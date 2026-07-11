ČHMÚ mění systém výstrah, mají být srozumitelnější a praktičtější
Nový systém usnadní rozhodování správcům komunikací
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ČHMÚ mění systém výstrah, mají být srozumitelnější a praktičtější
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Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) od začátku července mění systém výstrah. Více se zaměří na dopady nebezpečných jevů a možná rizika. Výstrahy mají být srozumitelnější a praktičtější pro občany, úřady i bezpečnostní složky, uvedl už dříve ČHMÚ.
Současný systém výstražné služby (SIVS) je založený na převážně klimatologicky stanovených kritériích, například na maximální nebo minimální teplotě nebo úhrnu srážek. Nový systém bude více zaměřený například na nasycenost půdy nebo vliv sněžení na dopravu. Mění se také struktura a pojmenování skupin jevů, na které budou výstrahy vydávány. Varování kvůli teplotám, sněhu či námraze se zjednoduší.
Výstrahy před vysokými či nízkými teplotami budou rozděleny podle dopadů. Zda ovlivňují hospodářství a infrastrukturu, nebo zdraví člověka. Právě část zaměřená na tepelný diskomfort člověka má být podle meteorologů základem rodících se plánů, které umožní pružnější a účelnou péči o ohrožené skupiny při očekávaném výskytu horkých nebo mrazových vln.
Přes zimní sezonu se současné tři kategorie sněhu, sněhová pokrývka, sněhové srážky a sněhové jevy, sloučí do jedné skupiny. Výstrahy před námrazou budou rozděleny do dvou skupin: na pozemních komunikacích a na nadzemních objektech. Stupně nebezpečí výstrah zůstanou stejné. tedy nízký – žlutý, vysoký – oranžový a extrémní – červený. Změna výstražného systému vychází z doporučení Světové meteorologické organizace.
Pro dopravu jsou klíčové skutečné dopady počasí
„Nový přístup ČHMÚ dobře odpovídá směru, kterým se ubírá i digitalizace dopravy. Pro správce komunikací nebo krizové štáby je informace o samotné teplotě nebo úhrnu srážek často až druhotná. Mnohem důležitější je vědět, jaký bude skutečný dopad na provoz. Jiná situace nastává při několika centimetrech mokrého sněhu v horských oblastech a jiná ve městě během ranní dopravní špičky. Stejně tak námraza na mostech, ve stinných úsecích nebo na místech se zvýšenou vlhkostí může představovat výrazně větší riziko než samotná informace o poklesu teplot pod nulu,“ říká Robert Knap ze společnosti VARS.
V moderních dopravních systémech lze meteorologická data propojovat s informacemi o silniční síti, intenzitě dopravy, průjezdech vozidel zimní údržby, historií nehod nebo aktuálními daty z provozu. Díky tomu bude možné mnohem lépe odhadnout, které úseky budou nejrizikovější, kde bude potřeba preventivní zásah a jaká opatření mohou nejvíce přispět k bezpečnosti provozu.
„Právě taková data může využívat také digitální platforma ViiDA, která propojuje data z různých zdrojů do jednoho přehledu pro správce komunikací. Samotná meteorologická předpověď je důležitým vstupem, skutečnou hodnotu ale přináší až ve chvíli, kdy je možné její dopady promítnout do konkrétního rozhodování. Nový systém výstrah ČHMÚ tak představuje logický krok směrem k modernímu řízení dopravy a správy dopravní infrastruktury, které je založené především na očekávaných rizicích a jejich dopadech, nikoliv pouze na samotných meteorologických hodnotách,“ dodává Robert Knap ze společnosti VARS.