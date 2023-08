TZB-info / Ceny energií a paliv / Společnost innogy zlevňuje základní produkt, výrazně pod veřejný slib

Společnost innogy zlevňuje základní produkt, výrazně pod veřejný slib

České teplo opouští pozici jednoho z nejlevnějších dodavatelů, Slovenský plynárenský podnik opět zlevňuje kompletně své produkty, MND začíná vykupovat elektřinu z fotovoltaiky. Uvádíme doporučené ceny elektřiny a plynu na tento týden, nad které by zákazníci již neměli jít.

Centropol doplňuje nabídku elektřiny o produkty, které lze objednat pouze online a dále spravovat pouze elektronickou formou. Jedná se o produktovou řadu BEZ ZÁVAZKU ONLINE PRO ZAČÁTEK. Jak název napovídá, zákazník se nemusí k ničemu zavazovat a může kdykoliv odejít. FIXNĚ ONLINE PRO ZAČÁTEK na 1 rok je zase se závazkem na jeden rok s fixní cenou. Oproti podobným nabídkám bez komunikace online obchodník účtuje nižší stálý plat (90 Kč/měsíc) a také snížil cenu komodity zhruba o 100 Kč/MWh bez DPH u distribuční sazby D02d.

Podobné varianty obchodník zavádí i u plynu, proti předchozím produktovým řadám s označením (PRO ZAČÁTEK) se jedná o výraznější zlevnění.

Teplárny Brno prodloužily nabídku elektřiny a plynu s fixní cenou do konce příštího roku, produkt lze nově sjednat do konce srpna. Zajímavé na tom je fakt, že obchodník neprodloužil poslední vydanou nabídku z 1. 6., která je výrazně levnější, ale nyní prodloužená nabídka je z 1. 5. a je výrazně dražší.

České teplo mění obchodní strategii, již nebude tím levným dodavatelem, ale z levného se stává velmi drahý subjekt na trhu. Obchodník vydal nové akviziční ceníky s cenami málo pod stropem. Pro stávající zákazníky se ceny zatím nemění. Vypadá to, jako kdyby obchodník opustil snahu získávat nové zákazníky levnějšími energiemi. Vždycky jsem měl zato, že jednou vybraná obchodní strategie se nemá měnit, to většinou nefunguje dobře, leda že by obchodník nechtěl ukončit prodej energií.

Slovenský plynárenský podnik (SPP) aktualizoval své nabídky na dodávku plynu, od 1. 9. 2023 obchodník nabízí ještě levnější produkty o 50 až 100 Kč/MWh proti aktuálnímu produktu. Jedná se o ceníky s klesající cenou každých 12 měsíců. V jeho portfoliu jsou tři ceníky spojené se smlouvami na jeden až tři roky. Nabídka má jeden háček, termín platnosti až od 1. 1. 2024, uzavřít smlouvu na tento produkt lze ale hned.

SPD uplynulý týden neměnil ceníky jen u plynu, ale rovněž u elektřiny. Oproti stávajícím ceníkům dále zlevňoval, například u nejpoužívanější distribuční sazby D02d cena klesá až o 200 Kč/MWh, žádná cena nepřesahuje 4 000 Kč/MWh.

Moravské naftové doly (MND) zveřejnily produkt Solární účet – domácnosti, o který mohou nově zažádat zákazníci obchodníka, kteří mají na odběrném místě fotovoltaickou elektrárnu a sjednali si s provozovatelem distribuční soustavy přetok do distribuční sítě. Výkupní cena je stanovena na 2 000 Kč/MWh, stálý plat za vedení Solárního účtu je stanoven na 50 Kč/měsíc.

Nové ceny produktu FIX na měsíc září publikoval obchodník Eneka, která za základ pro stanovení ceny na následující měsíc bere cenu na burze pro následující měsíc, vždy 15. dne předcházejícího měsíce. V porovnání s měsícem srpen je cena vyšší.

Nejvýznamnější novinkou uplynulého týdne je rozhodně snížení cen plynu standardního ceníku Standard oproti poslední verzi, platné od 1. 11. 2022. Cena jde i pod Veřejný příslib ze 7. 2. 2023. Oproti ceně ve zveřejněném příslibu je cena ještě o 250 Kč/MWh nižší při spotřebě 20 MWh za rok. Pokud by měl trh fungovat správně, tak by ostatní dodavatelé na tuto výzvu zareagovat a upravit svoje základní ceníky. Uvidíme, jaké budou reakce a kolik jich bude.

„V letošním roce zlevňujeme plyn už podruhé. Plníme slib, který jsme dali našim zákazníkům v průběhu roku a pozitivní cenové efekty z klesajících nákupních cen na evropských velkoobchodních trzích promítáme našim zákazníkům do jejich koncových cen za komoditu. Vůči cenovému stropu je nová cena o téměř pětinu nižší a měsíční náklady na vytápění průměrného domu klesnou o skoro sedm set korun,“ uvedl David Konvalina, ředitel maloobchodu innogy.



Tab. 1: Přehled novinek za uplynulý týden, stav k 18. 8. 2023 Tab. 1: Přehled novinek za uplynulý týden, stav k 18. 8. 2023



Tab. 2: Přehled novinek za uplynulý týden, stav k 18. 8. 2023 Tab. 2: Přehled novinek za uplynulý týden, stav k 18. 8. 2023

Ve druhém čtvrtletí spotřeba elektřiny a její výroba u nás nadále klesala, spotřeba plynu klesala též

V Česku se ve druhém čtvrtletí vyrobilo o 13 % elektřiny méně, největší pokles byl zaznamenám u parních a jaderných elektráren. Naopak více se vyrobilo u větrných (+35,2 %) a přečerpávajících (+27,6 %). Historický rekord byl zaznamenám v přeshraničním saldu, kdy import přesáhl export o 76,9 Gwh.

Spotřeba se snížila hlavně u kategorie podnikatelů v hladině nízkého napětí (−9,4 %) a u velkoodběratelů na hladině vysokého napětí (−6,4 %). Spotřeba domácností se snížila pouze o 1,4 %. Uvedená fakta byla publikována v aktuální zprávě o provozu elektrizační soustavy, kterou vydává regulátor.

Spotřeba zemního plynu v České republice v meziročním porovnání klesá nepřetržitě již od ledna 2022. Ve druhém čtvrtletí tohoto roku činil meziroční pokles téměř 8 % a spotřeba očištěná o teplotní vlivy klesla dokonce o více než desetinu. Vyplývá to ze Zprávy o provozu plynárenské soustavy ČR, kterou aktuálně uveřejnil ERÚ.

Česká republika ve druhém čtvrtletí tohoto roku spotřebovala 1,289 mld. m3 zemního plynu. V meziročním porovnání tak skutečná spotřeba ve druhém kvartálu klesla o 7,7 %, nejvíce v dubnu, o 9,7 %.

V kategorii velkoodběratelů klesla meziročně spotřeba o 10,1 %, u středního odběru o 6,9 %, u maloodběratelů o 6,4 %. Domácnosti oproti loňsku spotřebu snížily o necelá tři procenta (−2,9 %). Relativně nízký meziroční pokles je u nich ale způsobený především nízkou srovnávací základnou z minulého roku, protože domácnosti již v loňském druhém čtvrtletí snížily svou spotřebu meziročně téměř o třetinu.

Jaká je ještě výhodná cena elektřiny a plynu pro domácnosti a doporučené nabídky

Jaká je ještě slušná cena, za kterou byste si nakoupili elektřinu nebo plyn pro domácnosti? K tomuto odstavci mne inspirovala prohlášení velkých dodavatelů, třeba že nikdo po konci zastropování nezůstane na vyšší ceně, než je strop. Mně takové prohlášení připadá jako velmi matoucí a manipulující s myšlením lidí. Na mě to působí tak, že ceny nad stropem jsou obrovské, že nás před nimi stát vlastně chrání, ale když dodavatel vydá ceník pouze několik korun pod, tak získá velmi levnou energii a zbaví se starostí, kde získat ještě levnější.

Od uplynulého týdne a vzhledem k novým nabídkám na trhu pro domácnosti by nabídnutá cena dodavatelem i pro stávající zákazníky měla být méně jak 4 200 Kč/MWh a v případě plynu by cena měla být nižší než 2 100 Kč/MWh bez DPH.

Nejvýhodnější nabídky na trhu

Jedinou změnou proti předešlému týdnu byl odchod Českého tepla z dlouhodobých předních pozic, pro zákazníky, kteří byli zlákáni cenou a doporučovací tabulkou, jinak se s nízkou cenou nic nemění, jen je potřeba vědět, že v případě dalšího zdražování je potřeba ještě jednou změnit dodavatele. Ostatní vše zůstává při starém, novinky z uplynulého týdne jsou podstatně dražší a tuto tabulku neovlivní. Rovněž neovlivní tabulku měsíční fixní ceny podle burzy na měsíc září, protože kvůli zdražování na burze jsou vyšší než ceny v srpnu.



Tab. 3: Přehled nejvýhodnějších nabídek na dodávky elektřiny a plynu na trhu pro domácnosti, stav k 18. 8. 2023 Tab. 3: Přehled nejvýhodnějších nabídek na dodávky elektřiny a plynu na trhu pro domácnosti, stav k 18. 8. 2023

Ceny elektřiny a plynu na burzách v ČR mírně rostou

Ceny komodit na měsíc a roky dopředu mírně rostou, na spotovém trhu rostou rychleji. Z událostí, které růst cen ovlivňují, to jsou zejména stávky v Austrálii a vysoké teplo na jihu Francie a s tím související odstavování jaderných reaktorů kvůli chlazení.