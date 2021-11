TZB-info / Bezpečnost budov / Požární bezpečnost staveb / Rozhovor: Jaká rizika mají elektromobily z hlediska požární bezpečnosti

Rozhovor: Jaká rizika mají elektromobily z hlediska požární bezpečnosti

Elektromobilita se stává běžnou součástí našeho života. Počítat s ní musí i budovy, a to jak z hlediska nabíjení, tak bezpečnosti. Rizika a specifika elektromobilů z hlediska požáru shrnul v rozhovoru pro TZB-info Pavel Hrzina.

Pavel Hrzina se na Elektrotechnické fakultě Českého vysokého učení technického v Praze zabývá fotovoltaikou a elektrochemickými zdroji, tedy bateriemi. Součástí jeho pracoviště je akreditovaná zkušební laboratoř fotovoltaických systémů.

Hlavní příčinou požáru automobilů obecně je závada elektroinstalace. U elektromobilu je situace komplikovanější, protože elektroinstalace v nich není jen ta klasická, známá z aut se spalovacím motorem.

Hlavní příčina zahoření ale není v baterii, ta je podle slov Pavla Hrziny poměrně bezpečná. Pokud ale začne hořet, tak se energie uložená v baterii v podobě elektrochemické energie oddělené tenkým separátorem začne uvolňovat. Jakmile se baterie poškodí, je schopna vyvolávat požár opakovaně. Dokonale těsný obal baterie, který ji chrání proti poškození, může navíc explodovat.

Kyslík obsažený v bateriovém elektrolytu je vázaný a při teplotách nad 200 až 300 °C se začne uvolňovat a podporovat hoření. Pokud má baterie tuto teplotu, může hořet i pod vodou. Jediným řešením je ochlazení, tedy hašení větším množstvím vody.

U nehody je třeba v první řadě identifikovat, že jde o elektromobil. Dnešní autonomní hlásiče nehody zabudované v nových autech již identifikaci pohonu posílají. Pro hasiče je pak dalším důležitým krokem se k baterii dostat.

U automobilu bez ohledu na pohon je rozvoj požáru rychlý, protože hoří veškeré hmoty vybavení vozu, zejména plasty, pneumatiky apod. Po uhašení plamenů u elektromobilu ale stále zůstává baterie. Ta může v rozžhaveném stavu dále produkovat zplodiny hoření a teplo. Ochlazovat takovou baterii je obvykle nutné mnoho hodin. Baterie je navíc obtížně přístupná, obvykle bývá „pod autem“ z důvodu mechanické bezpečnosti.

A co dělat s elektromobilem po požáru? Jednou z možností je umístit jej do kontejneru s vodou, kde je bezpečně uložen. Kontejner však nelze transportovat, musí asi dva dny stát, pak je třeba kontaminovanou vodu odčerpat a auto jeřábem vyjmout a odvézt. Zde je další mezera v připravenosti na rozšiřující se elektromobilitu: Odtahové služby nejsou zařízeny na přepravu elektromobilů, autoservisy nejsou až na výjimky značkových servisů stavebně připraveny na to, aby uměly taková auta opravovat.

Více informací v záznamu rozhovoru s Ing. Pavlem Hrzinou, Ph.D.