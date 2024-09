TZB-info / Facility management / BIM - Informační model budovy / Nástroje Armacell pro navrhování BIM

Nástroje Armacell pro navrhování BIM

Společnost Armacell připravila nástroje na podporu návrhu technické izolace v programu Revit - objekty BIM uložené ve formátu RVT a IFC a zásuvný modul pro automatické přidávání předkonfigurované izolace.

Digitalizace stavebních procesů je nutností, zejména u středních a velkých projektů. Technologie BIM je ve stavebnictví stále populárnější. Podle Wikipedie je BIM informační modelování staveb; digitální záznam fyzických a funkčních vlastností stavebního objektu v parametrické podobě pro vytváření a využívání stavebních dat jako zdroje znalostí, plně přístupného účastníkům procesu.

Každý objekt vytvořený pomocí technologie BIM má všechny parametry skutečné budovy. Software používaný k vytvoření virtuálního modelu budovy umožňuje generovat různé zprávy, jejichž analýza umožňuje eliminovat chyby v počáteční fázi návrhu.

Práce s technologií BIM vyžaduje, aby všechny prvky budovy byly k dispozici v digitální podobě pro použití v příslušném softwaru. Je důležité mít na paměti, že technologie BIM není založena výhradně na grafickém aspektu; objekty v modelu BIM by měly obsahovat obsah specifický pro výrobce, tj. fyzikální vlastnosti a informace o dodatečných certifikacích výrobků. Je důležité, aby v BIM modelu projektované budovy byly zahrnuty všechny objekty, které mají vliv na projekt.

Velmi rozšířeným softwarem, který používají architekti, konstruktéři a projektanti zařízení pro technologii BIM, je Revit od společnosti AutoDesk. Revit má pro práci projektantů vzduchotechniky svá omezení. Často je nutné použít samostatné programy a zásuvné moduly, aby bylo možné projekt rychle a efektivně zpracovat.

Čas je velmi důležitým faktorem, který ovlivňuje náklady na proces projektování. Někdy se stává, že projektant vzduchotechniky upustí od detailního popisu systému, aby optimalizoval svou práci. To se týká například technické izolace.

Technická izolace u sanitárních, topných, klimatizačních a ventilačních zařízení mění rozměry potrubí, kanálů nebo nádrží. Měly by proto být zahrnuty do modelu BIM, aby přesně odrážely vedení všech instalačních systémů a umožňovaly lokalizovat kolize.

Typ izolačního materiálu (ʎ)

Typ systému (např. ústřední vytápění, teplá voda, chlazená voda)

Průměr potrubí

Umístění potrubí (uvnitř nebo vně budovy, v podlaze, ve zdi)





Proces přidávání technické izolace není jednoduchý. Tloušťka izolace potrubí závisí na mnoha faktorech, jako např.:

Projektant často v zájmu optimalizace času nepřidává do modelu instalace tloušťky izolace na základě cílů návrhu. Detaily izolace jsou uvedeny až v konečném výkazu materiálu.

Objekty BIM uložené ve formátu RVT a IFC

Zásuvný modul pro automatické přidávání předkonfigurované izolace

Společnost Armacell připravila nástroje na podporu návrhu technické izolace v programu Revit:

Věříme, že plug-in co nejlépe zefektivní práci projektanta. Zásuvný modul Armacell pro Revit umožňuje v modelu Revit okamžitě vytvářet potrubní a vzduchotechnické systémy s izolací. Před návrhem potrubních systémů by měl projektant pomocí zásuvného modulu nakonfigurovat (nebo importovat) typ a tloušťku izolace pro své systémy. Konfiguraci tloušťky izolace a její přidání do modelu lze provést také po návrhu potrubí a vzduchotechnických rozvodů pomocí nástroje plug-in „Update“.

Přehled izolačních hadic

Přehled izolačních desek

V nejnovější verzi plug-inu byla vylepšena a aktualizována databáze nabízených izolací na evropském trhu. Změněno bylo také uspořádání přehledu izolací v nástroji kusovníku. Přehled obsahuje dva listy:

Celý přehled lze pohodlně exportovat do aplikace Excel pro další použití. Rádi bychom zdůraznili, že výkaz materiálu vygenerovaný nástrojem plug-in zahrnuje všechny materiály použité pro izolaci daného systému, včetně izolačních desek, které jsou součástí vícevrstvé izolace. To umožňuje uživateli přesně zjistit množství izolačních materiálů bez dalších časově náročných výpočtů.





Vylepšili jsme také čitelnost nástroje plug-in - info, díky němuž má projektant okamžitý přístup k technickým parametrům, jako je třída reakce na oheň, tepelná vodivost, min. a max. teplota použití, součinitel difuzního odporu vodních par použité izolace.

K dispozici jsou také informace o dalších certifikátech specifických pro daný výrobek, jako je například environmentální prohlášení EPD. Zásuvný modul je kompatibilní s nejnovějšími verzemi Revitu 2022, 2023 a 2024. Zásuvný modul lze stáhnout z našich webových stránek a také z obchodu Autodesk.