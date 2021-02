TZB-info / Ceny energií a paliv / Dodávky energií za velkoobchodní ceny? Není třeba se jich obávat

Loňský rok by ve znamení poklesu ceny elektřiny a plynu na velkoobchodních trzích. Snižování cen byla plná média, zejména když se konečně i velcí dodavatelé pomalu rozhoupali tento pokles promítnout také do ceníků svých zákazníků. Abychom měli levnější energii za příznivé ceny ihned, nemusíme jen čekat, až se dodavatelé ke zlevnění odhodlají. Proč nemít elektřinu a plyn za stejné ceny, za jaké je dodavatelé nakupují na burze?

Odebírat elektřinu a plyn za velkoobchodní ceny bylo až donedávna pouze výsadou firem. Domácnosti zůstávaly odkázány pouze na klasické tarify a ceníky dodavatelů. To se ale změnilo a díky postupné modernizaci v energetice mohou velkoobchodní ceny využívat i běžní spotřebitelé. I domácnosti tak mohou získat dlouhodobě výhodné řešení, které je navíc jednoduché a transparentní. Ceny si totiž lze kdykoliv ověřit, a navíc máte přehled, jaká je reálná cena komodity a kolik domácnost platí svému obchodníkovi.

Obchod s komoditami

S energiemi se stejně jako s jinými komoditami obchoduje na burze. Jejich cenu tak udává především nabídka a poptávka. Ta může být ovlivněna ekonomickou situací v Evropě a ve světě nebo také vývojem počasí či cenami emisních povolenek. Ceny se proto stále mění a pohybují se nahoru a dolů.

Zatímco u elektřiny se cena mění každou hodinu, u plynu je to každý den. Tyto, tzv. spotové ceny, jsou však z dlouhodobého hlediska pro zákazníky nejpříznivější. „Stačí se podívat na vývoj cen několik let zpět do minulosti. Ukazuje se, že i když burzovní ceny rostou, stále jsou v porovnání se standardními ceníky dodavatelů atraktivnější,“ říká Robert Chmelař, zakladatel energetického startupu bezDodavatele, který zákazníkům spotové ceny nabízí.

Na historickém vývoji lze vysledovat, že ceny na velkoobchodním trhu jsou zpravidla v průměru vyšší v zimním období, kdy je také vyšší spotřeba. Při detailním pohledu lze vidět výkyvy v cenách elektřiny i v průběhu dne. V průměru jsou ale velkoobchodní ceny energií vždy dlouhodobě levnější než v tarifech dodavatelů. „Pokud zvažujete změnu dodavatele a chcete nakupovat energii za spotové ceny, podívejte se na průměr cen za celý loňský rok, ideálně rovnou za několikaleté období. Tady je rozdíl velkoobchodních cen a standardních cen běžných dodavatelů vidět nejlépe,“ doplňuje Robert Chmelař.



Srovnání spotových cen s cenami běžných dodavatelů v roce 2020 Srovnání spotových cen s cenami běžných dodavatelů v roce 2020

Transparentní řešení

Pokud průměrná cena komodity na burze poklesne, změna se v ceníku klasických dodavatelů projeví v lepším případě následující rok. Tradiční dodavatel si totiž snaží svou marži držet, co to jde. Pokud byste však měli sjednánu dodávku elektřiny či plynu za burzovní ceny, pokles cen pocítí vaše peněženka okamžitě.

Pro srovnání se můžeme podívat na ceny v loňském roce. Průměrná cena na spotovém trhu u elektřiny v loňském roce byla 935 Kč/MWh pro distribuční sazbu D02d. Nabídky standardních ceníků ale začínaly někde kolem 1 100 Kč/MWh a dosahovaly také až 1 990 Kč/MWh, což je více než dvojnásobek ceny na denním velkoobchodním trhu.

Výhodou burzovních cen navíc je, že přesně víte, kolik platíte za komoditu a kolik platíte dodavateli. „Vedle samotné energie vždy platíte zákonem regulované poplatky a také odměnu svému dodavateli za zprostředkování energie a zákaznický servis. Zatímco u běžných dodavatelů není jednoduché se v těchto položkách vyznat, u bezDodavatele činí tento poplatek 6 Kč bez DPH za den. Je to zhruba tolik, kolik platíte za streamovací služby Netflix nebo Spotify,“ vysvětluje výhody transparentních poplatků Robert Chmelař.

A co když ceny na komoditním trhu rostou?

To se samozřejmě může stát, ale panika není na místě. „Nákup energií za burzovní ceny bych přirovnal k finančnímu investování. Dobrý finanční poradce vám také doporučí spíše postupný nákup akcií či podílových fondů než jednorázovou investici do aktuálně nejlepší nabídky. A hlavně nepanikařit, když hodnota investic zrovna klesá. Za chvíli totiž znovu poroste,“ říká Robert Chmelař.

Spotové ceny jsou tedy z dlouhodobého hlediska výhodnější než klasické ceníkové produkty. Tím, že paušál pokrývá roční výkyvy, je sice zajištěno, že předem víte, kolik zaplatíte, poplatek za takovou jistotu je ale zbytečně vysoký. Pokud proto chcete na platbě za energie ušetřit, nákup energií za velkoobchodní ceny je tou správnou volbou.

Spotové ceny mohou být i „zelené“

A jestliže chcete šetřit nejen svou peněženku, ale i přírodu, nemusíte se burzovních cen vzdávat ani v tomto případě. Na trhu najdete společnosti, které domácnostem zelenou elektřinu za spotové ceny nabízejí. „Náš startup elektřinu vykupuje pouze od výrobců čisté zelené elektřiny z obnovitelných zdrojů. Částka, kterou za elektřinu zaplatíte, putuje přímo jim a vy tak nepodporujete žádnou nadnárodní korporaci nebo kouřící elektrárny,“ doplňuje Robert Chmelař. Vedle elektřiny nabízí bezDodavatele svým zákazníkům i „zelený plyn“, a to díky kompenzacím emisí vzniklých při jeho spalování. Jedná se o finanční podporu projektů, které přispívají ke snížení CO 2 v ovzduší.