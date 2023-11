TZB-info / Bezpečnost budov / Požární bezpečnost staveb / Požár elektromobilu: analýza prvního reálného zásahu hasičů v hromadných garážích v ČR

Požár elektromobilu: analýza prvního reálného zásahu hasičů v hromadných garážích v ČR

Úspěšný zásah hasičského záchranného sboru při požáru elektromobilu v hromadných garážích v květnu 2023 byl jedním z témat konference Požární bezpečnost staveb 2023. Poslechněte si přednášku brig. gen. Ing. Luďka Prudila, ředitele HZS hlavního města Prahy, exkluzivně na ESTAV.tv a TZB-info.

Text článku zpracovala redakce ESTAV.tv podle přednášky brig. gen. Ing. Luďka Prudila.

Luděk Prudil zdůraznil, že se v ČR zatím jednalo o výjimečnou událost. Paradoxně se jednalo o poslední událost dne 4. 5., což je den svatého Floriána a Mezinárodní den hasičů. Ohlášena byla těsně před půlnocí.

Objekt, ve kterém k události došlo, je vybaven elektrickou požární signalizací a je napojen na pult centralizované ochrany u HZS, což sehrálo v průběhu zásahu zásadní roli. Požár byl detekován a nahlášen v samém zárodku. V objektu se nenachází zařízení pro odvodu tepla a kouře a není zde nainstalováno stabilní hasicí zařízení.

Specifikem 4 podzemních podlaží s garážemi je doprava automobilů mezi patry. V dispozici objektu nejsou obvyklé rampy, ale pouze autovýtahy s obsluhou řidičem (nejedná se o automatický zakladač). Výtahy nejsou koncipovány jako evakuační. Příznivou okolností vzhledem k možnosti použití techniky bylo to, že se v garáži v době požáru nacházelo minimum dalších aut. Hořící automobil byl plně elektrický s pohonem 4×4, v režimu palubního nabíjení 11 kW (nikoli v režimu rychlonabíjení 100 kW).









Konference Požární bezpečnost staveb 2023, brig. gen. Ing. Luděk Prudil, foto: Libor Makrlík Konference Požární bezpečnost staveb 2023, brig. gen. Ing. Luděk Prudil, foto: Libor Makrlík

K nárůstu vývinu kouře a k plamennému hoření došlo až po prvotní orientaci zasahujících hasičů a v okamžiku identifikace zdroje požáru. Od té chvíle byla viditelnost již nulová a orientace byla možná pouze s pomocí termokamer. Ručně byl automobil odpojen od nabíjení a nasazeny byly dva proudy na chlazení a jeden proud typu Cobra pro řezání a pronikání do baterie vozu.

Výhodou byl dostatek prostoru kolem vozidla. V případě, že by garáže byly zcela obsazeny, bylo by značně ztíženo dostat se s technikou k vozidlu. Vedoucí zásahu rozhodl neodpojovat budovu od elektrické energie. To umožnilo snazší osvětlení prostoru a zejména použití autovýtahu jako jediné možnosti evakuace automobilu z garáží.

Prostor se dařilo odvětrávat provizorním vytvořením komínového efektu výtahovou šachtou po nouzovém spuštění kabiny na její dno a přetlakovými ventilátory. Po uhašení plamenného hoření se auto naložilo na přepravní vozíky pod koly. Přepravní vozíky přesahují do šířky přes profil vozu, což byla závažná komplikace vzhledem k malé šířce výtahu. Kola elektromobilu jsou navíc zablokována a s autem bez pomoci zdvihací techniky lze manipulolvat jen obtížně. Vně budovy bylo vozidlo umístěno do chladicího kontejneru.







Příčina požáru byla vadná baterie elektromobilu. Přímá škoda na vozidle byla 1 milion korun, škoda na budově 0,3 milionu. Následné škody nemá HZS vyčíslené. Při hašení bylo použito 17 m3 vody. Ta je po zásahu silně kontaminovaná nebezpečnými chemikáliemi a je nutná její odborná likvidace.

Přednáška zazněla na konferenci Požární bezpečnost staveb 2023 v průběhu stavebního veletrhu For Arch v Praze. Konferenci každoročně pořádá portál TZB-info.

„Měli jsme obrovské štěstí. Nerad bych, abyste si odsud odnesli to, že hasiči to zvládají. My jsme to zvládli jenom proto, že jsme měli štěstí a že nám okolnosti přinesly tu shodu náhod,“ uvedl na závěr své přednášky Luděk Prudil. „Požár, který jsme tu měli je jeden jediný, ale úspěšný. Modlíme se, aby další byl podobně úspěšný, ale obávám se, že to tak opravdu vždycky nebude. Pokud vy nám nepomůžete stavět objekty tak, abychom to zvládli, tak my to zvládat nebudeme.“

Obsahem záznamu přednášky je také ukázka techniky, která byla použita při zásahu, podrobná analýza závěrů zásahu, doporučení pro budoucí události a fotografická dokumentace.