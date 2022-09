TZB-info / Ceny energií a paliv / Zastropování cen, situace zákazníků a dodavatelů a úspora snižováním teploty v místnostech

Zastropování cen, situace zákazníků a dodavatelů a úspora snižováním teploty v místnostech

V živém vysílání estav.tv téma teploty v místnostech probereme s prof.Ing. Jiřím Baštou, Ph.D. v pondělí 19.9. ve 12.15. Šéf Pražské plynárenské Martin Pacovský se vyjadřuje k zastropování cen. A ceny budou v našem živém vysílání ve čtvrtek 22.9. v 11.45 s Ing. Janem Schindlerem, analytikem Kalkulátoru cen energií TZB-info.

Zastropování cen ukončilo nejistotu pouze pro zákazníky

„Zastropování cen ukončilo nejistotu pro zákazníky, pro nás ale trvá, protože úplně nevíme, jak bude vypadat kompenzační mechanismus. Nápad na státního obchodníka s energiemi je pro mě zatím černá skříňka. Vidím totiž velké riziko, že se to administrativně nedá zvládnout,” říká šéf Pražské plynárenské Martin Pacovský.

Strop 6 Kč u silové elektřiny a 3 Kč/kWh u plynu pro domácnosti a živnostníky, pro firmy podpora z dotačních programů

Úspory jsou nutnost, zastropování vygeneruje dluh ČR, který bude třeba splatit

"Každá domácnost je trochu jiná, ale důležité je, že si každý může spočítat, kolik bude platit za plyn a za elektřinu. Doporučuji všem na základě předchozích faktur ten odhad udělat, aby lidé věděli, kolik budou platit," říká Martin Pacovský.

Pokud se prezentuje, kolik domácnosti ušetří, musíme si uvědomit, že jde o úsporu v porovnání s tím, kolik by lidé platili, pokud by strop nebyl. "Strop omezil mnohonásobky, které hrozily, nicméně všichni mají energie výrazně dražší. Vláda v prohlášení uvedla, že stát bude zastropování stát 130 miliard, vychází to z nějakého odhadu ceny komodit, ale klidně to může být více. Nikdo z nás v tuto chvíli neví, kolik bude skutečná cena energií. Klidně to může být 200 nebo 250 miliard Kč," komentuje cenu zastropování Martin Pacovský.

Vláda v prohlášení uvedla, že bude komenzovat ztráty, které vzniknou dodavatelům energií, protože budou některým zákazníkům dodávat pod cenou. Na tuto vyhlášku se čeká. A v tuto chvíli se tedy čeká i na jasné podmínky, zda se budou kompenzace dodavatelům vyplácet zpětně, nebo formou nějakých záloh s vyúčtováním.

Rozhovor o cenách energií připravujeme v živém vysílání na estav.tv ve čtvrtek 22.9. od 11.45 hod. Ceny rozebereme s Ing. Janem Schindlerem, analytikem Kalkulátoru cen energií TZB-info

"Vláda má jasnou strategii pomoci zákazníkům. Mechanismus pomoci dodavatelům je velmi složitý, protože někteří mají nakoupeno dopředu a dlouhodobé kontrakty budou hrát velkou roli, matematika kolem toho bude hodně složitá," říká Pacovský, podle kterého není jednoznačně možno říci, že řešení přichází pozdě. Možná vše mohlo být o měsíc dříve, ale situace na energetickém trhu je opravdu velmi obtížná.

"U Pražské plynárenské končí fixace každý rok u cca 20 % zákazníků. Nejdelší fixace byly 3 roky. tedy 20 % končí fixace letos, 40-60 % fixace zůstane," uvádí Pacovský a doplňuje, že "státní obchodník s energiemi je zatím černá skříňka. Jedná se o nákup pro státní instituce a je podle něj nereálné během 2 měsíců převést tyto zákazníky na nějakou třetí firmu, byť třeba státní. Nejde jen o to vymyslet obchodníka, ale musí se změnit smlouvy všech nemocnic, škol, školek, obecních úřadů atd. A to jsou možná desetitisíce odběrných míst, se kterými je třeba odepsat novou smlouvu, dodatek ke smlouvě. je vysoké riziko, že se to nedá administrativně zvládnout. Ale diskuse o státním obchodníkovi mezi dodavateli a vládou ještě nebyla. Není jasný řetězec, zda státní obchodník bude dodávat přímo zákazníkům, nebo bude dodávat nám pro tyto zákazníky. Ale smluvní vztahy budou přecházet, nebyl bych úplně tragický."

Zastropování cen způsobí zamrznutí trhu. Žádný z obchodníků nebude mít důvod zdražovat ani zlevňovat. Po tuto dobu se nelze bavit o volném trhu.

65 % plynu v Praze již pochází z Norska. Plyn kupujeme před německé velkoobchodníky, ti nesdělují původ plynu. Podle analýzy spalného tepla jsme ale schopni určit původ plynu.

Kdo má nakoupeno na dlouhé kontrakty dopředu, tak ten je schopen přestát situaci jak z hlediska finanční stability, tak cashflow. Pak jsou tu obchodníci, kteří více méně kopírují princip Bohemia Energy, kteří nakupují na spotovém trhu a tím vykrývají poptávku zákazníků. Těm kompenzace hrají do karet, své riziko přenesou na stát.

Dodavatelé čekají na stanovisko, jak se bude dokládat výše kompenzace. Doložit to věrohodně nebude jednoduché.

Snižování teploty v budovách

Vybrané další informace z rozhovoru:V rozhovoru také zazněl obecně apel na nutnost úspor a také poznámka ke snížení teplot v místnostech, jako k jednomu z kroků v rámci úsporných opatření:

„Není to žádná věda. Snížení teploty v místnosti o dva stupně pomůže snížit spotřebu až o 15 procent. Pořád mám ale pocit, že se o tom málo mluví,” říká šéf Pražské plynárenské Martin Pacovský.

Rozhovor na toto téma snižování teploty v budovách si můžete poslechnout v pondělí ve 12.15 hod. Hostem na estav.tv bude prof.Ing. Jiří Bašta, Ph.D. z Ústavu TZB Fakulty strojní ČVUT a vedoucí sekce vytápění Společnosti pro techniku prostředí.