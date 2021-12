TZB-info / Ceny energií a paliv / Jaké drama nás čeká s energiemi v příštím roce?

Jaké drama nás čeká s energiemi v příštím roce?

Jinak klidným a v mnoha ohledech až nudným trhem s energiemi letošní rok pořádně otřásl. A to až tak, že souběh všech krizových faktorů nepředpokládal nikdo ze slovutných energetických expertů. Co můžeme čekat, že se bude dít dál?

To, co nyní prožíváme na trhu s energiemi, můžeme směle nazvat historickým momentem. Raketový růst cen obou komodit – jak plynu, tak elektřiny – byl letos naprosto bezprecedentní a každý z nás v nadcházejícím roce pocítí jeho dopad na rodinný i firemní rozpočet.

Navíc nejenže skokově zdražila elektřina a plyn, ale mírně zdražují i státem regulované složky za distribuci a daně. A pochopitelně se zvyšují i provozní náklady energetických firem. To zase kvůli všeobecnému zdražování, od mezd přes pohonné hmoty až po každou kancelářskou sponku.

K optické hrůzostrašnosti nárůstu cen energií přispělo i to, že se k němu ceny odrazily z historicky nejnižších hodnot.

Musíme si zvyknout, že energie nás v budoucnu budou stát víc, ale na druhou stranu by to mělo být méně než v roce, který nás právě čeká. Rok 2022 bude rokem kulminace – vyvrcholení – cen energií, jež budou následně pozvolna klesat, ale na hodnoty z roku 2020 či první poloviny roku 2021 už se pravděpodobně nikdy nevrátí.

Proč?

Evropa je závislá na dovozu plynu, ropy a vstupech pro výrobu elektřiny. Celosvětově roste poptávka po energetických zdrojích, a Evropa tak musí zaplatit víc, aby energetické vstupy vůbec nakoupila – kvůli rostoucí spotřebě zejména v Asii tento trend vydrží dlouhodobě. Zelená politika na jedné straně vytlačuje nejlevnější zdroje energie a na druhé zvyšuje poptávku po elektřině – je pravděpodobné, že tento trend přetrvá. Můžeme jen doufat, že bude alespoň lépe řízen v čase, protože platí, že rychlý přechod na zelené zdroje = dražší přechod na zelené zdroje. Regulované ceny půjdou dále nahoru. Růst budou náklady na budování nových přenosových sítí, které zvládnou kolísavou produkci zelené elektřiny. Na záložní zdroje, které budou fungovat, i když sluníčko nebude svítit a vítr foukat, i náklady na dotování staveb nových jaderných elektráren. Rostoucí spotřeba elektřiny – důraz na přechod od fosilních strojů k elektrickým se bude dále zvyšovat. A nejde jen o automobily, tlak na ekologizaci provozu je zřejmý i v odvětví průmyslu.

Tyto hlavní světové trendy platí již několik let a zatím to vypadá, že budou platit dlouhodobě. Dokonce ani jednotlivé státy nemohou tyto změny ovlivnit, protože nejsou schopny změnit chování velkých světových hráčů, kteří tyto trendy nastavují.

Jediné, co můžeme jako jednotlivci udělat, je to, že si zkontrolujeme, zda zbytečně nepřeplácíme na jediné věci, která je ovlivnitelná naším výběrem, a tou je marže dodavatele energií.

To platilo před krizí, během krize a zcela jistě to bude platit i po krizi, protože rozdíly v nákladech a požadované míře zisku, které dodavatelé přenáší na své zákazníky, tu s námi budou stále. Proto se víc než kdy jindy vyplatí vybírat chytře toho, kdo funguje bez nákladné režie, kterou by na vás přenesl.

