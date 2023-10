TZB-info / Ceny energií a paliv / MND nabízí výkup elektřiny z domácí fotovoltaiky a investují do vlastních obnovitelných zdrojů

MND nabízí výkup elektřiny z domácí fotovoltaiky a investují do vlastních obnovitelných zdrojů

MND připravily zákazníkům z řad domácností jednoduchý a férový výkup elektřiny z fotovoltaiky. Takzvaný Solární účet připisuje 2 000 korun za 1 MWh včetně DPH. Skupina MND zároveň dokončuje výstavbu fotovoltaické elektrárny na jihu Moravy a akvizici další v Orlové u Ostravy. Celkově tak přidává skoro 10 MWp z obnovitelných zdrojů.

Solární účet umožní zákazníkům MND z řad domácností prodej elektřiny z fotovoltaiky do 50 kW za aktuální cenu 2 000 Kč za MWh vč. DPH a s jednoduchou smlouvou na dobu neurčitou. Za vedení Solárního účtu uhradí zákazníci bez ohledu na objem výkupu měsíční platbu ve výši 60 Kč včetně DPH. Solární účet mohou zákazníci MND kombinovat s jakýmkoliv ceníkem na dodávku elektřiny od MND. Stav tohoto účtu si pak mohou zákazníci pohodlně kontrolovat na portálu Moje MND, kde kromě aktuálního zůstatku v korunách uvidí i množství vykoupené elektřiny. Získané prostředky z výkupu mohou zákazníci elegantně využít na snížení svých vlastních nákladů na elektřinu v rámci vyúčtování.

Jaké solární účet MND přináší výhody oproti jiným způsobům výkupu na českém trhu? Dozvíte se ve videu.

„Klíčové výhody výkupu elektřiny z fotovoltaiky, resp. Solárního účtu od MND jsou pro zákazníky jednoduchost sjednání, dopředu známá cena a srozumitelná smlouva na dobu neurčitou,“ popisuje Milan Duba, výkonný ředitel společnosti MND Energie.

Solární účet si mohou noví zákazníci u MND sjednat v jednom kroku spolu se smlouvou o sdružených službách dodávky elektřiny online na www.mnd.cz nebo telefonicky na zákaznické lince 800 400 500. Stávající zákazníci si budou moci Solární účet sjednat následně přes zákaznický portál Moje MND. Produkt je určen pro domácnosti, které vlastní fotovoltaickou elektrárnu s instalovaným výkonem do 50 kW provozovanou bez licence a s provozovatelem distribuční soustavy mají ujednánu možnost přetoků přebytečné elektřiny do sítě.

Dvě nové fotovoltaické elektrárny

Na projekty v oblasti obnovitelných zdrojů se soustředí i výrobní část MND. Skupina právě dokončila akvizici nové fotovoltaické elektrárny v Orlové u Ostravy s výkonem 7 MWp. V nejbližší době by měla začít dodávat energii i další elektrárna Mušov na jižní Moravě. Tvoří ji celkem 5 640 panelů na ploše dvou hektarů. Celkový instalovaný výkon je 2,65 MWp.

Zajímavostí je, že během přípravných prací archeologové na místě objevili desítky hrobů Langobardů z 6. století. MND věnovaly na průzkum 400 tisíc a díky tomu pracovníci z Archeologického ústavu AV ČR v Brně odhalili šperky, mince a další předměty elit pohřbených v době stěhování národů.

„Naše fotovoltaické projekty by měly na konci tohoto roku dosáhnout instalovaný výkon 11 MWp. To znamená, že budeme na 70 procentech našeho závazku pokrýt do roku 2025 vyrábět minimálně celou spotřebu elektrické energie skupiny MND z vlastních obnovitelných zdrojů,“ popsala ředitelka divize Energy MND Jana Hamršmídová.