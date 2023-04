TZB-info / Ceny energií a paliv / ARMEX ENERGY slaví 18 let na trhu. Výročí připomíná soutěží pro nové i stávající zákazníky

Dodavatel elektřiny a zemního plynu ARMEX ENERGY si v těchto dnech připomíná 18 let od svého založení. Původně lokální poskytovatel se postupem času rozrostl do celorepublikové působnosti a dodává energie do téměř 80 000 odběrných míst. ARMEX dlouhodobě roste a plánuje další inovativní projekty.