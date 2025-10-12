Nejnavštěvovanější odborný web
Jste připraveni na nový zákon o kybernetické bezpečnosti?

12.10.2025
Frank Bold Advokáti, s.r.o.
Sponzorováno

Pokud působíte v IT, energetice, dopravě, zdravotnictví, bankovnictví, e-commerce nebo výrobě, pravděpodobně se vás týká. Na základě evropské směrnice NIS2 se počet regulovaných subjektů v ČR rozšíří z dosavadních cca 400 na až 6000 organizací.

Už od 1. listopadu 2025 vstupuje v účinnost nový zákon o kybernetické bezpečnosti, který zásadně mění pravidla hry pro české firmy. Na základě evropské směrnice NIS2 se počet regulovaných subjektů v Česku rozšíří z dosavadních cca 400 na až 6000 organizací.

Zákon dopadne na firmy působící v strategicky významných sektorech – od IT, energetiky, zdravotnictví, dopravy, bankovnictví, e-commerce až po výrobní a technologické podniky. Nezáleží jen na velikosti firmy – důležitá je i její role v dodavatelském řetězci.

Praktický webinář 21. října 2025

Ve Frank Bold Advokáti se kyberbezpečnosti věnujeme dlouhodobě. Víme, že zorientovat se v nové legislativě, prováděcích vyhláškách a konkrétních povinnostech není jednoduché.

Proto jsme připravili praktický webinář, který Vám pomůže zjistit,
  • zda se Vás zákon týká,
  • jaký režim povinností se na Vás vztahuje,
  • a co vše je potřeba udělat, abyste se vyhnuli sankcím.
Webinář se koná v úterý 21. října od 13:00 do 13:45. Registrovat se můžete bezplatně.
Jak Vám můžeme pomoci ve Frank Bold Advokáti

Ve Frank Bold se dlouhodobě věnujeme kyberbezpečnosti mimo jiné v oblasti energetiky.

Frank Bold Advokáti, s.r.o.
Advokátní kancelář Frank Bold Advokáti je přední českou advokátní kanceláří se specializací na stavební a energetické právo. Typické zakázky: územní plánování, povolování staveb, práva výrobců energie z obnovitelných zdrojů.

