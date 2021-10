ERÚ prověřuje dodavatele energií a jejich schopnost dostát závazkům vůči spotřebitelům

Energetický regulační úřad (ERÚ) zahájil prověřování celého trhu. ERÚ požaduje po všech dodavatelích energie doklady o tom, že mají zajištěný dostatek energie odpovídající závazkům, které mají vůči spotřebitelům i podnikům.

Výjimečný krok ERÚ odpovídající bezprecedentní situaci, ke které na trhu nedošlo za celých dvacet let existence ERÚ

„Týden poté, co jsme zahájili šetření u některých dodavatelů energií, jsme rozšířili výzvu k doložení zajištění nasmlouvaných dodávek na všechny dodavatele, kteří v České republice působí. Máme jen omezené kompetence, jak obchodní strategii obchodníků s elektřinou nebo plynem prověřit, nebo dokonce regulovat. Energetický zákon nám nabízí omezené možnosti jen ve chvíli, kdy na trhu přestává fungovat konkurence. S dramatickým vývojem, kdy ukončí činnost jeden z největších dodavatelů, žádný zákonodárce nepočítal, a nevybavil nás proto potřebnými nástroji,“ říká Stanislav Trávníček, předseda Rady ERÚ, a dodává: „Nejde jen o problém České republiky. V porovnání například s bankovnictvím, kde rizikovému chování bank brání evropské předpisy a centrální banky mají potřebné zmocnění, energetičtí regulátoři podobnou sílu nemají, nikdo jim ji nedal.“

V sobotu 16. října ERÚ vyzval k doložení zajištění dodávek pro jejich zákazníky všech 434 licencovaných dodavatelů energií. Termín pro zaslání požadovaných informací byl stanoven do konce příštího týdne, což umožní informace získat v čase přiměřeném situaci. První souhrnné výsledky mimořádného monitoringu budou k dispozici do konce října.

„Dodavatelé musí nás, a především spotřebitele, přesvědčit a doložit, že se nepouštěli do podobného hazardu, který vedl k ukončení dodávek od společnosti Bohemia Energy. Zároveň bych rád upozornil, že přinejmenším největší dodavatelé, se kterými jsme neustále v kontaktu, dodávky zajištěné mají a opakovaně to deklarovali. Panika v tom smyslu, že by energie neměl lidem kdo dodávat, určitě není na místě,“ říká Stanislav Trávníček.

K přímé regulaci musí být důvod, schvaloval by ji ÚHOS a EK

Pokud by se prokázaly závažné problémy na celém energetickém trhu a nefungovala by konkurence, byl by to jediný důvod, pro který může ERÚ přistoupit k přímé regulaci. Takový zásah by musel ERÚ provést ve spolupráci s Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže. Schválit by ho musela také Evropská komise.