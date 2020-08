TZB-info / FOR ARCH / Jak rok 2020 změnil vnímání bezpečnosti a jaké jsou trendy oboru? To prozradí FOR ARCH

Jak rok 2020 změnil vnímání bezpečnosti a jaké jsou trendy oboru? To prozradí FOR ARCH

Bezpečnost bude jedním ze zásadních témat na stavebním veletrhu FOR ARCH, který se bude konat v PVA EXPO PRAHA od 22. do 26. září. Klíčová ze zásadních novinek veletrhu bude také výstava FOR CITY zaměřená na inovace pro města, obce a regiony. Co všechno přinese letošní ročník veletrhu? Oficiálními vozy veletrhu jsou automobily značky FORD. Generálním partnerem veletrhu FOR ARCH je Skupina ČEZ.