst. Tento produkt je tedy vhodný pro poučené zákazníky, kteří chtějí aktivně sledovat trh a optimalizovat své náklady,“ vysvětluje Michal Kulig.

Spotový produkt je dostupný pro domácnosti i firmy od 1. března 2025 a Yello ho nabízí na dobu neurčitou s měsíční výpovědní lhůtou. Další podmínky zůstanou shodné s dosavadní nabídkou SolidSun Energie a brzy budou zveřejněné na stránkách společnosti Yello.

Co přinese Yello nový produkt

Hlavním cílem zavedení spotového produktu je rozšířit portfolio Yello a nabídnout alternativní možnost odběru elektřiny zákazníkům, kteří se o tento segment zajímají. „Poptávka po odběru elektřiny za spotové ceny má své příznivce. Dokládají to i statistiky našeho prodejního oddělení. Proto našim stávajícím i potenciálním zákazníkům chceme dát více možností a flexibilitu. Spotový produkt je ideální pro ty, kteří chtějí být aktivnější v řízení svých nákladů na energie,“ zmiňuje Michal Kulig.

Výhodnost spotu ocení především odběratelé, kteří mají fotovoltaickou elektrárnu a bateriové uložiště. Ti totiž mohou svoji spotřebu řídit a tak využívat nízké ceny na spotu. A to včetně překlenutí případných období vysokých cen. SolidSun Energie toto navíc automatizuje díky svému chytrému řešení SunBerry, které je rovněž součástí nabídky spotu od Yello.

Co bude změna představovat pro zákazníky SolidSun Energie

Všichni zákazníci SolidSun Energie byli k 1. březnu 2025 automaticky převedeni pod Yello. Pro ně samotné zůstává vše jako dřív – jejich smlouvy jsou platné, fakturační podmínky se nemění a platby budou směřovat na stejný účet jako dosud. Veškerou administrativu vyřeší Yello, takže zákazníci se nemusí o nic starat.

Společnost SolidSun Energie jako samostatná značka zanikne a její aktivity budou následně dostupné už pouze přes Yello. „Na spotový produkt jsme se těšili, protože je to přesně ten typ služby, který odpovídá filozofii Yello – jednoduchost, férovost a inovace. Nechceme zákazníkům jen nabízet elektřinu, chceme jim dát do rukou chytrý nástroj, se kterým mohou využít trh ve svůj prospěch. Naši zákazníci jsou chytří a aktivní a právě pro ně jsme spotový produkt zprostředkovali,“ uzavírá Michal Kulig.