3 + 1 důvod, proč si jako dodavatele energie pro svou firmu vybrat Alpiq

Historie této společnosti se začala psát ve stejném roce jako dějiny olympijského výboru nebo Baťova impéria. A pokračuje dodnes. Seznamte se se společností Alpiq, dodavatelem energií pro menší, střední i velké firmy, který má švýcarské kořeny a více než 100letou tradici.

Na českém trhu aktuálně působí 81 dodavatelů plynu a 109 dodavatelů elektřiny. Jedním z „nováčků“ na seznamu Operátora trhu (OTE) je právě Alpiq. Uvozovky jsou ale rozhodně na místě: Na českém trhu Alpiq totiž působí už více než 15 let jako jeden z největších obchodníků s elektřinou ve střední, východní a jihovýchodní Evropě.

Společnosti Alpiq dokonce patří 8. místo v žebříčku Czech Top 100, tedy žebříčku, který mapuje ty největší a nejstabilnější hráče na českém trhu. Alpiq nabízí elektřinu i veřejnému sektoru, malým a velkým firmám. A určitě má co nabídnout.

Historie a stabilita

V Evropě není mnoho energetických společností, které by se mohly chlubit tak dlouhou historií, jakou má Alpiq. Ten sice oficiálně vznikl až v roce 2009, nicméně spojením společností Atel a EOS. Prvně jmenovaná firma se výrobě a prodeji elektřiny věnovala už od roku 1894 (vznikla tedy jen 12 let poté, co se v Praze poprvé rozzářily Křižíkovy obloukové lampy), EOS se výstavbě vodních elektráren a výrobě elektřiny věnoval od roku 1919.

Dnes Alpiq patří k největším energetickým společnostem v Evropě, zaměstnává téměř 1 300 zaměstnanců a působí ve více než dvacítce evropských států.

Čistá energie

Společnosti Alpiq záleží na životním prostředí. Elektřinu vyrábí z vodních, jaderných, solárních, větrných a dalších obnovitelných zdrojů.

Ve Švýcarsku provozuje několik vodních elektráren, a to včetně ikonické Cleuson-Dixence. S hrází vysokou 285 metrů jde o nejvyšší stavbu Švýcarska. Vodu, která roztáčí turbíny, přivádí téměř 100 kilometrů štol ze zhruba 35 alpských ledovců.

Zelenou energii má společnost Alpiq v nabídce i pro firmy, které aktivně řeší svou ekologickou stopu. Navíc za ceny, které jsou srovnatelné s nabídkami „běžné“ elektřiny od největších hráčů na trhu.

Důraz na chytrá digitální řešení

V Česku je sice více než 100 poskytovatelů energií, ale až Alpiq přišel s možností 100 % sjednání on-line. Ostatně, důraz na chytrá digitální řešení, která šetří čas, je vepsaný v DNA firmy.

Možnost sjednat smlouvu s novým dodavatelem on-line – bez nutnosti cokoli tisknout a kamkoli chodit – mají i podnikatelé, malé a střední firmy. Právě ty mnohdy trpí nedostatkem času a ocení, když jim ho někdo dokáže ušetřit. Sjednání on-line je jednoduché, intuitivní a elektronicky podepíšete i samotnou smlouvu – prstem na obrazovce mobilu nebo pomocí myši.

Individuální přístup pro velké společnosti

Alpiq dělá energii jednodušší a levnější i pro velké firmy. Na webových stránkách jen necháte kontakt a následně se vám ozve obchodní zástupce. Ten s vámi probere vaše potřeby, požadavky, ale třeba i obavy, které máte z přechodu k novému dodavateli. Vše vysvětlí, poradí, najde to nejlepší možné řešení a následně pro vaši firmu připraví individuální nabídku na míru.

Férový a partnerský přístup

Alpiq je tradiční a stabilní společnost se švýcarskými kořeny, která ale při návrhu svých řešení drží krok s dobou. Filosofií a prioritou při jednání se zákazníky je dlouhodobé partnerství postavené na férovém přístupu.

Alpiq je tu proto, aby vaše podnikání dělal jednodušší a vše týkající se dodávky energií šlapalo jako pověstné švýcarské hodinky. Zjistěte víc – o nabídce energií, historii společnosti nebo naší filosofii – podívejte se na www.alpiq-energy.cz.