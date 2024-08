TZB-info / Bezpečnost budov / Požární bezpečnost staveb / Selektor požárních ucpávek – snadná volba protipožárního řešení

Selektor požárních ucpávek – snadná volba protipožárního řešení

Výběr správných produktů a řešení pro protipožární aplikace pro TZB instalace je pro mnoho profesionálů a dodavatelů těžkopádný proces. Zejména architekti, projektanti a inženýři často zjišťují, že tento úkol trvá déle, než je běžně dostupný čas. Není snadné prostudovat všechny schvalovací dokumenty, abyste specifikovali správné řešení a poskytli návod, které produkty použít v jaké kombinaci a jak je správně nainstalovat. Nový Hilti ETA Selektor požárních ucpávek nyní poskytuje skvělé řešení výše uvedených výzev, kde pomáhá výrazně snížit čas a náklady. Není to jen výběr produktu: je to řešení, které je o krok napřed. Realizátoři a projektanti mohou definovat konkrétní způsob těsnění kabelů nebo potrubí pro projekt a software dynamicky navrhuje schválená řešení pro stěny nebo stropy s požární odolností. Nový Hilti ETA Selektor je navíc vybaven projektovým panelem, který přehledně zobrazuje všechna vybraná řešení.

Jak tento software funguje?

Projektanti, kteří se podílejí na návrhu a předběžném návrhu pasivních požárních systémů, potřebují více než jen schopnost vybrat produkt požárního těsnění.

Tradičně dostupný software pro výběr produktů se obvykle zaměřuje výhradně na poskytování řešení protipožárních produktů a neodráží nezbytné podmínky návrhu/aplikace, jako je schválení pro konkrétní materiál potrubí, potřeba specifického posouzení požární odolnosti, průměr potrubí, velikosti otvorů, tloušťka stěn potrubí nebo použitá izolace. To následně vede k dalšímu hodnocení.



Obr. 1: nový Selektor požárního těsnění ETA Obr. 1: nový Selektor požárního těsnění ETA

Hilti ETA Selektor nyní nabízí přesně to, co dosud chybělo: realizátoři si mohou vybrat všechny relevantní parametry a objeví se dynamicky vytvořená řešení. Software zobrazuje všechny vhodné produkty a nabízí technickou specifikaci pro každé řešení, které lze použít pro všechny účely. Každý typický detail je shrnut jako dokument formátu A4, který zohledňuje všechny relevantní informace z příslušného ETA, včetně technického výkresu. Kromě toho software poskytuje odkazy na dokumenty ETA a DoP (prohlášení o vlastnostech) a uvádí klíčové vlastnosti zvýrazněných produktů. Projektanti mohou také vybrat a přidat konkrétní parametry do své dokumentace prostřednictvím možnosti „vytváření vlastních podmínek“.

Shrneme-li to, profesionálové, projektanti i specialisté na požární ochranu si mohou vybrat konkrétní aplikace a zvážit všechny známé relevantní parametry: požární odolnost, typy potrubí, průměry potrubí, konfigurace kabelů, velikost a tvar otvorů, izolaci potrubí, průměry kabelů atd. Pokud je ve specifikaci uveden konkrétní výrobce nebo typ potrubí, může selektor také vyhledat všechna dostupná řešení požárního těsnění pro toto konkrétní potrubí. Totéž platí pro izolované trubky, nestandardní kompozitní trubky, všechny konfigurace kabelů, jako jsou kabelové svazky nebo kabely na kabelovém žlabu a mnoho dalšího. Zohledňují se také oblasti, jako jsou minimální vzdálenosti kolem schválených trubek a kabelů.

Výsledkem je, že nový Hilti ETA Selektor umožňuje projektantům komplexně zohlednit protipožární řešení v počátečním plánování s řádnými podpůrnými dokumenty, které budou relevantní pro dodavatele během instalace řešení během procesu výstavby. Kromě toho mohou projektanti, architekti nebo dodavatelé HVAC uložit příslušné typické aplikace do své projektové dokumentace, vytisknout je jednotlivě nebo je znovu použít pro další specifikace nebo nabídky projektů.

Výhody pro architekty, projektanty a inženýry

Umožněte rychlé a efektivní vyhledávání schválených protipožárních řešení

Typické detaily lze použít jako podrobný specifikační dokument a lze je také doložit k příslušnému projektu požární ochrany v půdorysech a dalších projektových dokumentech

Řešení lze snadno shromáždit ve složce a seřadit pro každý projekt

Lepší a včasnější plánování zajišťuje efektivnější koordinaci řešení požární ochrany a poskytuje mnohem lepší transparentnost od počátku projektu

Všechny typické detaily obsahují výkresy, které lze stáhnout jako soubor dwg

Díky funkci přímého vyhledávání můžete rychle najít všechny dostupné aplikace pro konkrétní produkt nebo schválení ETA

Software poskytuje velmi dobrý přehled o všech testovaných a schválených produktech, pomáhá zainteresovaným stranám informovat se o všech dostupných inovacích produktů nebo zvážit další vlastnosti produktu nebo požadavky vlastníka

Výběr řešení požární ochrany krok za krokem

Obrázek 2 níže ukazuje uživatelské rozhraní ETA Selektor. Je velmi intuitivní a snadno se používá. Příslušné parametry lze volit zleva doprava. Podrobnější výběry jsou zobrazeny pro každý parametr v rozbalovacích nabídkách. Při opětovném výběru se zobrazí všechny relevantní produkty a všechna řešení se zobrazí dynamicky pro každý produkt. Pak už si jen vyberete produkt a vhodné řešení. Samozřejmě, čím více parametrů zadáte, tím více řešení bude odfiltrováno.



Obr. 2: Uživatelské rozhraní nového ETA Selektor Obr. 2: Uživatelské rozhraní nového ETA Selektor

V dalším kroku můžete kliknutím na „náhled“ přejít na další informace o produktu a získat všechny odkazy na vygenerované dokumenty. Nebo můžete přímo kliknout na „typický detail“ a vygenerovat typické řešení, které je znázorněno na obrázku 3. Typický detail zahrnuje také všechny informace relevantní pro instalaci, jako jsou definice propustných instalací, minimální vzdálenosti, schválené typy a materiály izolace potrubí, požární odolnost nebo detaily stropu se schválenými maximálními velikostmi otvorů, další požadované sekundární produkty a mnoho dalšího.



Obr. 3: typický detail, zobrazující všechny relevantní informace o vybraných řešeních v rámci ETA schválení pouze na 2–4 stranách Obr. 3: typický detail, zobrazující všechny relevantní informace o vybraných řešeních v rámci ETA schválení pouze na 2–4 stranách

Nový software Hilti ETA Selektor požárních ucpávek

Po intenzivním vývoji, který zahrnoval vytvoření nové dynamické databáze požárního těsnění, je nyní společnost Hilti schopna nabídnout efektivní software, který šetří čas všem konstruktérům a inženýrům. Pokud jste se v minulosti pokoušeli vybrat vhodný testovaný a schválený protipožární výrobek s příslušnými informacemi ze všech dostupných evropských technických posouzení, je nyní tato každodenní výzva vyřešena.

ETA Selektor nabízí značnou flexibilitu: konstruktéři mohou mít pouze obecný přehled o testovaných a schválených produktech a systémech. Na základě požadavků projektu však mohou vybrat příslušné parametry potrubí, kabelů, stěn a stropů, izolace a dalších detailů a získat tak vysoce přizpůsobená a specifická řešení se všemi informacemi v jednom dokumentu, kterým se říká „typické detaily“.

Do budoucna tento software umožní inženýrům i realizátorům specifikovat a řešit běžné problémy s instalací a koordinací mnohem přesněji a mnohem dříve – v procesu plánování.

Software je u nás také k dispozici! Chcete-li získat přístup k aplikaci z počítače, navštivte firestop.hilti.com. Aplikaci pro mobilní zařízení si můžete zdarma stáhnout na AppStore nebo Google Play.