TZB-info / Ceny energií a paliv / Čím víc ceníků, tím lepší dodavatel energií? Většinou je to naopak

Čím víc ceníků, tím lepší dodavatel energií? Většinou je to naopak

Nevyznáte se v desítkách ceníků dodavatelů energií? Řešení je jednoduché: vyberte si takového, která má jeden dobrý ceník.

Situace na trhu s plynem a elektřinou je teď docela dramatická. Ceny letí nahoru, někteří dodavatelé krachují, jiní zdražili už letos a další připravují zdražování na příští rok. Pro české domácnosti to bude citelné a bolestivé. Spotřebitelé jsou zahnaní do kouta, což vytváří bohužel ideální klima pro to, aby člověk ze strachu ze vysokých účtů za energie kývnul na nějakou nevýhodnou nabídku šikovně nabídnutou dodavatelem. A velké množství složitých ceníků, ve kterých se zákazník těžko vyzná, tomu celé situaci moc nepomáhá.

V době, kdy všichni dodavatelé plošně zdražují je opravdu složité vyznat se v cenách energií a mít přehled, jaká cena se nás vlastně týká, zejména pokud má dodavatel různých ceníků hned několik. Na českém trhu existují dokonce takoví, kteří jich mají desítky. Zákazník pak snadno ztratí přehled, který ceník platí pro něj a může se třeba stát, že bude platit mnohem víc, než našel třeba na internetových stránkách dodavatele v aktuální nabídce.

Pozor na speciální nabídky

Další kapitolou jsou různé časově omezené individuální nabídky, s nimiž se v poslední době také roztrhl pytel. Dodavatelé je používají jako vábničku, na kterou chtějí nalákat nové klienty. Často se ale stane, že když časově omezená nabídka doběhne, spadne klient do ceníku výrazně dražšího a poskytnutou slevu zaplatí i s úroky v dlouhodobě vysokých cenách. Navíc jak je vidět v posledních dnech, speciální nabídky mohou být napsané tak „šikovně“, že je dodavatel klidně změní v okamžiku, kdy pro něj přestanou být výhodné.

Ideální je v tomhle případě zvolit cestu nejmenšího odporu a hledat dodavatele, který podobné kličky prostě nevede a jedná s vámi na rovinu. Jeden fér transparentní ceník pro všechny má třeba Gazela, kterou průzkum časopisu dTest vyhodnotil jako nejvýhodnějšího poskytovatele pro české domácnosti. Rok 2022 nebude co se týče energií jednoduchý, a tím spíš je potřeba mít v zádech někoho, komu můžete věřit a nic na vás nezkouší. Podle prognóz to vypadá, že ceny energií půjdou v roce 2023 a 2024 opět výrazně dolů a zákazníci Gazely to na svých vyúčtováních okamžitě pocítí.