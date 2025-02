TZB-info / Ceny energií a paliv / MND opět snižovaly ceny, nabízí levnější elektřinu pro nové i pro stávající zákazníky

MND opět snižovaly ceny, nabízí levnější elektřinu pro nové i pro stávající zákazníky

Přinášíme přehled nových ceníků elektřiny a plynu vydaných za uplynulý týden. Nový inovativní produkt obchodníka FONERGY kombinuje chytrý tarif pro zimu a léto. Zlevňoval i EPET nebo CENTROPOL. Máme nový portál pro přehlednější spotové ceny. Jaké jsou nyní nejvýhodnější oficiální nabídky energií ke sjednání. Ceny na burzách mírně klesly.

Nová skvělá nabídka MND Energy

Jeden z našich největších alternativních obchodníků s energiemi, společnost MND Energie, vydala nové ceníky pro dodávky elektřiny a plynu s garancí ceny až do konce června 2027 (Proud – Ceník Léto 27, Plyn – Ceník Léto 27). Ve srovnání s předchozí nabídkou se cena silové elektřiny celkem výrazně snížila o 151 Kč/MWh (bez DPH, vždy bez DPH) u nejvyužívanějšího tarifu D02d, u tarifu pro tepelná čerpadla D57d pouze o 17 a 15 Kč/MWh. Cena plynu se oproti minulému ceníku nezměnila.

Velkou výhodou pro stávající zákazníky MND je možnost zůstat u dodavatele a získat stejné cenové podmínky, jako mají nově příchozí zákazníci. Nabídka se týká zákazníků, kteří mají již splněný původní závazek. Takových společností není mnoho, na trhu je četné zastoupení dodavatelů, kteří si myslí, že své zákazníky budou mít natrvalo a dávají jim horší ceny.

„Situaci na energetickém trhu neustále sledujeme a naše ceny průběžně upravujeme tak, aby byly výhodné jak pro nové, tak stávající zákazníky. Aktuální nabídka zajištění si cen na dvě topné sezóny je tak opět dostupná jak novým, tak i našim stávajícím zákazníkům. Pro její sjednání nám mohou napsat nebo zavolat na zákaznickou linku. Využít lze i online zákaznický portál Moje MND. Nové ceníky jim přinesou klid od cen energií na dvě topné sezóny, a mohou tak svůj čas věnovat tomu, co je pro ně skutečně důležité,“ uvádí Jan Sýkora, ředitel marketingu a komunikace MND Energie a.s.

EPET také zlevňoval, hlavně elektřinu

EP Energy Trading (EPET) zveřejnil nové ceníky (FIX 12 (24) ÚNOR 25) elektřiny a plynu se závazkem a s fixní cenou na 12 nebo na 24 měsíců. Ceny komodity jsou o několik korun nižší než ceny v předchozím ceníku o 39 nebo 6 Kč/MWh (D02d), ale u proudu pro tepelná čerpadla o 50 až o 100 Kč/MWh.

Nabídka plynu obsahuje jen o 4 Kč/MWh nižší ceny než u přechozí verze. Bohužel u plynu není prostor pro výrazné snižování ceny, protože ceny na burzách jsou mnohem vyšší. Proto i dodavatel proti říjnové verzi přestal nabízet dodávky plynu na dva roky s fixní cenou.

Stejné ceníky zveřejnila i Dobrá energie, která je součástí společnosti. Jediný rozdíl je v tom, že EPET má ceníky i pro zákazníky s fotovoltaikou, kde ceny komodity jsou o 380 Kč/MWh vyšší než stejné ceníky bez fotovoltaiky. Nová nabídka je určena výhradně pro nové zákazníky, po vypršení platnosti ceníků zákazník přechází na dražší prolongační ceníky, pokud se nerozhodne jinak.

FONERGY zveřejnil novou inovativní nabídku

FONERGY přišel se dvěma novinkami. Jednak poprvé ve své dlouhé historii nabízí spotový produkt pod názvem FOTONKA s jednou nejnižších cen za zobchodování ve výši 290 Kč/MWh a jak název napovídá, produkt je určen především majitelům fotovoltaiky.

Nejdůležitější novinkou je produkt Fintovka, obchodník tímto produktem chce poskytnout zájemcům nebo těm zákazníkům, kteří měsíční fixaci již mají, větší jistotu slušné ceny i v zimě, kdy je předpoklad, že ceny energií mohou být vyšší než v letních měsících. FONERGY fixní cenu stanoví pro období mezi 1. 10. a 31. 3. následujícího roku. V letních měsících budou ceny stanoveny podle měsíčních cen na PXE. Pro ty zákazníky, kteří již měsíční fixaci mají, obchodník stanovil nižší stálý plat po dobu zimní fixace ve výši 50 Kč/MWh.

V tiskové zprávě dodavatele se uvádí: „Výhodnost nového tarifu Fintovka přehledně ukazuje následující tabulka uvádějící průměrnou cenu měsíčního tarifu Férovka na měsíc s pevnou cenou pro zimu 2024/2025. Je patrné, že u obou komodit je pro zimu výhodnější pevná cena. Na druhé straně v létě 2024 byla u elektřiny průměrná cena elektřiny za MWh včetně DPH o více než 1 000 korun výhodnější. Lze tedy předpokládat, že v létě 2025 bude situace obdobná, a právě na kombinaci měsíčního s pevným tarifem mohou zákazníci významně ušetřit. Zejména u elektřiny. Fonergy bude měsíční produkt nabízet od 1. dubna do 31. září. Od 1. října do 31. března, nabídne zákazníkům pevný tarif.“





Snaha omezit rizika spojená s dynamicky se měnícími cenami na burzách není úplně nová. Na trhu se objevil produkt, který kombinoval fixní cenu se spotovou cenou. Každá z cen zaujímala na celkové ceně komodity 50 %, což by díky fixní ceně zmírnilo dopady výkyvů spotové ceny. Tento produkt obchodník po několika měsících stáhl z nabídky.

Jiný dodavatel zase nabízí produkt, který má pevně stanovenou nejvyšší cenu, konečná cena se počítá podle spotové ceny. Když by celková roční cena byla vyšší, zákazník by měl garantovanou cenu. V případě nižší ceny by rozdíl mezi garantovanou cenou a spotovou cenou byl vyplacen jako prémie.

CENTROPOL sice zlevňoval ceny stávajícím zákazníkům, ale přesto jsou vysoké

Společnost CENTROPOL ENERGY po více než roce aktualizovala ceny pro stávající zákazníky, dodavatel snižoval ceny především u elektřiny. I přes významné zlevnění, u elektřiny až o 650 Kč/MWh a u plynu o téměř 300 Kč/MWh, jsou ceny jedny z nejvyšších na trhu. Obchodník tuto cenovou politiku zdůvodňuje nízkou spotřebou zákazníků a náročnější obsluhou takových odběrných míst. U elektřiny obchodník zlevňoval téměř dvacet produktů, vesměs se stejnými cenami.



Tab. 2: Přehled nových ceníků vydaných uplynulý týden (*** – průměrná spotová cena za 12 měsíců)

TZB-info rozšiřuje pro čtenáře nabídku informací: tentokrát máme novou aplikaci pro prezentaci spotových cen

V těchto dnech spouštíme novou aplikaci, která má za úkol více zpřehlednit současné ceny na spotovém trhu operátora trhu. Zákazník se v ní seznámí s dnešním cenovým vývojem na denním trhu. Pro větší přehled je graf ještě doplněn křivkou s průměrnými cenami za posledních 30 dní. Velmi užitečný je přehled cen na následující den po jednotlivých hodinách. Zákazník může využívat těchto grafů k lepšímu řízení spotřeby v hodinách, s příznivými cenami. Napadá mě akumulace energie v době nejnižších cen nebo její přeměna na tepelnou energii.

Ti, kteří mají rádi statistiky nebo podobné přehledy potřebují k rozhodování, jak využít spotový trh, tak jistě ocení další grafy a tabulky s přehledem spotových cen na denním trhu za posledních 30 dní, průměrné ceny za den, za měsíc, za rok v různě dlouhých časových obdobích.

Připravuje se podobný přehled cen u spotového trhu s plynem a později i patnáctiminutové ceny.

Aplikace je dostupná na adrese Energospot.cz



Ukázka grafů a tabulek v nové aplikaci Energospot.cz

Využijte nejlepších oficiálních nabídek na trhu s energiemi a budete mít klid po několik zim

Nabídka se od minulého týdne nezměnila. Nové ceníky zveřejněné uplynulý týden ve srovnání s cenami na burze jsou nízké, ale ne nejnižší. Na pořadí v tabulce mají velký vliv bonusy, které obchodníci nabízí. Obchodník, který má sice výborné ceny, ale bez prémie, se do přehledu nedostane.



Tab. 3: Přehled nejvýhodnějších nabídek ke sjednání (** – nabídka s bonusem)

Ceny energií na burzách v ČR

Ceny elektřiny i plynu od minulého týdne sice klesly, ale stále se drží na za dlouhou dobu na rekordní úrovni. Stále chybí ceny z Českomoravské komoditní burzy Kladno, kde začátek roku není vhodný ke sjednávání kontraktů.