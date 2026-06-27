Mobilní kamerová věž s AI detekcí například pro zabezpečení stavenišť
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Mobilní kamerová věž s AI detekcí například pro zabezpečení stavenišť
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Je spolehlivější a až o 90 % úspornější než fyzická ostraha. Pro spolehlivé a ekonomické zabezpečení stavenišť, průmyslových areálů, odstavných ploch, polí nebo eventů. Ve verzi se solárními panely a metanolovým generátorem může fungovat i na odlehlých místech bez elektřiny.
Nová verze mobilní kamerové věže Securitas nyní využívá pokročilou multisenzorovou kameru s reproduktorem, inteligentní analýzu obrazu a nepřetržité připojení na dohledové centrum Securitas Operation Center přes mobilní datovou síť. Ve verzi se solárními panely a metanolovým generátorem může fungovat i na odlehlých místech bez elektřiny. Při aktuálních cenách může firmám ušetřit až 90 % nákladů oproti fyzické ostraze.
Vzdálený videodohled dříve známý také jako mobilní RVS
Produkt reaguje na rostoucí poptávku firem po flexibilním, rychle nasaditelném a cenově dostupném zabezpečení míst, kde klasická fyzická ostraha není efektivní, je příliš nákladná nebo nedokáže pokrýt celý prostor najednou. Mobilní kamerová věž je určena především pro staveniště, odstavné plochy, průmyslové areály, pole, sklady materiálu nebo krátkodobé akce. Securitas ji na místo přiveze, nainstaluje, napojí na dohledové centrum, po celou dobu provozu zajišťuje monitoring i technickou podporu a po ukončení pronájmu ji opět odveze. Klient tak nemusí investovat do vlastního kamerového systému, řešit instalaci, údržbu ani zajištění obsluhy.
„Mobilní kamerová věž je odpovědí na situace, kdy zákazník potřebuje chránit majetek okamžitě, spolehlivě a bez velkých vstupních investic. Díky aktuální zvýhodněné ceně jde navíc o mimořádně dostupné řešení, které dokáže nahradit nebo doplnit fyzickou ostrahu tam, kde je důležitý nepřetržitý dohled, rychlá reakce a jasná kontrola nákladů,“ říká Martina Němcová, obchodní ředitelka SECURITAS ČR.
AI detekce, kamera Axis a dohled 24/7
Nová mobilní kamerová věž je skříň s teleskopickým stožárem a pokročilou multisenzorovou kamerou Axis, která umožňuje pokrýt rozsáhlý prostor z jednoho místa. Jediná kamera se 4 uzpůsobitelnými snímači nabízí 360° dohled v perimetru s průměrem až 50 m, kvalitní obraz ve dne i v noci díky IR přísvitu a podporu analytických nástrojů založených na umělé inteligenci. Díky tomu systém automaticky rozpoznává podezřelé situace, detekuje narušitele a minimalizuje počet falešných poplachů.
Na rozdíl od běžných mobilních kamerových řešení není věž odkázána pouze na pasivní záznam. V případě narušení prostoru je poplach vyhodnocen operátorem dohledového centra Securitas Operation Center, které funguje nepřetržitě 24/7. Operátor může narušitele okamžitě oslovit prostřednictvím reproduktoru, upozornit jej, že je sledován, a vyzvat ho k opuštění prostoru. Pokud situace pokračuje, je připravena zásahová jednotka a v případě potřeby může být přivolána Policie ČR nebo další složky IZS. Právě přímé oslovení narušitele reproduktorem přináší podle zkušeností Securitas více než 99% jistotu, že prostor opustí ještě před vznikem škody.
Spolehlivá služba „od A do Z“ a bez výpadků
Důležitou výhodou nové mobilní kamerové věže je spolehlivé napájení i v lokalitách, kde není k dispozici standardní elektrická přípojka. Věž lze napájet z elektrické sítě, případně využít zcela autonomní verzi se solárními panely a methanolovým generátorem. Securitas zajišťuje také doplňování methanolu po dobu pronájmu, takže zákazník nemusí řešit provozní servis ani riziko výpadků energie.
Vím se mobilní kamerová věž Securitas odlišuje od jiných řešení, u nichž může být slabým místem právě napájení (například kvůli slabému příkonu solárních panelů v tmavých dnech), technická údržba nebo nedostatečné vyhodnocování poplachů. Securitas staví službu jako kompletní zabezpečení „od A do Z“: doprava, instalace, zprovoznění, internetové připojení v případě potřeby, monitoring SOC, připravenost zásahové jednotky, technická podpora, zpráva po incidentu i možnost klientského náhledu v aplikaci MySecuritas nebo webovém rozhraní.