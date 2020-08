TZB-info / Ceny energií a paliv / Rada ERÚ se poprvé sešla v novém složení

Rada Energetického regulačního úřadu působí od 1. srpna 2020 v novém složení. Novou členkou Rady se stala Markéta Zemanová, která ve funkci vystřídala Rostislava Krejcara, jenž v Radě ERÚ zasedal od jejího vzniku v roce 2017 a nyní mu skončil tříletý mandát.

„Příležitosti a důvěry, kterou mi jmenováním do Rady svěřila vláda, si velice vážím. Na ERÚ působím již od roku 2013 a svým mandátem tak navazuji na moji dosavadní práci, kdy jsem se věnovala právním záležitostem a legislativě. V současné době je to především spolupráce s dalšími institucemi nad podobou tzv. malé novely energetického zákona i zcela nového energetického zákona jako celku. Nová legislativa výrazně ovlivní fungování ERÚ i energetiky samotné. Za důležité považuji také návrhy ustanovení zákonů, která zlepší dnes ne zcela dostatečnou ochranu spotřebitele v energetických odvětvích,“ říká Markéta Zemanová, nová členka Rady ERÚ*.

Posílení odbornosti v legislativní oblasti si cení i předseda Rady ERÚ, Stanislav Trávníček: „Markéta Zemanová má s legislativou praktické zkušenosti a znalost praxe je to, co ve státní správě často chybí. Díky tomu, že dosud vedla naši sekci pro legislativu, zná dobře podmínky, za kterých funguje úřad, zároveň ví, co konkrétně pálí spotřebitele, co regulované subjekty a jaké překážky je potřeba odstranit z cesty, má-li být regulace efektivní vzhledem ke skutečným potřebám energetického trhu.“