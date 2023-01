TZB-info / Ceny energií a paliv / Zastropování cen elektřiny a plynu není automatické: Kdo musí odeslat prohlášení?

Zastropování cen elektřiny a plynu není automatické: Kdo musí odeslat prohlášení?

Očekáváte, že Vaše společnost nebo instituce má od 1. 1. 2023 zastropované ceny elektřiny a plynu? Potom byste měli zpozornět – možná že i vás se týká povinnost odevzdat obchodníkovi s elektřinou nebo plynem formulářové prohlášení, jinak nadále budete za elektřinu a plyn platit nezastropované ceny. Prohlášení je potřeba odevzdat do 16. 1. 2023.

Prohlášení nemusí odevzdávat každý – některé skupiny zákazníků mají cenu zastropovanou automaticky. U elektřiny jde o tyto tři kategorie zákazníků:

Spotřebitelé, tedy fyzické osoby, které mají smlouvu s obchodníkem s elektřinou mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání. Zákazníci s odběrným místem připojeným na hladině nízkého napětí. Úřady, státní podniky, sportovní organizace a někteří další veřejní zadavatelé – k tomu podrobněji níže.

Cenu plynu budou mít automaticky zastropovanou:

Zákazníci kategorie domácnost nebo maloodběratel, tedy s roční spotřebou do 630 MWh. Úřady, státní podniky, sportovní organizace a někteří další veřejní zadavatelé – k tomu podrobněji níže.

Kdo musí prohlášení podat?

Prohlášení je podmínkou zastropovaných cen elektřiny a plynu u zákazníků, kteří jsou podnikateli a u zákazníků z řad veřejného sektoru, provozovatelů veřejných služeb nebo právnických osob ovládaných státem, krajem nebo obcí, pokud v případě dodávky elektřiny jsou připojeni k distribuční soustavě na hladině vysokého nebo velmi vysokého napětí, v případě dodávek plynu jsou zařazeni do kategorie střední odběratel nebo velkoodběratel.

Z řad veřejného sektoru musí prohlášení (samostatně pro každé odběrné místo) odevzdat tito zákazníci:

veřejní zadavatelé podle zákona o zadávání veřejných zakázek (právnické osoby založené nebo zřízené za účelem uspokojování potřeb veřejného zájmu, které nemají průmyslovou nebo obchodní povahu 1 ) s kódem institucionálního sektoru 11001 – veřejné podniky nefinanční (jejich seznam je uveden na internetových stránkách Ministerstva financí), nebo jejichž akcionářem nebo společníkem je pouze Česká republika, kraj nebo obec.

) školy a školská zařízení

poskytovatelé zdravotních služeb

poskytovatelé sociálních služeb

provozovatelé vodovodů a kanalizací

poskytovatelé veřejných kulturních služeb podle zákona o některých druzích podpory kultury, kteří jsou zpravodajskou jednotkou podle zákona o státní statistické službě.2

U škol, zdravotních, sociálních a kulturních institucí a provozovatelů vodovodů a kanalizací je podmínkou, že v odběrném místě odebrali za období od 1. 7. 2021 do 30. 6. 2022 elektřinu či plyn nejméně z 80 % souhrnně pro výkon této činnosti nebo poskytování služby.

Kdo prohlášení odevzdávat nemusí?

Prohlášení odevzdávat nemusí tyto kategorie zákazníků:

veřejní zadavatelé podle zákona o zadávání veřejných zakázek, kteří jsou v registru ekonomických subjektů podle zákona o státní statistické službě zařazeni do klasifikace s kódem institucionálního sektoru začínajícím na 13 (vládní instituce). 3, 4 Kategorie „vládní instituce“ v sobě zahrnuje jak orgány státní správy a místní samosprávy, tak i jimi zřizované příspěvkové organizace a některé další jimi ovládané právnické osoby. V případě pochybností lze nahlédnout do Registru ekonomických subjektů Českého statistického úřadu (https://apl.czso.cz/res/), kde se po zadání názvu nebo identifikačního čísla subjektu jeho kód institucionálního sektoru zobrazí.

státní podniky

sportovní organizace zapsané v rejstříku sportovních organizací

zákazníci odebírající elektřinu pro napájení elektrické trakce pro drážní dopravu

Kód institucionálního sektoru 13xxx má řada právnických osob, které současně spadají pod některou z kategorií, které prohlášení podat musí (školy, provozovatelé zdravotních, sociálních a kulturních služeb). V takovém případě doporučujeme příslušné prohlášení podat, protože ustanovení, podle kterých je podání nutné podat, mohou mít přednost na základě zásady lex specialis derogat legi generali (zvláštní úprava má přednost před normou obecnější).

Jak je to se zastropováním u podnikatelů?

Je-li podnikatel k distribuční soustavě elektříny připojen na hladině nízkého napětí a u plynu jde o maloodběratele (tedy s roční spotřebou do 630 MWh), vztahuje se zastropování na celý odběr. V jiných případech se zastropované ceny vztahují pouze na 80 % nejvyšší měsíční hodnoty odběru elektřiny a plynu v odběrném místě, která se stanoví jako nejvyšší hodnota ze skutečných měsíčních hodnot odběru v odběrném místě v celém kalendářním měsíci, který se označením shoduje s kalendářním měsícem, za který se nejvyšší měsíční hodnota odběru stanoví, za období od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2022, nebo období kratší, pokud nejsou u operátora trhu evidované skutečné hodnoty odběrů za celé toto období.

Pokud držitel licence na výrobu tepelné energie spotřebovává plyn na výrobu tepelné energie na vytápění a přípravu teplé užitkové vody dodávané do rozvodné sítě, vztahuje se zastropovaná cena také na dodávky plynu spotřebované na tuto výrobu. Stejné pravidlo se vztahuje i na jiné odběratele plynu v odběrném místě, ve kterém je instalována domovní kotelna nebo zdroj tepelné energie pro výrobu tepelné energie pro jeden objekt jednoho zákazníka, včetně poměrné části technologické vlastní spotřeby a ztrát. Tito zákazníci musí jednorázově odevzdat prohlášení a každý měsíc odevzdávat výkaz výrobce tepelné energie, který slouží k určení poměrné části dodávky plynu spotřebovaného na výrobu tepelné energie na vytápění a přípravu teplé užitkové vody, a to vždy do pátého dne následujícího měsíce.

Jak prohlášení podat?

Umožňuje-li obchodník s elektřinou či plynem zákazníkům prohlášení podat prostřednictvím zákaznického portálu, je zákazník povinen tento elektronický systém použít.

Pokud obchodník takový elektronický systém neprovozuje, poskytne zákazník obchodníkovi stanovené informace prostřednictvím datové schránky nebo v podobě datové zprávy podepsané alespoň uznávaným elektronickým podpisem a poskytnuté na elektronický kontakt, který pro účel poskytnutí stanovených informací obchodník s elektřinou nebo plynem zřídí a uveřejní na svých internetových stránkách, jinak v listinné podobě doručené na adresu sídla obchodníka s elektřinou nebo plynem nebo na adresu pro doručování uveřejněnou na jeho internetových stránkách.5

Pro některé největší obchodníky uvádíme postup v tabulce:

ČEZ ESCO Prohlášení se podávají prostřednictvím ESCO Portálu E.ON Energie Prohlášení se podávají prostřednictvím formuláře na https://www.eon.cz/firemni-zakaznici/zakaznicka-pece/fakturace-a-zalohy/zastropovani-cen-energii/ innogy Prostřednictvím zákaznického internetového portálu innogy24 v menu CENOVÝ STROP Pražská energetika Prostřednictvím kontaktů uvedených na https://www.pre.cz/cs/velkoodberatele/kontakty/ Pražská plynárenská Vyplněná prohlášení zákazníka zasílejte na e-mail so.vo@ppas.cz. Do předmětu e-mailu napište Prohlášení zákazníka – název Vaší společnosti a IČ.

Odevzdá-li zákazník prohlášení do 16. 1. 2023, bude se na něj zastropování cen vztahovat už od 1. 1. 2023.6 Odevzdá-li prohlášení později, bude se na něj zastropování cen vztahovat až od měsíce následujícího po odevzdání prohlášení.7

