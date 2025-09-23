Cesta k BIM: Jak proniknout do světa 3D projekce a uspět v oboru
Digitální modelování ve stavebnictví není jen technologickým trendem, ale nutností, bez které si moderní projektování už brzy nepůjde představit. BIM koordinátor Filip Brůna ze společnosti SAGASTA v rozhovoru o výzvách i příležitostech práce ve 3D prostředí a jeho digitální transformaci.
Pracujete na pozici BIM koordinátora, co vlastně tato pozice obnáší?
Představte si to například tak, že se vyhraje veřejná zakázka, ve firmě nastudujeme smlouvu a požadavky investora. Vznikne vlastně takový „nákupní seznam“, který popisuje, co má konkrétní model obsahovat a v jaké míře detailu. Na model dohlížím od úplného začátku až k stavební realizaci, ale tento model bude funkční i po dokončení stavby – pro správu budovy, údržbu a podobně. Díky přidaným metadatům například kliknete ve 3D modelu na světlo a vidíte, kdo je jeho výrobce, jaký je jeho rozměr, kde koupit žárovku… To už nejsou jen „papíry pro stavební úřad“, ale digitální dvojče stavby – použitelné i na telefonu z dovolené. Kromě dohledu nad konkrétními modely pracuji i na standardizaci použití BIM nástrojů napříč firmou.
Opuštění rýsovacího prkna a přenesení práce do počítače znamenalo v oboru skutečnou revoluci, nyní se svět přesouvá z 2D do 3D komplexních modelů. Setkáváte se s generačním rozdílem v přístupu ke 3D projektování?
Určitě. Starší kolegové mají často obavy a někdy i nedůvěru, ale když jim ukážete přínosy – například že se díky modelu rychleji vykazují výměry nebo se lépe komunikuje s investorem – začnou to vnímat jako užitečný nástroj. Důležité je ukazovat smysl změn a pomoci je do tohoto způsobu práce zapojit postupně. Uvědomuji si, že jim můžu přinést nějakou hodnotu prostřednictvím BIMu, ale pro mě je zase velkou výhodou to, že můžu pracovat s tak zkušenými kolegy a čerpat z jejich znalostí a dovedností.
Někteří odborníci možná můžou mít dojem, že práce v BIM ubírá možnosti uplatnit kreativitu...
BIM rozhodně není jen o technice – často pracujeme s historickými objekty nebo prvky, které neexistují v žádné knihovně a musíme je sami vymodelovat. Děláme třeba i rekonstrukce historických budov, například v Chebu jsme modelovali vitráže, podlahy… Bylo super jít na místo, fotit detaily a zasadit je do modelu. V tom vidím výborné spojení techniky a umění.
Jak vnímáte současný stav zájmu ze strany studentů o BIM?
V oblasti stavební projekce je obecně velký nedostatek kvalifikovaných lidí, týká se to i těch, kteří by uměli pracovat s moderními nástroji jako je právě BIM. Z dvaceti studentů z mého ročníku v oblasti 3D projektování zůstalo v oboru jen pár lidí. A přitom potřeba těch, kteří umí s 3D daty pracovat, stále roste.
Z toho co říkáte, je zřejmé, že člověk z oboru si může mezi firmami poměrně vybírat. Co vedlo k tomu, že jste zakotvil právě v Sagastě?
Poprvé jsem se s firmou setkal už v rámci školních praxí. Líbila se mi struktura firmy a také zaměření na veřejné zakázky, které jsou pro mě zajímavé. Věnujeme se tady jak dopravním stavbám, tak pozemnímu stavitelství. Navíc zde funguje silné vedení, které má zájem rozvíjet lidi, a prostředí je otevřené inovacím. To pro mě bylo rozhodující. Začínal jsem na klasické projekci – kreslil jsem základní věci do dokumentace. Postupně jsem dostával složitější úkoly a víc se zapojoval do projektů, kde se využívaly moje zkušenosti s BIM. Začal jsem se věnovat jeho implementaci, školení, čistému 3D modelování. Byl jsem rád, že můžu do firmy přinášet nějakou přidanou hodnotu.
Co je z vašeho pohledu klíčové pro profesi BIM koordinátora?
Především ochota učit se. Software se pořád vyvíjí, každá zakázka přináší nové výzvy. Kdo má rád 3D prostředí a posouvání se vpřed, ten se v tom najde. Já to beru jako motivaci – učit se s každým projektem něco nového. A to je podle mě ta největší výhoda.
Jak vidíte budoucnost BIM?
BIM se v následujících dekádách neodvratně stane standardem našeho oboru. Veřejné zakázky už dnes vyžadují 3D modelování jako standard. Soukromé se postupně připojují.
Vizualizace a výstupy z Revitu: Filip Brůna.