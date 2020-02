TZB-info / Ceny energií a paliv / Zájem o auta na zemní plyn stále roste, zvýšil se i počet plnicích stanic

Zemní plyn se v ČR prosazuje v osobní i nákladní dopravě. V ČR jsou v provozu první nákladní vozy na LNG, další firmy o technologii vážně uvažují.

Spotřeba zemního plynu v dopravě se v ČR za rok 2019 meziročně zvýšila o více než 20 % na rekordních 91,3 milionu metrů krychlových. Aktuálně jezdí po českých silnicích přes 25 tisíc vozidel na stlačený zemní plyn (CNG), pro které je k dispozici již více než 200 plnicích stanic. V loňském roce se vůbec poprvé v běžném provozu objevily nákladní vozy na zkapalněný zemní plyn (LNG).

„Provozní náklady u CNG vozů vycházejí zhruba korunu na kilometr. Z Prahy tak dojedete za tisíc korun například až k moři. Pořizovací cena je přitom srovnatelná s modely na klasický pohon. Přidáme-li dostatečnou sítí plnicích stanic a výrazně ekologičtější provoz, není divu, že o CNG roste zájem jak ze strany firem, tak i běžných řidičů,“ řekla Lenka Kovačovská, výkonná ředitelka Českého plynárenského svazu (ČPS).

V roce 2019 bylo otevřeno 22 nových veřejných plnicích stanic CNG a prodáno přes 2700 nových vozidel. Na českém trhu si je přitom možné vybrat z více než 40 modelů aut na CNG. Mezi nimi je nejoblíbenější značkou Škoda, následována VW a Seatem.

Provozovatelem největší veřejné sítě CNG stanic v ČR je aktuálně společnost innogy Energo. Ta prostřednictvím svých 63 stanic dodala v roce 2019 koncovým uživatelům zhruba 11 000 tun CNG. „Poté, co jsme v loňském roce plně konsolidovali síť plniček společnosti CNG Vital v rámci innogy, tak v letošním roce plánujeme zprovoznit další 3–4 CNG stanice. Chceme se také více zaměřit na zákazníky se zájmem o dodávku a servis technologie plnění CNG a nabídku takzvaných mobilních plnicích stanic,“ řekl Zdeněk Kaplan, předseda jednatelů innogy Energo.

Společnosti Bonett Gas Investment, a.s., která je s počtem 40 CNG stanic provozovatelem druhé největší sítě v ČR, plánuje v tomto roce investovat až 250 milionů korun do rozvoje stanic s alternativními palivy. „Zvažujeme investice konkrétně do biometanu. Naším cílem je prodávat na konci roku 2020 alespoň 15 % obnovitelného paliva,“ uvedl Václav Holovčák, člen představenstva Bonett Gas Investment, a dodal: „Kromě otevření 10–15 nových CNG stanic chceme v ČR uvést do provozu také zhruba 5 stanic LNG.“

Tři nové CNG stanice chce v tomto roce otevřít také společnost E.ON. „Do rozvoje infrastruktury plánujeme letos investovat přibližně 23 milionů korun a s další výstavbou počítáme i v roce 2021, kdy přesáhneme počet 30 CNG stanic,“ informovala Martina Slavíková, tisková mluvčí společnosti E.ON, a dodala: „V minulém roce jsme otevřeli i jednu plničku v Praze. Naši zákazníci tak mohou bezproblémově plnit CNG už také v hlavním městě.“

Do plného provozu byla vloni také uvedena první plnicí stanice na LNG a nasazeno prvních pět nákladních automobilů na zkapalněný zemní plyn. „Rozvoj LNG v Česku je dobrou zprávou pro všechny, kteří žijí ve větších městech a v blízkosti hlavních silničních tahů. Právě tam nákladní doprava výrazně ovlivňuje kvalitu ovzduší. Tyto vozy ale oproti běžným naftovým motorizacím neprodukují v podstatě žádné škodlivé emise oxidu síry, dusíku ani pevných částic! V segmentu těžké nákladní dopravy dnes neexistuje jiné dostupné palivo, které by dosahovalo požadované kombinace vysokého výkonu a ekologického provozu,“ doplnila L. Kovačovská.

Nárůst zájmu o zkapalněný zemní plyn potvrzuje také společnost GasNet, která v České republice provozuje distribuční plynárenskou soustavu a technologie LNG testuje. „Již nyní evidujeme v ČR desítky společností, které o pořízení vozů na LNG vážně uvažují. Spolu s rozvojem infrastruktury LNG stanic proto očekáváme prudký nárůst počtu těchto vozů i ve flotilách u vnitrostátních dopravců. Právě ti jsou totiž pod stále větším tlakem ze strany zadavatelů zakázek na zajištění ekologičtější přepravy,“ uvedl Filip Dostál, ředitel oddělení Business Development společnosti GasNet, s tím, že rozvoj LNG technologií v ČR bude do značné míry záviset na zavedení podpory výstavby infrastruktury a nákupu LNG vozů po vzoru zemí západní Evropy.