ARMEX ENERGY razantně snižuje ceny. Získat je mohou jak noví, tak stávající zákazníci

Dodavatel energií ARMEX ENERGY připravil pro nové i stávající zákazníky nový, tříletý produkt, který výrazně prolamuje vládní cenový strop za energie. Novinka nabízí výhodné podmínky pro odběr elektřiny a zemního plynu s každoročním snížením ceny, ke kterému dojde vždy začátkem kalendářního roku 2024, 2025 a také v roce 2026.





ARMEX ENERGY letos zlevňoval jako jeden z prvních dodavatelů a s novými produkty přináší odběratelům jistotu dalších úspor. „V případě zemního plynu klesá naše cena postupně z 2 050 Kč za MWh v tomto roce na cílových 1 450 Kč/MWh, platných od ledna 2026. Prolamujeme tak magickou hranici 1 500 Kč/MWh. To přináší zákazníkům, kteří zemním plynem topí a mají spotřebu kolem 20 MWh/rok, cílovou úsporu přes 20 tisíc Kč ročně,“ dodává na příkladu Otoupalík.





Snížení ceny přináší ARMEX také v případě elektřiny. Tam cena klesá postupně z 4 590 Kč za MWh až na 3 790 Kč/MWh v roce 2026. I zde tak snižuje ARMEX cenu výrazně pod úroveň vládních stropů.

Produkt je určen nejen pro domácnosti, ale také pro menší podnikatele, obce a města se spotřebou do 63 MWh, byť u firem je cena mírně odlišná. I zde ale dochází k jejímu každoročnímu snižování výrazně pod cenový strop.

ARMEX ENERGY tak potvrzuje svoji pozici silného hráče, který dokáže rychle reagovat na aktuální vývoj cen na trhu s energiemi. „Věříme, že se náš nový produkt stane jedním z nejoblíbenějších v nabídce. Rozhodli jsme se také, že na něj budou moci přejít všichni naši zákazníci, kteří o něj projeví zájem,“ doplňuje David Otoupalík. Noví zákazníci jej mohou sjednat přímo na webu www.armexenergy.cz/smlouva, případně u některého z padesáti energetických specialistů, kteří se společností dlouhodobě spolupracují.

Dodavatel elektřiny a zemního plynu ARMEX ENERGY ve 2. kvartále letošního roku slaví 18 let od svého založení. Při této příležitosti probíhá kampaň, která umožňuje všem zákazníkům získat zajímavé odměny a hodnotné poukazy na úsporné spotřebiče. Původně lokální poskytovatel postupem času rozšířil svou působnost do celé republiky a nyní dodává energie do téměř 80 tisíc odběrných míst.