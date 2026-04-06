INTERSCHUTZ 2026 přináší budoucnost požární bezpečnosti a záchranných technologií
Špičkové inovace, světoví odborníci i dynamické ukázky v akci – to vše nabídne prestižní veletrh INTERSCHUTZ 2026 v Hannoveru. Přijeďte se inspirovat a objevte nejnovější trendy v oblasti požární ochrany, záchranných služeb a krizového řízení.
Mezinárodní veletrh INTERSCHUTZ 2026 patří mezi nejvýznamnější světové akce zaměřené na požární ochranu, záchranné služby, civilní ochranu a bezpečnost. Koná se od 1. do 6. června 2026 v německém Hannoveru a představuje unikátní platformu pro setkání odborníků, výrobců i zástupců veřejného sektoru z celého světa. Návštěvníci se mohou těšit na nejnovější technologie, inovativní řešení i praktické ukázky z oblasti hasičské techniky, krizového řízení a ochrany obyvatelstva.
Neváhejte a přijďte načerpat inspiraci, navázat nové obchodní kontakty a získat přehled o trendech, které formují budoucnost bezpečnosti a záchranných složek. INTERSCHUTZ je ideálním místem pro všechny profesionály i firmy, které chtějí držet krok s rychle se vyvíjejícími technologiemi a reagovat na aktuální výzvy dnešní doby. Staňte se součástí této prestižní události a objevte řešení, která pomáhají chránit životy i majetek po celém světě.
V případě dotazů k veletrhu INTERSCHUTZ neváhejte kontaktovat výhradní zastoupení veletržní společnosti DeutscheMesse v ČR, společnost PROveletrhy plus s.r.o., info@proveletrhy.cz.