V pražském Karlíně pokračuje budování protipovodňové ochrany
V pražském Karlíně pokračuje budování protipovodňové ochrany
Pražská vodohospodářská společnost zajišťuje další etapu vybudování protipovodňové ochrany na stokové síti v oblasti Karlína, která zásadně zvyšuje ochranu Prahy před povodněmi, zlepšuje nakládání s dešťovými vodami a přispívá k ochraně řeky Vltavy.
Po ničivých povodních v roce 2002, které odhalily slabiny tehdejší stokové sítě v Praze, bylo rozhodnuto o realizaci rozsáhlých protipovodňových opatření podél Vltavy. Jednou z klíčových oblastí se stala i lokalita od ulice Breitfeldova až k pravému břehu řeky, kde projekt probíhal ve dvou etapách mezi lety 2008 a 2023. „Karlín patří k místům, která povodně v Praze zasáhly nejtvrději, a právě tady se ukázalo, že ohrožení nepřichází jen od Vltavy, ale i ze stokové sítě pod zemí. Proto pokračujeme v budování další retenční nádrže a posilování kanalizační infrastruktury, která pomůže lépe zvládat povodně i extrémní přívalové deště,“ říká náměstek pro oblast infrastruktury Michal Hroza.
Celkový technický návrh, který zpracovávala společnost Sterplan a.s. (dříve Hydroprojekt a.s a Sweco Hydroprojekt a.s.) vychází z generelu odvodnění hlavního města Prahy, konkrétně povodí stoky B a jeho postupných aktualizací zpracovávaný také touto společností. Zhotovitelem prací je Společnost PPO Karlín – SMP Vodohospodářské stavby a.s., člen skupiny VINCI Contruction CS a CH vodní stavby a.s. Celkové předpokládané náklady na obě etapy 361 300 512 Kč.
První etapa, dokončená v roce 2011, zahrnovala výstavbu hradidlové komory včetně protipovodňového uzávěru, části technologického centra a úpravy stávajících objektů včetně nátokové komory karlínské shybky. Druhá etapa, dokončená v roce 2023, projekt zásadně rozšířila. Došlo k navýšení kapacity hlavní stoky, výstavbě nové odlehčovací komory a modernizaci technologického zázemí. Právě retenční nádrž hraje zásadní roli při přívalových deštích – dokáže zachytit velké množství naředěných odpadních vod, které by jinak odtékaly přímo do Vltavy. Proto je také, v kontextu Nové Směrnice EU o čištění odpadních vod – směrnice Evropského parlamentu a rady EU 2024/3019 z 27. 11. 2024 o čištění městských odpadních vod (PE-CONS 85/24), potřeba takto vytvořený retenční prostor chápat jako významný krok ke zvýšení kapacity celé stokové sítě vedoucí k potřebnému omezení znečištění a celkového zatížení vodních toků způsobeného městskými odpadními vodami. Celý systém je navržen tak, aby fungoval nejen při běžných deštích, ale i při extrémních povodňových stavech. V takových situacích umožňuje bezpečně regulovat průtoky, chránit stokovou síť před zaplavením a zároveň minimalizovat dopady na okolní městské části, zejména Karlín a Holešovice. Projekt byl realizován postupně, rozdělen do 7 akcí, mimo jiné i kvůli jeho finanční a technické náročnosti a nutnosti koordinace s intenzivní výstavbou v oblasti Rohanského ostrova. „Již vybudovaná retenční nádrž Karlín představuje moderní vodohospodářské řešení, které významně přispívá k ochraně kvality vody ve Vltavě. Analýza provozních dat z roku 2024 prokázala vysokou efektivitu tohoto systému při zachycování znečištěných vod během dešťových událostí. Celkový objem zachycených vod v roce 2024 dosáhl 35 161 m³. Dosažené výsledky lze považovat za velký úspěch, který potvrzuje správnost investice do retenční infrastruktury. Retenční nádrž Karlín prokázala svou schopnost výrazně snížit množství znečišťujících látek vypouštěných do Vltavy, včetně organických látek, živin a patogenních mikroorganismů obsažených ve splaškových vodách,“ uvedl generální ředitel Pražských vodovodů a kanalizací Petr Mrkos.
V současné době probíhají práce na posledních 2 etapách celého systému. Jižní část retenční nádrže o objemu 6 000 m³ posune ochranu Prahy před povodněmi na novou úroveň a nachází se ve fázi provádění pilotových stěn-pažení pro výkop stavební jámy. Přeložka sběrače IX v ulici Šaldova zkapacitní nevyhovující stoku v úseku Sokolovská – Pobřežní výstavbou nové zděné vejčité stoky většího profilu, tato část je ve fázi schvalování dopravně-inženýrských opatření (DIO) s plánovaným zahájením prací v červnu 2026. Dokončení obou etap je plánované na duben 2028. „S pracemi v Karlíně máme velké zkušenosti. Podíleli jsme se již na první etapě protipovodňových opatření v Karlíně, které jsme úspěšně dokončili v roce 2023. Tyto zkušenosti zúročíme i v rámci této zakázky,“ sdělil za sdružení zhotovitelů Roman Hek, ředitel SMP Vodohospodářské stavby.
„Z pohledu Pražské vodohospodářské společnosti se jedná o důležitou investiční akci, která má zásadní význam nejen pro zvýšení protipovodňové ochrany Prahy, ale i pro zajištění souladu s novou evropskou legislativou v oblasti čištění městských odpadních vod. Současně jde o projekt s vysokými investičními náklady, dlouhou dobou výstavby a mimořádnými nároky nejen na kvalitní projektovou přípravu, ale i koordinaci všech investorů a dalších subjektů působících v dané oblasti, což se díky velmi dobré spolupráci všech zapojených stran daří úspěšně naplňovat,“ sdělil ředitel sekce investic liniových staveb Filip Schovánek.
Kompletně dokončená stavba PPO Karlín umožní zásadní ochranu stokové sítě a omezení vnosu znečištění do Vltavy výpustmi z odlehčovacích komor, které po dokončení stavby lze zrušit a výpusti přepojit do zkapacitněného stokového systému.