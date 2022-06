INTERSCHUTZ se silným programem a žhavými tématy

Vzhledem k současným geopolitickým výzvám, souvisejícím humanitárním krizím a přírodním katastrofám způsobeným změnou klimatu nabízí INTERSCHUTZ naléhavě potřebný rámec pro zahájení mezinárodní diskuse a společného vývoje řešení pro rozšíření civilní ochrany a ochranu kritických infrastruktur. „Současné výzvy a hluboké změny v technologiích a společnosti mění činnost hasičských a záchranných sborů a vyžadují nové koncepce a přístupy. INTERSCHUTZ je dnes důležitější než kdykoli předtím. Nabízí nejlepší podmínky pro tuto branži i pro politiku, aby bylo možné posunout se v mezinárodním dialogu,“ zdůraznil Dr. Jochen Köckler, předseda představenstva Deutsche Messe AG. Více než 1 300 vystavovatelů z více než 50 zemí se těší na setkání se svými zákazníky na veletrhu. Nejdelší cestu, více než 18 000 kilometrů, absolvoval vystavovatel z Nového Zélandu. Pro INTERSCHUTZ bylo rezervováno přibližně 80 000 metrů čtverečních výstavní plochy, to zahrnuje osm hal, venkovní areál a kongresové centrum.

S hlavním tématem „Týmy, taktika, technologie – ochrana a záchrana propojeně v síti“ INTERSCHUTZ jasně ukazuje, kudy se v budoucnu bude cesta ubírat. Digitalizace hasičského a záchranného sektoru je hnací silou inovací a hraje klíčovou roli v tom, aby záchranné sbory mohly pracovat ještě rychleji, cíleněji a efektivněji. Návštěvníci se mohou seznámit s různorodými řešeními.

První zastávkou na téma digitalizace je hala 16: je plná novinek od „digitálního dvojčete“ až po moderní komunikační a řídicí technologie. Zde a v dalších halách je k vidění také využití dronů pro průzkumné lety, záchranářské a hasičské roboty, nejnovější aplikace 5G a digitální prvky na „osobních ochranných prostředcích“.

„Rychlost, bezpečnost a kvalita jsou základními kritérii pro úspěšnou činnost hasičských a záchranných sborů,“ řekl prezident Sdružení pro podporu německé požární ochrany (vfdb) Dirk Aschenbrenner. „Již dnes pomáhají digitalizované procesy zlepšovat průběh zásahů.“ Pohled na průmysl a hospodářství dává představu o možnostech, které lze v budoucnu využít k digitální optimalizaci systému ochrany před nebezpečím.

Kromě digitalizace se INTERSCHUTZ zaměřuje i na další důležitá témata. K nim patří kromě jiných také ochrana obyvatelstva. V době narůstajících krizových situací jsou organizace pro ochranu před katastrofami vystaveny výzvám jako nikdy předtím. Nejnovější vývoj v oblasti robotiky a prototyp pontonového člunu na stánku Spolkové agentury pro technickou pomoc (THW) ukazují, jakým směrem se bude civilní ochrana v budoucnu ubírat. Spolkový úřad pro civilní ochranu a pomoc při katastrofách představí společně s mnoha partnery pilotní projekt „Laboratorní péče 5000“. V organizaci Johanniter-Unfall-Hilfe jsou záchranné operace simulovány prostřednictvím virtuální reality, která zviditelňuje nové požadavky na týmy.

Návštěvníci veletrhu INTERSCHUTZ mohou očekávat zajímavé novinky také v oblasti automobilové techniky. Důležitou roli hrají například alternativní pohony pro vozidla záchranných sborů. Průkopníkem je zde světový koncern Rosenbauer, který na svém stánku v hale 27 představuje mimo jiné první plně elektrický otočný žebřík na světě. Berlínský hasičský sbor přivezl do Hannoveru také hasičský vůz od firmy Rosenbauer s elektrickým pohonem. Kromě toho jsou na veletrhu k vidění elektrická vozidla pro řízení zásahů nebo převoz nemocných.

Téma elektromobility však neposkytuje důležité podněty pouze na pozadí udržitelnosti; na veletrhu se bude diskutovat také o praktických výzvách a zvláštnostech požárů baterií. Například baterie elektromobilu představuje samostatný a nový zdroj požáru. V této oblasti, ale i pro další témata, mohou být záchranné služby proškoleny na veletrhu INTERSCHUTZ v rámci praktických živých školení. O tyto nabídky je velký zájem. Například na S-GARD SAFETYTOUR se přihlásilo přibližně 500 účastníků.

K vrcholům veletrhu INTERSCHUTZ patří také Holmatro Rescue Challenge (pondělí až pátek) a mistrovství Firefit European Championships (pondělí až sobota), kde mezi sebou soutěží nejzdatnější hasiči a hasičky. V plné výstroji a s ochranou dýchacích cest musí mimo jiné vylézt na dvanáctimetrovou věž a vytáhnout tam i hasičskou hadici. Po „hammer-boxu“ účastníci proběhnou krátkou slalomovou dráhu a poté si vezmou naplněnou hasičskou hadici, aby uhasili cílový požár. V závěrečném sprintu je cílem zachránit 80kilogramovou figurínu a donést ji do cíle. Bude zajímavé sledovat, zda bude na letošním veletrhu INTERSCHUTZ překonán světový rekord 1,11 minuty.

Civilní ochrana byla také hlavním tématem sympozia o CO, které se konalo ve dnech 21. až 22. června. Kromě toho jsou na stáncích partnerů a vystavovatelů různá přednášková pódia. Centrální fórum INTERSCHUTZ v hale 26 nabídne více než 130 přednášek a zve vás k diskusi. Konference pokrývá všechny důležité aspekty veletrhu a každý den se zaměřuje na jednu tematickou oblast: preventivní požární ochrana (pondělí), civilní ochrana a ochrana před katastrofami (úterý), lesní požáry a hašení požárů (středa), digitalizace (čtvrtek) a záchranné služby (pátek). Program konference bude vysílán živě na internetu, což nabízí i zájemcům, kteří letos nemohou být na místě, možnost sledovat INTERSCHUTZ živě se všemi jeho vzrušujícími tématy.

Digitální účast zahrnuje také funkci networkingu, která umožňuje návštěvníkům zvenčí navázat digitální kontakt s účastníky veletrhu prostřednictvím webových stránek veletrhu INTERSCHUTZ.

Vytváření sítí a výměna poznatků a zkušeností je také cílem mnoha mezinárodních delegací hasičů a civilní ochrany. Odborníci z více než 15 zemí, včetně těch, kteří přicestovali zdaleka – z Austrálie, Indie, Malajsie, Saúdské Arábie, Singapuru a Jižní Koreje, chtějí využít INTERSCHUTZ, aby získali přehled o dalším vývoji v oboru a rozšířili svou síť. „INTERSCHUTZ je platformou č. 1 pro mezinárodní výměnu v naší branži,“ zdůraznil Dr. Jochen Köckler. Jak dále uvedl, zvláště se těší na tři partnerské země Francii, Itálii a USA, které byly od úterý do čtvrtka v centru pozornosti. Na společných stáncích zemí a v pódiovém programu odborníci informují o zvláštnostech požární ochrany, bezpečnosti a záchranářství ve svých zemích.

Kromě tří partnerských zemí se letošní INTERSCHUTZ zaměřil také na Ukrajinu. Mnoho hasičských sborů a humanitárních organizací denně ze všech sil pomáhá na místě, ale také v sousedních zemích, kde se ukrajinští uprchlíci ukrývají od vypuknutí války. S cílem aktivně přispět a podpořit lidi na Ukrajině, ale také hasičské sbory a záchranné jednotky, které tam sídlí, zahájil INTERSCHUTZ fundraisingovou kampaň: „Za každého návštěvníka veletrhu INTERSCHUTZ věnujeme jedno euro na dobrou věc“, oznámil Jochen Köckler. Celý dar bude věnován na „Pomoc hasičům na Ukrajině“, kterou organizuje Německý hasičský svaz (DFV), a bude předán odpovědným osobám v sobotu 25. června během zasedání delegátů DFV.

Vstupenky na veletrh INTERSCHUTZ lze zakoupit na webových stránkách INTERSCHUTZ nebo na pokladnách u vchodů (Nord 1, West 1 a 2, Süd 1). Jednodenní vstupenka stojí 24 eur. Vstup je možný od pondělí do soboty, vždy od 9 do 18 hodin. Digitální nabídky (konference, networking) lze využít zdarma.

V souvislosti s koronavirem již neexistují žádná omezení přístupu na výstaviště. Očkovací status nebude vyžadován, stejně tak není vyžadován negativní test na koronavirus. Kromě toho neexistuje obecná povinnost nosit roušku, ale z důvodu osobní ochrany se doporučuje nosit roušku v interiéru. Na výstavních stáncích platí pokyny příslušných vystavovatelů. Ve veřejné dopravě jsou roušky stále povinné.

O veletrhu INTERSCHUTZ

INTERSCHUTZ je přední světový veletrh pro oblast požární ochrany, záchranářství, civilní ochrany a bezpečnosti. Příští ročník se bude konat v Hannoveru od 20. do 25. června 2022. INTERSCHUTZ pokrývá všechny výrobky a služby v oblasti hasičské techniky, preventivní požární ochrany, záchranných služeb, civilní ochrany, komunikační techniky a techniky řídicích středisek, jakož i ochranných prostředků. Mezinárodní akce veletrhu INTERSCHUTZ jsou: CEFE powered by INTERSCHUTZ (11. až 13. května 2022) v Šanghaji/Čína, AFAC powered by INTERSCHUTZ (23. až 25. srpna 2022) v Adelaide/Austrálie a REAS powered by INTERSCHUTZ (7. až 9. října 2022) v Montichiari/Itálie.