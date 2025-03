TZB-info / Ceny energií a paliv / ERÚ varuje před podezřelými nabídkami na vymáhání vyúčtování či přeplatků za energie od Virtual energy

ERÚ varuje před podezřelými nabídkami na vymáhání vyúčtování či přeplatků za energie od Virtual energy

V uplynulých dnech se na Energetický regulační úřad (ERÚ) obrátili spotřebitelé se stížností na podezřelou praktiku. Kontaktuje je osoba, která jim slibuje zajistit u dodavatele Virtual energy vystavení chybějícího vyúčtování a vrácení přeplatku. Potenciální klienty navštěvuje u nich doma, a to zejména v Jihomoravském a Zlínském kraji. Za svou činnost si účtuje vysoké odměny. ERÚ před tímto podvodným jednáním varuje.

Všichni spotřebitelé, kteří kontaktovali ERÚ, popisovali v základních obrysech stejný příběh. Dotyčný jim zaklepal na dveře a sdělil: „Vím, že váš dodavatel energií Virtual energy vám řádně nevystavil vyúčtování. Zařídím, aby tak učinil. Navíc pro vás vymůžu případný přeplatek a pomohu vám od dodavatele odejít.“ Za to si ve smlouvě „o správě energií“ tato osoba účtuje odměnu ve výši několika tisíc korun. Dále údajně požaduje 30–40 % z částky vymáhaného přeplatku. Seniory, kteří u sebe neměli hotovost k zaplacení, dokonce neváhal doprovodit k bankomatu, aby si peníze mohli vybrat.

„Zarážející je už to, jak by se cizí osoba dozvěděla takto konkrétní informace o konkrétním spotřebiteli. Tedy že od svého dodavatele neobdržel vyúčtování a že by mu z něj měl plynout přeplatek. Jelikož se jedná o klienty jediného obchodníka, máme podezření na zneužití osobních údajů. Nelze rozhodně vyloučit, že popsané jednání má za cíl ‚zredukovat‘ dlužné závazky společnosti Virtual energy vůči zákazníkům,“ říká Jakub Med, ředitel sekce správních řízení ERÚ.

Na Virtual energy s.r.o. eviduje ERÚ v poslední době větší množství stížností, týkají se především neuhrazení přeplatků z vyúčtování dodávek energií. Uvedená společnost je právním pokračovatelem dodavatele ELGAS Energy, s.r.o., a ten dodavatele Lidová energie, s.r.o. Oběma těmto společnostem ERÚ zrušil licenci na obchod s elektřinou a plynem a oba zmínění dodavatelé dlužili zákazníkům vysoké částky.

ERÚ vyzývá spotřebitele, aby byli u podobných nabídek velmi obezřetní a před uzavřením jakékoli smlouvy si důkladně prověřili, s kým jednají, a pečlivě zvážili důsledky uzavření obdobné smlouvy.

Na ERÚ se s tímto problémem obrátily zatím jednotky spotřebitelů, s ohledem na závažnost praktiky ovšem úřad podá trestní oznámení. „Protože máme podezření na spáchání trestného činu, obrátíme se na policii, aby věc prošetřila. Pevně věřím, že v kombinaci s naším veřejným upozorněním se podaří zabránit tomu, aby se obětí stali další lidé,“ prohlašuje Markéta Zemanová, členka Rady ERÚ.

A co by spotřebitelé měli dělat v případě, že jim jejich dodavatel nezaslal vyúčtování a dluží jim přeplatky? „K vystavení vyúčtování je v první řadě potřeba vyzvat obchodníka. Pokud tak neučiní ani po urgenci, je možné zahájit sporné řízení na ERÚ. Nevrácený přeplatek v plné výši lze vymáhat pouze formou exekuce, nebo je možné si pohledávku odebírat po částech ze záloh, na základě tzv. úkonu započtení. Přesný postup každý najde na našem webu. Rozhodně bychom neměli věřit jakékoliv cizí osobě, že u dodavatele všechno zařídí. Tím spíš, pokud nám zazvoní u dveří!“ shrnuje Markéta Zemanová.

Problematice nevrácených přeplatků se ERÚ opakovaně věnoval, a to jak v obecné rovině, tak i z pohledu samotného vymáhání, a problematiky tzv. prodeje závodu, kdy si zákazníky koupí jiný obchodník.