Jste připraveni na nový zákon o kybernetické bezpečnosti?
Pokud působíte v IT, energetice, dopravě, zdravotnictví, bankovnictví, e-commerce nebo výrobě, pravděpodobně se vás týká. Na základě evropské směrnice NIS2 se počet regulovaných subjektů v ČR rozšíří z dosavadních cca 400 na až 6000 organizací.
Už od 1. listopadu 2025 vstupuje v účinnost nový zákon o kybernetické bezpečnosti, který zásadně mění pravidla hry pro české firmy. Na základě evropské směrnice NIS2 se počet regulovaných subjektů v Česku rozšíří z dosavadních cca 400 na až 6000 organizací.
Zákon dopadne na firmy působící v strategicky významných sektorech – od IT, energetiky, zdravotnictví, dopravy, bankovnictví, e-commerce až po výrobní a technologické podniky. Nezáleží jen na velikosti firmy – důležitá je i její role v dodavatelském řetězci.
Praktický webinář 21. října 2025
Ve Frank Bold Advokáti se kyberbezpečnosti věnujeme dlouhodobě. Víme, že zorientovat se v nové legislativě, prováděcích vyhláškách a konkrétních povinnostech není jednoduché.Proto jsme připravili praktický webinář, který Vám pomůže zjistit,
- zda se Vás zákon týká,
- jaký režim povinností se na Vás vztahuje,
- a co vše je potřeba udělat, abyste se vyhnuli sankcím.
Jak Vám můžeme pomoci ve Frank Bold AdvokátiVe Frank Bold se dlouhodobě věnujeme kyberbezpečnosti mimo jiné v oblasti energetiky.
- V loňském roce jsme vydali podrobnou analýzu právních aspektů kybernetické bezpečnosti OZE,
- společně s NÚKIB jsme na platformě Chytré město a investor školili energetické firmy a samosprávy, jak čelit kyberhrozbám
- vydali jsme praktickou příručku Kyberbezpečnost OZE a veřejné zakázky.
Advokátní kancelář Frank Bold Advokáti je přední českou advokátní kanceláří se specializací na stavební a energetické právo. Typické zakázky: územní plánování, povolování staveb, práva výrobců energie z obnovitelných zdrojů.