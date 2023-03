TZB-info / Ceny energií a paliv / Dodavatel ARMEX ENERGY má za sebou úspěšný rok. Rostl v počtu odběratelů elektřiny i plynu

Tuzemská energetika má za sebou další náročný rok. Obavy z přerušení přísunu plynu do Evropy ve spojení s konfliktem na Ukrajině vyhnaly ceny energií na historická maxima. Situace byla složitá nejen pro domácnosti, ale také pro dodavatele energií. V loňském roce jich ukončila svoji činnost zhruba téměř pětina z nich. Nyní se již zdá, že to nejhorší je za námi. Teplá zima spolu se snížením spotřeby domácností i firem dávají naději na dostatek energií nejméně do konce letošní topné sezóny.