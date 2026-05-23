AMPER 2026 v novém a úspěšný. Co bylo k vidění?
Přehrát audio verzi
AMPER 2026 v novém a úspěšný. Co bylo k vidění?
00:00
00:00
1x
- 0.25x
- 0.5x
- 0.75x
- 1x
- 1.25x
- 1.5x
- 2x
Mezinárodní veletrh elektrotechniky, elektroniky a energetiky AMPER úspěšně vstoupil v roce 2026 do nové éry v režii společnosti Veletrhy Brno. A úspěšně. Podívejte se na naši reportáž.
AMPER 2026: více vystavovatelů, pavilony plné návštěvníků i bohatší doprovodný program
Mezi 468 vystavujícími firmami ze 33 zemí nechyběli oboroví lídři trhu. Osvědčil se formát interaktivního programového centra AMPER STAGE přímo v pavilonu i novinky jako konference DronyX nebo Smart Industry. Za tři dny si veletrh prohlédlo více než 27 000 návštěvníků, především techniků nejen z prezentovaných odvětví, ale také z navazujících i odběratelských oborů.
Po boku komerčních expozic dostala prostor i vzdělávací sféra. AMPER Innovation Hub představil expozice významných univerzit, vysokých škol a startupů. Projekt se zaměřil na ukázky zapojení studentů do praxe i na propojení akademické sféry s průmyslem. V sekci se představilo osm univerzitních pracovišť z Česka a Slovenska.
VIP účast ze strany vlády, podnikatelských svazů i samotných firem.
Veletrh zahajoval 1. místopředseda vlády a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček, který na konferenci AMPER SUMMIT představil vládní strategii v oblasti energetiky. Na oficiálním večerním zahájení byli také ministr obrany Jaromír Zůna, ministr životního prostředí Igor Červený, prezident Hospodářské komory ČR Zdeněk Zajíček, prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR Jan Rafaj nebo výkonný ředitel Svazu energetiky ČR Josef Kotrba.
Po celé tři dny se do veletržního dění aktivně zapojovala Elektrotechnická asociace, která je odborným partnerem veletrhu.
Třídenní AMPER STAGE přinesla diskuse a zajímavé prezentace přímo v pavilonu P. Každý den byl zaměřen na jedno klíčové téma: kybernetická bezpečnost, energetika a efektivita průmyslu nebo digitální transformace českého průmyslu. „AMPER STAGE jsme koncipovali tak, aby si v ní našli to své všichni – řemeslníci a malé či střední firmy z našeho oboru, zástupci jiných průmyslových odvětí, pro které jsme subdodavateli, ale i studenti. Ti všichni zjišťovali, kam se svět digitální transformace ubírá. Osvědčil se nám kontakt s lidmi přímo na ploše, který je živější než v uzavřených prostorách konferenčních sálů,“ sdělil Jiří Holoubek, prezident Elektrotechnické asociace ČR, která AMPER STAGE programově zajišťovala společně s VUT v Brně.
Konference s novými tématy: od dronů po komunitní energetiku
- Odborná konference DronyX (pořadatel Jan Homola ve spolupráci s magazínem CZ DEFENCE) přivedla do Brna klíčové aktéry, na kterých závisí vývoj a strategické aplikace bezpilotních prostředků pro obranné složky. Na události s téměř 250 účastníky participovaly dvě desítky firem, které patří k českým průkopníkům v dronových a protidronových technologiích.
- Výroční konference SMART INDUSTRY – AMPER EDITION (pořadatel Lukáš Smelík za Trade Media International) zaměřená na edukaci trhu a podporu modernizace průmyslových podniků. Součástí projektu byla také speciální expozice – řešení v oblasti digitalizace údržby, práce s daty, pokročilých vizualizací, umělé inteligence či internetu věcí.
- Konference Unie komunitní energetiky (UKEN) – s tématem potřeby nyní definovat další přínosy komunitní energetiky, jako je stabilita, energetická soběstačnost, posilování lokální ekonomiky a větší zapojení lidí do rozhodování.
- Den tepelných čerpadel (pořadatel CTI ČR) se zaměřením na volbu, projektování a provoz tepelných čerpadel pro větší projekty, hotely, bazény a jejich integrace do systémů s dalšími technologiemi.
- Flexibilita v praxi: baterie, podpůrné služby a stabilita sítě (pořadatel portál TZB-info, garant Jiří Zilvar) – s jasným vzkazem, že stavět fotovoltaiku nebo instalovat velkou baterii už dnes nestačí. Pokud mají tyto technologie dávat smysl, musí být spolehlivé a umět si na sebe vydělat.
- Bezpečnost budov. Kamerové systémy (pořadatel portál TZB-info, garant Michal Randa) – limity a základní pravidla nasazování CCTV systémů, kybernetická bezpečnost (NIS2, NÚKIB, ISO, CVE, CVSS atd.).