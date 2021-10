TZB-info / Ceny energií a paliv / Tarify dodavatelů energií čeká rapidní zdražování. Cestou jak ušetřit, může být přechod na velkoobchodní ceny

Novinové titulky plní zprávy o neustále rostoucích cenách energií na burze, spotřebitelé se tak začínají děsit začínající topné sezóny. Vysoké ceny začínají přinášet problémy i některým dodavatelům, někteří již ohlašují konec činnosti. Velké dodavatelské společnosti plánují zdražit své tarify. Jak ale dokazují historická data, ceny po dosažení svého vrcholu začnou postupně klesat. Takový vývoj je zvláště nevýhodný pro klienty, kteří se v posledních měsících rozhodli fixovat ceny odebíraných energií.

Aktuální výkyv cen komodit na burzách směrem vzhůru pocítí bohužel všichni spotřebitelé i ve svých peněženkách. Velké energetické molochy se nyní ve velkém připravují na změny ceníků tarifů nejen elektřiny, ale i plynu. A pro domácnosti to může znamenat růst nákladů na energie o tisícovky korun ročně. Zatímco se očekává, že vývoj na trhu s energiemi se postupně obrátí a ceny začnou klesat, zdražení tarifů dodavatelů dočasné rozhodně nebude. Jak ukazuje i vývoj v předchozích letech, tarifní dodavatelé při poklesu velkoobchodních cen nezlevňují a zákazníci tak dlouhodobě zbytečně přeplácí.

„Experti jsou v tuto chvíli přesvědčeni o tom, že ceny na burze na přelomu roku klesnou. Pokud si lidé zafixují ceny na další období při tomto extrémním růstu, budou další roky výrazně přeplácet. Řešením je přejít na velkoobchodní ceny. Vyplatí se tak při oznámeném zdražení ze strany dodavatele nevýhodnou smlouvu vypovědět a sjednat si dodávky právě za velkoobchodní ceny,“ říká Robert Chmelař, zakladatel českého energetického startupu bezDodavatele, který domácnostem nabízí elektřinu a plyn za spotové ceny.

Velkoobchodní ceny, které nabízí společnost bezDodavatele, přímo kopírují dění na trhu. Zákazníci tak platí při odběru přesně takovou cenu jaká je na trhu. „Ačkoli velkoobchodní neboli spotové ceny přirozeně kolísají v závislosti na aktuální nabídce a poptávce, z dlouhodobého hlediska jsou pro zákazníky nejpříznivější. Data ukazují, že k výkyvům docházet může, v dlouhodobém horizontu jsou ale průměrné spotové ceny výhodnější než běžné ceníkové tarify. To bude platit o to víc ve chvíli, kdy dodavatelé klientům na několik let zafixují aktuální vysoké ceny,“ doplňuje Chmelař. Podobný vývoj se u cen elektřiny odehrál po roce 2018.

Ceny energií klesnou

Pro nadcházející topnou sezónu očekávají analytici navýšení cen energií pro domácnosti až o 20 %. Je za tím razantní nárůst cen na burze, který je způsoben jak obchodováním s emisními povolenkami, tak i čekáním na zprovoznění Nord Stream 2. Evropa se aktuálně potýká se sníženým objemem dodávek plynu do Evropy, který žene ceny energií nahoru. V následujících měsících se ale očekává opětovné oživení jeho dodávek, jeho cena by tak měla poklesnout. V takové chvíli pak pokles jeho ceny okamžitě zaznamenají i odběratelé s dodávkou za velkoobchodní ceny.

